Последнее китайское предупреждение

Открывшаяся сегодня в Тяньцзине встреча государств Шанхайской организации сотрудничества несомненно является дипломатическим триумфом Китая. Причём явно так и задумывалась основными участниками, включая Россию и Индию.

2025-08-31T10:48

А виноват в этом Запад.Начнём с формальности – все страны, участницы встречи, представлены главами государств или правительств. Президент России прибыл на четыре дня, совмещая участие в саммите ШОС с государственным визитом в Китай. Мероприятия, связанные с последним пройдут в Пекине. Кстати, у Путина крайне напряжённый график поездки, масса встреч с лидерами участвующих во встрече государств, и это тоже является косвенным подтверждением важного, поворотного характера саммита.Вообще, надо отметить, что хоть саммиты ШОС и проводятся в странах-членах на ротационной основе, все поворотные события в жизни организации произошли в Китае. В Шанхае состоялось учредительное заседание тогда ещё "Шанхайской пятёрки" (Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан). В Китае (тоже в Шанхае) состоялась встреча 2001 года, на которой, после принятия Узбекистана, была учреждена собственно ШОС.На текущий саммит в Тяньцзине (тоже Китай), помимо членов ШОС, наблюдателей и партнёров по диалогу, прибыли представители ещё пяти государств Юго-Восточной Азии (Индонезии, Малайзии, Мальдив, Лаоса и Вьетнама). Не берусь утверждать, что по итогам встречи они обретут какой-то статус в ШОС, хоть это и не исключено. Например, почему бы им не стать наблюдателями или партнёрами по диалогу? Но сам факт прибытия представителей именно этих стран очень важен.Дело в том, что отношения Китая с государствами Юго-Восточной Азии крайне сложные. Они традиционно опасаются китайских амбиций и претензий Пекина на доминирование в регионе. У Вьетнама и Малайзии с Китаем территориальный спор не меньшей сложности и продолжительности, чем аналогичный китайско-филиппинский, который сейчас США используют для нагнетания военной напряжённости в регионе с целью усиления давления на Китай.Вашингтон совсем недавно (ещё в августе этого года) предпринимал попытки втянуть Индонезию, Малайзию, Вьетнам, Лаос и Индию в формируемые США антикитайские альянсы стран Индо-Тихоокеанского региона. Присутствие лидеров этих стран в Тяньцзине свидетельствует о том, что выбор сделан не в пользу США. Хотя бы и потому, что в программе встречи ведущее место занимает обсуждение вопросов безопасности, как военной, так и экономической. Главная же угроза странам региона исходит от военной активности и экономической политики США.Я не случайно написал, что в дипломатическом триумфе Китая, подготовленным совместными усилиями с Индией и Россией, виноват Запад, в первую очередь США. В треугольнике Россия-Индия-Китай, составляющим основу ШОС, хватало своих проблем. Да и по сей день хватает. Но они активно преодолеваются, а страны активно ищут и находят взаимоприемлемые компромиссы, так как главную опасность своим интересам видят в агрессивной политике США и ведомого ими Запада.Само начало ШОС - создание "Шанхайской пятёрки" было первым глобального формата шагом стратегического сближения России и Китая. В рамках "Шанхайской пятёрки" было достигнуто урегулирование отношений Москвы и Пекина в Средней Азии (в первую очередь с буферными странами, граничащими с обеими державами), а также с самими государствами Средней Азии. В то время и в России, и в государствах Средней Азии существовали серьёзные опасения относительно планов военно-политической и финансово-экономической экспансии Китая в регионе.Неизвестно вышли бы отношения России и Китая на уровень стратегического сотрудничества (тем более так быстро), если бы не откровенно агрессивная политика Запада, не оставлявшая странам Евразии выбора. Альтернативой объединению стран региона на основе компромисса для борьбы за свои интересы с Западом, была капитуляция перед ним и переход в статус зависимых государств, подвергающихся неоколониальной эксплуатации. Дальнейший быстрый рост ШОС, куда вступали даже страны многие годы враждовавшие друг с другом был также предопределён политикой Запада, вызывавшей у стран региона большие опасения и большее неприятие, чем любые старые местные конфликты. Друг с другом в регионе боролись "за межу", с Западом "за жизнь".Нынешняя встреча проходит в условиях объявленного администрацией Трампа разворота внешней политики США на китайское направление. США пришли к Пекину не с взаимовыгодными предложениями, а с наглыми требованием отказаться от реализации своих интересов, ради обеспечения неэффективной американской экономической и военной политики, единственной целью которой является восстановление бесповоротно утраченной американской глобальной гегемонии, позволявшей проводить политику неоколониального ограбления в масштабах планеты.Американцы для успеха своей антикитайской политики нуждались в поддержке стран региона, а также таких глобальных игроков, как Россия и Индия. Вместо того, чтобы искать варианты сближения позиций с Москвой и Нью-Дели, Вашингтон не нашёл ничего лучше, как попытаться на них надавить. Россию склоняют к принятию невыгодных для неё условий мира на Украине, хоть временная (до победы над Китаем и переключения на Россию) стабилизация на европейском направлении нужна США.Против Индии вводят экономические санкции в виде повышенных тарифов, пытаясь заставить её принять невыгодные для её экономики требования США. Причём требования не закупать российские энергоносители (которые США сами же закупают и перепродают союзникам с наценкой) являются вторичными. Главные повышенные тарифы на индийский экспорт в США были введены раньше, в попытке заставить Нью-Дели согласиться с искусственными ограничениями рентабельности его торговли с Соединёнными Штатами.США потеряли способность эффективно конкурировать с иностранными производителями. Им больше не нужна (ибо не выгодна) свобода торговли. Они хотят открытости чужих рынков для себя и закрытости своего для других. Добиваться этой своей цели они готовы не только экономическим путём, но там, где им не могут дать сдачи, также военным.Именно поэтому тема военно-политической и экономической безопасности в регионе будет главной как на саммите, так и входе двусторонних переговоров. Именно поэтому Россия, Индия, Индонезия и другие государства Евразии не просто согласились с форматом саммита, как китайского дипломатического триумфа, но помогли его организовать.По форме это – китайский ответ США, последнее китайское предупреждение в ответ на попытки агрессивного давления. По факту Тяньцзиньский саммит ШОС – коллективный демарш объединившейся против США, ЕС и их региональных союзников Евразии, страны которой откладывают имеющиеся проблемы и противоречия или даже успешно решают их перед лицом исходящей со стороны Запада угрозы, носящей глобальный характер.Успех саммита в Тяньцзине, означающий дальнейшее расширение и внутреннее укрепление ШОС, гарантирован самим фактом наличия объединённого (хоть это единство и начинает трещать пол грузом нерешаемых проблем) и предельно агрессивного Запада.

