Китайский связной - 01.09.2025
Китайский связной
Китайский связной
Как, пожалуй, большинство своих знакомых, ненавижу извиняться. А пришлось однажды. В далёкие уже нулевые искренне и со всеми, в прямом смысле, китайскими церемониями извинился перед тогдашним первым вице-премьером Поднебесной.
2025-09-01T06:12
2025-09-01T06:12
За свои былые резкие оценки действий Пекина по нейтрализации чуть ли не первого "майдана" в мире на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года.Тогда военные просто смели с брусчатки наивных протестантов. Жёстко или даже жестоко.Потом довелось частенько бывать за Великой стеной. Видел, как утренние потоки велосипедистов — некоторые трогательно умудрялись держать в одной руке офисные портфели — сменились лакированными серьёзными авто.На глазах маргинальные харчевни с архаичными туалетами типа сортир на отшибе сменились комфортабельными и модными кофейнями. Хотя о некоторых мастодонтах общепита искренне жалею. Как о забегаловке "Высоцкий" со щами и квашеной капусткой под русскую водочку и бессмертные песни гения. Но там, где "чисто и светло", всё же приятнее, чем там, где сумрачно и смрадно.Даже чопорные комсомолки из сферы сервиса сменились озорными хостес… Хотя это другое.Не говорю уже про мгновенно возникшие из ниоткуда космические дорожные развязки, умопомрачительные небоскрёбы и целые фирменные фантастические города, типа жилого комплекса Huawei…Рассказать невозможно. Надо просто хоть раз увидеть своими глазами.Поэтому уверился, что военные на улицах — не всегда начало конца, но иногда конец начала. Начала по уничтожению страны.Поэтому говорил когда-то президенту Януковичу о необходимости привлечения реальных силовиков к нейтрализации майданного госпереворота.Поэтому спорил с украинским окружением президента Трампа во время его первой каденции, когда они насмерть стояли против привлечения Нацгвардии для наведения порядка на улицах. Мало кто помнит, но именно иммигрировавшие в Штаты украинские политики спасли пресловутое движение BLM. И тем самым уничтожили шансы своего бодрого босса против сонного Джо.Но Трамп смышлён. В его нынешнем окружении почти нет выходцев из незалежной. А Нацгвардия на улицах Вашингтона уже есть…А всё Китай! Такое впечатление, что он умеет не только чтить прошлое, но и заглядывать иногда в будущее. Китайский связной. Связной с будущими вызовами и испытаниями.Жаль, жаль, что за валом китайского ширпотреба не все и не всегда видят это воистину мистическое качество. Лет десять назад спорил с вальяжным и самоуверенным нуворишем Тиньковым. Он, кстати говоря, как бизнесмен поднялся на китайских пельменях. Но как банкир безапелляционно убеждал, что экономика Поднебесной, в отличие от европейской, рухнет через пару лет. И что, мистер Тинькофф? Не икается вам на своём микроскопическом Кипре, Олег Юрьевич? В окружении-то циклопических китайских средиземноморских портов.А руководство нашего Центробанка? Ведь Китай недвусмысленно намекал им, что перед кризисом надо вкладывать активы в доллары и прочие трежерис. А перед крахом лучше уйти в золото. В собственных подвалах…Жду встречи лидеров на главной китайской трибуне по случаю Победного юбилея. Великая победа великого народа! Только вот как бы не попали в тень этого грандиозного события вроде бы мелкие, но очень важные подсказки из будущего от этого связного.Вот, например, собираются на трибуну азиатского гиганта маленькие, но дерзкие элиты европейской Венгрии и Словакии. Почему? Не только, наверное, потому, что дружат с пекинским начальством больше, чем с собственным брюссельским.Когда-то обратил внимание, что все обменники и многие магазинчики в этих странах принадлежат китайцам. Я их мысленно называл "опорники".Думал, что это явный сигнал будущим участникам спецопераций. Типа, не всегда надо давить по всему фронту. Захватывайте малыми мобильными группками "опорники". Ну, как тычок кончиками пальцев в кунг-фу эффективнее удара всей плоскостью кулака. Сейчас это главный тактический приём на СВО. Значит, вовремя расшифровали…Это нафталиновая Урсула всё забивает какие-то глобалистские стрелки "прифронтовых государств". А Китай учит работать "по точкам", что на войне, что в медицине.Хотя надо признать, что суммарная площадь "прифронтовых государств" по версии Урсулы фон дер Ляйен меньше одной российской типичной области, а население там скромнее, чем в любой китайской провинции…Впрочем, иногда и Китай не чурается фронтовых обобщений. Только главную линию геополитических столкновений он видит совсем в другом ракурсе, чем "брюссельская капуста".