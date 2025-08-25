https://ukraina.ru/20250825/kellog-govorit-zatknites-zelenskogo-prinuzhdaet-k-miru-samyy-proukrainskiy-priblizhnnyy-trampa-1067627357.html

Келлог говорит "заткнитесь". Зеленского принуждает к миру самый проукраинский приближённый Трампа

Келлог говорит "заткнитесь". Зеленского принуждает к миру самый проукраинский приближённый Трампа - 25.08.2025 Украина.ру

Келлог говорит "заткнитесь". Зеленского принуждает к миру самый проукраинский приближённый Трампа

Американская администрация открыто выражает свою позицию, согласно которой преимущество в конфликте на стороне России, поэтому Украине нужно пойти на уступки, которым Владимир Зеленский активно сопротивляется. Убедить его пересмотреть свою позицию президент США Дональд Трамп отправил того, у кого с Банковой хорошие отношения

2025-08-25T18:32

2025-08-25T18:32

2025-08-25T18:32

эксклюзив

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

валерий залужный

венгрия

нефтепровод дружба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/12/1065485737_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_2f37193c89a693b32c765a722766d826.jpg

В Киев прибыл самый проукраинский член команды Белого дома, работающей над урегулированием украинского конфликта, — спецпосланник президента США Кит Келлог. Формально его двухдневный визит приурочен ко Дню независимости Украины 24 августа, но очевидно, что присутствием на протокольных мероприятиях и даже получением Ордена "За заслуги" I степени за особый вклад в межгосударственное сотрудничество, укрепление суверенитета Украины, популяризацию Украины за границей приезд высокопоставленного американского чиновника не ограничивается.По официальной версии Келлог прибыл, чтобы обсудить с руководством страны многочисленные дипломатические события, произошедшие за последнюю неделю — состоявшиеся переговоры президента США Дональда Трампа сначала с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, а затем — с Владимиром Зеленским и европейскими чиновниками в Вашингтоне, иначе говоря.Впрочем, на первом мероприятии сам Келлог не присутствовал, поскольку, как объяснил источник телеканала CNN в американской администрации, Россия воспринимает спецпосланника как человека, симпатизирующего Украине, что могло сделать его присутствие на встрече контрпродуктивным. Но свою главную функцию — поддерживать диалог с Банковой — он исполняет исправно: Келлог посещал Киев в июле, 18 августа пообщался с Зеленским в Белом доме, а в преддверии саммита на Аляске поделился с Трампом и Марко Рубио, совмещающим должности госсекретаря и и.о. советника президента по национальной безопасности, всей информацией, собранной в беседе с украинской стороной.Назначая генерала своим посланником по Украине, президент США пояснил, что Келлог "будет иметь дело напрямую с президентом Зеленским и украинским руководством, он хорошо их знает, и у них очень хорошие рабочие отношения".И кому, как не самому приближённому к Банковой, доверить сверхважную миссию — сделать Киев более сговорчивым в переговорах с Москвой для скорейшего урегулирования конфликта.Келлог, судя по всему, занял единую позицию с остальными членами администрации по этому вопросу. Как и министр финансов США Скотт Бессент, он советует всем, кто критикует контакты Вашингтона с российской стороной, "заткнуться", отмечая, что мы живём в действительно историческое время.Трамп полагает, что Украине придётся принять сделку в основном на условиях России, чтобы положить конец войне, сказал высокопоставленный чиновник Белого дома газете Politico."Он давно считает, что Россия имеет преимущество в самой войне и поэтому её нужно задабривать для мирных переговоров. Украина, с другой стороны, сильно зависит от США в плане поставок оружия и разведданных, поэтому есть больше рычагов давления, чтобы заставить её согласиться на сделку", — заявил бывший чиновник Белого дома на условиях анонимности.Так что президент США не хочет оказывать давление на Москву, поскольку убеждён, что способы воздействия на Киев и европейских союзников шире, подтвердили три осведомлённых источника издания.В середине прошлой недели, спустя несколько дней после встречи с лидерами обеих конфликтующих стран, Трамп, предрекая интересные времена, написал в своей соцсети Truth Social: "Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя. Джо Байден не позволял Украине отвечать ударом, лишь защищаться. Как это сработало?". Многие трактовали его слова как предпосылку к предоставлению военной помощи ВСУ, чтобы украинские бойцы получили возможность перейти в атаку. Но всё оказалось с точностью до наоборот."В своей публикации в четверг (21 августа — ред.) Трамп писал, что, так как Украина в основном обороняется, ей сложно победить Россию. Чиновник Белого дома заявил, что пост должен был сигнализировать о том, что Украине придётся принять сделку в большей степени на условиях России", — уточнил NBC.Позицию США по украинскому вопросу ещё раз подробно объяснил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в интервью тому же телеканалу. Он подчеркнул, что продолжение конфликта не отвечает интересам России и Украины, поэтому США продолжат продвигать дипломатическое решение. И прогресс уже есть, уверен политик."[Трамп] не пытается сосредоточиться на каждой мелкой детали того, как всё это началось 3,5 года назад. Он пытается сосредоточиться на мелких деталях настоящего, на том, в чём стороны расходятся, в чём они согласны, и как построить фундамент от одной стороны к другой", — заявил Вэнс.На соответствующий вопрос ведущего вице-президент уверенно ответил, что Россия не вводит Трампа в заблуждение относительно стремления к урегулированию конфликта."