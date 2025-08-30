Эксперт: Парубия могло ликвидировать львовское подполье - 30.08.2025 Украина.ру
Эксперт: Парубия могло ликвидировать львовское подполье
Эксперт: Парубия могло ликвидировать львовское подполье
Убийство Парубия могла организовать та часть украинских элит, которая настроена договариваться с Россией. Об этом изданию Украина.ру рассказал активист Антимайдана, участник одесского подполья и ветеран СВО Владислав Долгошея.
2025-08-30T16:47
2025-08-30T17:16
Напомним, сегодня, 30 августа, во Львове был застрелен бывший спикер парламента и бывший же глава СНБО Украины Андрей Парубий. "Ликвидация Парубия может быть сигналом части украинских политических элит в сторону России" - заявил Владислав Долгошея и добавил, что таким "жестом доброй воли" они могут демонстрировать Москве желание договариваться.Эксперт отметил, что выбор цели мог иметь довольно банальную причину – до Парубия было значительно проще дотянуться, чем до ключевых фигур действующего режима в Киеве. Он также подчеркнул, что Парубий был одним из тех, кто принимал решение по силовому подавлению выступлений сторонников Антимайдана в 2014-м году в качестве секретаря украинского СНБО – равно как и по развязыванию войны против населения Донбасса.Таким образом, напомнил эксперт, Парубий нес ответственность за все преступления киевского режима в период с 2014 по 2019-й год – и его ликвидацию вполне можно считать расплатой за совершенные преступления.Впрочем, Долгошея допустил и другую версию - по мнению подпольщика, тот факт, что убийства Ирины Фарион и Андрея Парубия произошли во Львове, не случаен. Он подчеркнул, что Львов считается "украинской крепостью", в которой лидеры украинских нацистов чувствуют себя в безопасности и позволяют себе ходить по улицам без охраны. Тем не менее, отметил Долгошея, во Львове на самом деле живет очень много сторонников России – таковыми являются как переселенцы из восточных регионов, так и коренные львовяне.Таким образом, резюмировал собеседник издания, решение о ликвидации Парубия могло быть принято местными активистами по факту возможности совершения данной акции.
Украина.ру
Эксперт: Парубия могло ликвидировать львовское подполье

16:47 30.08.2025 (обновлено: 17:16 30.08.2025)
 
Убийство Парубия могла организовать та часть украинских элит, которая настроена договариваться с Россией. Об этом изданию Украина.ру рассказал активист Антимайдана, участник одесского подполья и ветеран СВО Владислав Долгошея.
Напомним, сегодня, 30 августа, во Львове был застрелен бывший спикер парламента и бывший же глава СНБО Украины Андрей Парубий.
"Ликвидация Парубия может быть сигналом части украинских политических элит в сторону России" - заявил Владислав Долгошея и добавил, что таким "жестом доброй воли" они могут демонстрировать Москве желание договариваться.
Часть элит Украины уже понимают гибельность украинского курса. Они ищут диалога с Москвой, и в качестве своего рода "аванса" могли ликвидировать одного из наиболее одиозных создателей текущей конфигурации украинского неонацистского государства.
Владислав Долгошея
бывший одесский подпольщик
Эксперт отметил, что выбор цели мог иметь довольно банальную причину – до Парубия было значительно проще дотянуться, чем до ключевых фигур действующего режима в Киеве. Он также подчеркнул, что Парубий был одним из тех, кто принимал решение по силовому подавлению выступлений сторонников Антимайдана в 2014-м году в качестве секретаря украинского СНБО – равно как и по развязыванию войны против населения Донбасса.
Таким образом, напомнил эксперт, Парубий нес ответственность за все преступления киевского режима в период с 2014 по 2019-й год – и его ликвидацию вполне можно считать расплатой за совершенные преступления.
Впрочем, Долгошея допустил и другую версию - по мнению подпольщика, тот факт, что убийства Ирины Фарион и Андрея Парубия произошли во Львове, не случаен. Он подчеркнул, что Львов считается "украинской крепостью", в которой лидеры украинских нацистов чувствуют себя в безопасности и позволяют себе ходить по улицам без охраны. Тем не менее, отметил Долгошея, во Львове на самом деле живет очень много сторонников России – таковыми являются как переселенцы из восточных регионов, так и коренные львовяне.
Таким образом, резюмировал собеседник издания, решение о ликвидации Парубия могло быть принято местными активистами по факту возможности совершения данной акции.
Лента новостейМолния