Приглашая глав государств на празднование юбилея Победы во Второй мировой, руководство Поднебесной отдавало себе отчёт, что тем самым открывает экзистенциальный фронт. С одной стороны соберутся те, кто считают себя победителями в борьбе с фашизмом. С другой — те, кто внутренне солидаризируются с проигравшими.То есть посмотрим на состав праздничной трибуны, и всё даже визуально станет ясно.Отсюда, видимо, и колебания американского лидера по поводу участия в торжествах. Политически так хочется быть в составе победителей. Но собственный зловредный характер психологически не пускает мужчину туда, где не он будет главным.А главного гостя китайская пресса уже назвала. Это наш президент…Но не будем сводить всё к церемониям. Даже китайским. В их праздничный пафос по-восточному хитро зашит сенсационный функционал: мир разворачивается, крах одних перетекает в окно возможностей других. Если китайцы толкуют понятие "кризис" как "возможности", то можно только представить, как они толкуют понятие "крах".Вот на этом фоне и происходят торжества. Сенсации, повторюсь, уже вызревают. Северная Корея впервые будет демонстрировать на встрече не "мультики" геополитики, а суровую реальность. В которой уровень пассионарности страны играет куда большую роль, чем её ВВП.Российская сторона включила в состав делегации руководителей доминантных форм бизнеса: от почти государственной "Роснефти" до почти частного "НОВАТЭКа"; от наполовину государственного "Газпрома" до наполовину частного "Русала"…Мы много лет учили Китай прошлому опыту организации собственности. Теперь показываем, что сами умеем учиться будущему, в котором корпоративная и государственная собственность переплетутся…Не удивлюсь, если те же Штаты вдруг подадут заявку на вступление и в ШОС, и в БРИКС. Будущая их первая леди уже готова и "просют"…В воздухе носится ожидание чего-то грандиозного. Порох китайцы уже изобрели. Они же учат: чтобы остаться самим собой, надо постоянно меняться. По этому поводу Конфуций добавлял: "Лишь самые умные и самые глупые не могут измениться". Хотя с первой частью я бы поспорил…Читайте также: Последнее китайское предупреждение
Китайский связной

06:12 01.09.2025
 
Дмитрий Выдрин
Дмитрий Выдрин
политтехнолог, автор издания Украина.ру
Все материалы
Как, пожалуй, большинство своих знакомых, ненавижу извиняться. А пришлось однажды. В далёкие уже нулевые искренне и со всеми, в прямом смысле, китайскими церемониями извинился перед тогдашним первым вице-премьером Поднебесной.
За свои былые резкие оценки действий Пекина по нейтрализации чуть ли не первого "майдана" в мире на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года.
Тогда военные просто смели с брусчатки наивных протестантов. Жёстко или даже жестоко.
Потом довелось частенько бывать за Великой стеной. Видел, как утренние потоки велосипедистов — некоторые трогательно умудрялись держать в одной руке офисные портфели — сменились лакированными серьёзными авто.
На глазах маргинальные харчевни с архаичными туалетами типа сортир на отшибе сменились комфортабельными и модными кофейнями. Хотя о некоторых мастодонтах общепита искренне жалею. Как о забегаловке "Высоцкий" со щами и квашеной капусткой под русскую водочку и бессмертные песни гения. Но там, где "чисто и светло", всё же приятнее, чем там, где сумрачно и смрадно.
Даже чопорные комсомолки из сферы сервиса сменились озорными хостес… Хотя это другое.
Не говорю уже про мгновенно возникшие из ниоткуда космические дорожные развязки, умопомрачительные небоскрёбы и целые фирменные фантастические города, типа жилого комплекса Huawei…
Рассказать невозможно. Надо просто хоть раз увидеть своими глазами.
Поэтому уверился, что военные на улицах — не всегда начало конца, но иногда конец начала. Начала по уничтожению страны.
Поэтому говорил когда-то президенту Януковичу о необходимости привлечения реальных силовиков к нейтрализации майданного госпереворота.
Поэтому спорил с украинским окружением президента Трампа во время его первой каденции, когда они насмерть стояли против привлечения Нацгвардии для наведения порядка на улицах. Мало кто помнит, но именно иммигрировавшие в Штаты украинские политики спасли пресловутое движение BLM. И тем самым уничтожили шансы своего бодрого босса против сонного Джо.