Я считаю, что россияне пошли на значительные уступки президенту Трампу. Впервые за 3,5 года этого конфликта они действительно готовы проявить гибкость в отношении ряда своих основных требований", — добавил Вэнс.Власти Соединённых Штатов видят два главных вопроса, которые нужно решить для урегулирования украинского конфликта: территории и гарантии безопасности.Вопреки недавнему утверждению Зеленского, что Россия не может быть гарантом безопасности, Вэнс категорично сказал, что она станет неотъемлемой частью этого процесса."Конечно же, россияне будут участвовать в обсуждении вопроса о завершении этой войны. Так что, конечно, они будут в этом", — подчеркнул вице-президент.Ещё до переговоров на Аляске и в Вашингтоне члены американской администрации указывали, что на уступки должны пойти обе стороны. Россия, как следует из слов Вэнса, это сделала, а Украина, судя по риторике чиновников, не собирается.25 августа Келлог принял участие в молитвенном завтраке — в своей речи он выразил надежду на то, что в ближайшее время удастся согласовать гарантии безопасности для Киева — и встретился с Зеленским, который за последние дни несколько раз выступил против любых территориальных уступок: 23 августа на мероприятии в честь Дня флага заявил, что Украина "не подарит свою землю", а 25-го сказал, что не считает обмен территориями уступкой со стороны РФ.Таким образом, позиция Зеленского противоречит американской по обоим ключевым вопросам урегулирования: и по гарантиям безопасности, и по территории.В случае непослушания Белый дом может применить имеющиеся рычаги воздействия на Киев. Возможно, Келлог во время визита в Киев поднял вопрос об атаках ВСУ по нефтепроводу "Дружба", по которому энергоресурсы поступают из России в Словакию и Венгрию. Премьер-министр последней Виктор Орбан жаловался на действия украинских войск, в ответ на что Трамп заявил, что "очень разозлён из-за этого". Неспроста же политический советник главы венгерского правительства Балаж Орбан опубликовал письмо Трампа, причём ту фразу президент США написал от руки. Это явный сигнал Киеву.Кроме того, как узнала газета The Wall Street Journal от официальных источников, Пентагон с весны не разрешает Украине использовать дальнобойные ракеты американского производства для нанесения ударов вглубь РФ. Как минимум однажды Киев пытался применить ATACMS против цели на территории России, но получил отказ.Неделей ранее The Wall Street Journal высказывала предположение, что в качестве одного из механизмов давления США могут использовать доступ Украины к разведданным, чтобы подтолкнуть её к заключению мирной сделки.Вскоре телеканал CBS сообщил, что Штаты уже перестали делиться разведданными, которые касаются переговоров по Украине, с партнёрами по альянсу "Пять глаз" (Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания). Кроме того, Белый дом объявил журналистам, что перестаёт комментировать переговоры по теме урегулирования, поскольку это не в национальных интересах безопасности США."Во-первых, это нормальная практика. Зачем американцам и нам „чужие уши“? Во-вторых, эти вопросы не касаются европейских политических карликов. Пусть сидят в своей песочнице. Кстати, участие Европы в переговорах в США тому свидетельство. Сидели в коридоре, как у терапевта на приёме. Что касается мира на Украине, Трамп, безусловно, сторонник урегулирования ситуации. И он видит это иначе, чем Европа. Но амбиции миротворца у него завышенные", — сказал, комментируя эту информацию в интервью изданию Украина.ру, руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.В Киеве Келлог пообщался не только с Зеленским, но и с оппозиционными политиками, в том числе бывшим президентом страны Петром Порошенко*, депутатом Верховной Рады Алексеем Гончаренко*, бывшим председателем парламента Дмитрием Разумковым. Этот факт вписывается в историю, озвученную The Guardian, о попытках американской администрации связаться с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным сразу после перепалки Зеленского с Трампом и Вэнсом в Овальном кабинете в конце февраля. Целью было выйти на связь с возможными кандидатами на пост президента Украины, а именно бывшего главкома ВСУ считают главным потенциальным конкурентом нынешнего нелегитимного правителя за власть в случае проведения выборов.Перед началом встречи Зеленский объявил, что намерен обсудить с Келлогом подготовку к возможной встрече с Путиным — хотя Москва неоднократно подчёркивала, что переговорам на высшем уровне должна предшествовать проработка спорных моментов на уровне делегаций — а также анонсировал на текущей неделе контакты американских и украинских чиновников, включая Вэнса, Рубио и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, отвечающего за диалог с Москвой, для обсуждения потенциальных гарантий безопасности для Киева, а также затронуть вопрос проведения российско-украинского саммита.Что ж, посмотрим, чем это всё завершится. Белый дом, по словам Вэнса, не считает, что конфликт на Украине завершится в одночасье, но надеется, что мир будет достигнут не позднее чем через полгода, то есть Вашингтон чётко даёт понять, что не собирается бесконечно заниматься этим вопросом и желает поскорее поставить точку в украинской истории.* внесён в РФ в перечень террористов и экстремистовЧитайте также Александр Казаков: Если Трамп хочет выжить, ему остается рассчитывать только на Россию и лично на Путина

https://ukraina.ru/20250825/igor-yushkov-udary-po-nefteprovodu-druzhba-napryagayut-ekonomiku-slovakii-kotoraya-postavlyaet-oruzhie-vsu-1067620310.html

россия

сша

украина

венгрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, валерий залужный, венгрия, нефтепровод дружба, гарантии безопасности, территориальные уступки, кит келлог, трамп и зеленский, вооруженные силы украины, the wall street journal, cnn