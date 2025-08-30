https://ukraina.ru/20250830/ekspert-parubiya-moglo-likvidirovat-lvovskoe-podpole-1067907668.html

Эксперт: Парубия могло ликвидировать львовское подполье

Убийство Парубия могла организовать та часть украинских элит, которая настроена договариваться с Россией. Об этом изданию Украина.ру рассказал активист Антимайдана, участник одесского подполья и ветеран СВО Владислав Долгошея.

Напомним, сегодня, 30 августа, во Львове был застрелен бывший спикер парламента и бывший же глава СНБО Украины Андрей Парубий. "Ликвидация Парубия может быть сигналом части украинских политических элит в сторону России" - заявил Владислав Долгошея и добавил, что таким "жестом доброй воли" они могут демонстрировать Москве желание договариваться.Эксперт отметил, что выбор цели мог иметь довольно банальную причину – до Парубия было значительно проще дотянуться, чем до ключевых фигур действующего режима в Киеве. Он также подчеркнул, что Парубий был одним из тех, кто принимал решение по силовому подавлению выступлений сторонников Антимайдана в 2014-м году в качестве секретаря украинского СНБО – равно как и по развязыванию войны против населения Донбасса.Таким образом, напомнил эксперт, Парубий нес ответственность за все преступления киевского режима в период с 2014 по 2019-й год – и его ликвидацию вполне можно считать расплатой за совершенные преступления.Впрочем, Долгошея допустил и другую версию - по мнению подпольщика, тот факт, что убийства Ирины Фарион и Андрея Парубия произошли во Львове, не случаен. Он подчеркнул, что Львов считается "украинской крепостью", в которой лидеры украинских нацистов чувствуют себя в безопасности и позволяют себе ходить по улицам без охраны. Тем не менее, отметил Долгошея, во Львове на самом деле живет очень много сторонников России – таковыми являются как переселенцы из восточных регионов, так и коренные львовяне.Таким образом, резюмировал собеседник издания, решение о ликвидации Парубия могло быть принято местными активистами по факту возможности совершения данной акции.