Но Трамп смышлён. В его нынешнем окружении почти нет выходцев из незалежной. А Нацгвардия на улицах Вашингтона уже есть…
А всё Китай! Такое впечатление, что он умеет не только чтить прошлое, но и заглядывать иногда в будущее. Китайский связной. Связной с будущими вызовами и испытаниями.
Жаль, жаль, что за валом китайского ширпотреба не все и не всегда видят это воистину мистическое качество. Лет десять назад спорил с вальяжным и самоуверенным нуворишем Тиньковым. Он, кстати говоря, как бизнесмен поднялся на китайских пельменях. Но как банкир безапелляционно убеждал, что экономика Поднебесной, в отличие от европейской, рухнет через пару лет. И что, мистер Тинькофф? Не икается вам на своём микроскопическом Кипре, Олег Юрьевич? В окружении-то циклопических китайских средиземноморских портов.
А руководство нашего Центробанка? Ведь Китай недвусмысленно намекал им, что перед кризисом надо вкладывать активы в доллары и прочие трежерис. А перед крахом лучше уйти в золото. В собственных подвалах…
Жду встречи лидеров на главной китайской трибуне по случаю Победного юбилея. Великая победа великого народа! Только вот как бы не попали в тень этого грандиозного события вроде бы мелкие, но очень важные подсказки из будущего от этого связного.
Вот, например, собираются на трибуну азиатского гиганта маленькие, но дерзкие элиты европейской Венгрии и Словакии. Почему? Не только, наверное, потому, что дружат с пекинским начальством больше, чем с собственным брюссельским.
Когда-то обратил внимание, что все обменники и многие магазинчики в этих странах принадлежат китайцам. Я их мысленно называл "опорники".
Думал, что это явный сигнал будущим участникам спецопераций. Типа, не всегда надо давить по всему фронту. Захватывайте малыми мобильными группками "опорники". Ну, как тычок кончиками пальцев в кунг-фу эффективнее удара всей плоскостью кулака. Сейчас это главный тактический приём на СВО. Значит, вовремя расшифровали…
Это нафталиновая Урсула всё забивает какие-то глобалистские стрелки "прифронтовых государств". А Китай учит работать "по точкам", что на войне, что в медицине.
Хотя надо признать, что суммарная площадь "прифронтовых государств" по версии Урсулы фон дер Ляйен меньше одной российской типичной области, а население там скромнее, чем в любой китайской провинции…
Впрочем, иногда и Китай не чурается фронтовых обобщений. Только главную линию геополитических столкновений он видит совсем в другом ракурсе, чем "брюссельская капуста".
Приглашая глав государств на празднование юбилея Победы во Второй мировой, руководство Поднебесной отдавало себе отчёт, что тем самым открывает экзистенциальный фронт. С одной стороны соберутся те, кто считают себя победителями в борьбе с фашизмом. С другой — те, кто внутренне солидаризируются с проигравшими.
То есть посмотрим на состав праздничной трибуны, и всё даже визуально станет ясно.
Отсюда, видимо, и колебания американского лидера по поводу участия в торжествах. Политически так хочется быть в составе победителей. Но собственный зловредный характер психологически не пускает мужчину туда, где не он будет главным.
А главного гостя китайская пресса уже назвала. Это наш президент…
Но не будем сводить всё к церемониям. Даже китайским. В их праздничный пафос по-восточному хитро зашит сенсационный функционал: мир разворачивается, крах одних перетекает в окно возможностей других. Если китайцы толкуют понятие "кризис" как "возможности", то можно только представить, как они толкуют понятие "крах".
Вот на этом фоне и происходят торжества. Сенсации, повторюсь, уже вызревают. Северная Корея впервые будет демонстрировать на встрече не "мультики" геополитики, а суровую реальность. В которой уровень пассионарности страны играет куда большую роль, чем её ВВП.
Российская сторона включила в состав делегации руководителей доминантных форм бизнеса: от почти государственной "Роснефти" до почти частного "НОВАТЭКа"; от наполовину государственного "Газпрома" до наполовину частного "Русала"…
Мы много лет учили Китай прошлому опыту организации собственности. Теперь показываем, что сами умеем учиться будущему, в котором корпоративная и государственная собственность переплетутся…
Не удивлюсь, если те же Штаты вдруг подадут заявку на вступление и в ШОС, и в БРИКС. Будущая их первая леди уже готова и "просют"…
В воздухе носится ожидание чего-то грандиозного. Порох китайцы уже изобрели. Они же учат: чтобы остаться самим собой, надо постоянно меняться. По этому поводу Конфуций добавлял: "Лишь самые умные и самые глупые не могут измениться". Хотя с первой частью я бы поспорил…
Читайте также: Последнее китайское предупреждение
