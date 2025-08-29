https://ukraina.ru/20250829/kuda-i-skolko-investiruyut-v-dnr-metallurgiya-zhilischnoe-stroitelstvo-i-mariupol-1067833492.html

Куда и сколько инвестируют в ДНР: металлургия, жилищное строительство и Мариуполь

Глава ДНР Денис Пушилин анонсировал запуск десяти промышленных предприятий в ДНР. В этом году должны заработать Донецкая литейная компания, Донецкий завод высоковольтных опор, "Электрояр Донбасс", "Байкал", "Донбасский газобетон", "Базис Строй", Фабрика аэрозолей, швейная фабрика "Премьер-ТЭК"

2025-08-29T16:01

эксклюзив

донецкая народная республика

донецк

мариуполь

денис пушилин

владимир путин

металлургия

сельское хозяйство

курорты

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101848/27/1018482784_0:3:2783:1568_1920x0_80_0_0_1e7c955a2ded7413d5b4ac81ea05da5c.jpg

Естественно, эти предприятия никогда бы не смогли заработать, если бы в их развитие не были привлечены серьезные инвестиции.Они пошли, прежде всего, потому, что в ДНР по инициативе руководства республики и при одобрении Владимира Путина и правительства РФ создана свободная экономическая зона (она сейчас появилась во всей Новороссии), которая дает инвесторам налоговые льготы и преференции, в ней действуют: свободная таможенная зона; льготный порядок предоставления земельных участков в аренду; упрощение согласовательных процедур в градостроительной деятельности; льготное кредитование участников СЭЗ; консультационное сопровождение проектов.Привлечением инвестиций, которые идут в металлургическую промышленность, жилищное строительство, сельское хозяйство, пищевую промышленность, топливно-энергетическую, курортную, гостиничную и другие сферы в ДНР занимается государственная "Корпорация Развития Донбасса".Ее и. о. директора Владимир Комисарчук рассказал изданию Украина.ру, как и где его учреждение привлекает инвесторов в республику, и сколько и куда идут их инвестиции:"Например, этим летом мы провели очень успешные переговоры на Петербургском международном экономическом форуме. Подписали 20 соглашений, благодаря которым в ДНР будет привлечено 53 млрд руб. инвестиций".Так, по словам Комисарчука, в Донецке будет создан многофункциональный квартал "Белый лебедь" площадью более 100 тысяч кв. м; один из инвесторов планирует вложить в восстановление гранитного месторождения в республике более 600 млн рублей; будет построен комплекс для хранения нефтепродуктов в Докучаевске. Сумма инвестиций составит 500 млн рублей.В республике поставлен план: до конца 2025 года получить разрешение на строительство 3 млн кв. м жилой застройки. При этом в ДНР действует льготная ипотека в 2 %.Итак, какие проекты уже прошли через Инвестиционный комитет ДНР, который за все время своего существования провел 21 заседание, и одобрены им? Цифры предоставлены изданию Украина.ру опять же Владимиром Комисарчуком.Одобрены проекты 120 МИП (малых инновационных предприятий), а также проект одного объекта социально-культурного назначения.В жилищном строительстве лидирует Мариуполь. Подавляющее большинство проектов будет реализовано именно в нем — 88 из 92. Остальные приходятся: на Донецк — всего три, и на Тельманово — один. Из этих 92 жилищных проектов: 90 — это многоквартирные дома, остальные — индивидуальное жилищное строительство.Такой сильный перекос в приоритетности городов объясняется, понятное дело, тем, что Мариуполь восстанавливается уже четвертый год, а Донецк только-только приступил к жилищному строительству, так как украинские обстрелы там закончились только в прошлом году.Крупные инвестиции опять же пойдут именно в Мариуполь: так, в строительство электрометаллургического завода по переработке металлического лома будет вложено 30 млрд руб. В возведение завода по производству газосиликатного блока — 1,8 млрд руб., а в производство электрощитовой продукции и трансформаторных подстанций — 300 млн руб.Инвестиции в развитие топливного рынка ДНР представлены четырьмя проектами: один будет касаться появления рознично-сбытовой сети из 20 АЗК/АЗС, расположенных в Донецке, Макеевке, Дебальцево, Горловке; другой — модернизации нефтебазы в Иловайске, остальные — развитию розничного топливного рынка республики.Также на последнем заседании ИК был внесен в реестр МИП проект по реконструкции и модернизации производственных мощностей завода по производству жестяных и алюминиевых баллонов и аэрозолей (235 млн руб.).Инвестиции, естественно, не обошли своим вниманием сельское хозяйство и пищевую промышленность. Так. в строительство маслоэкстракционного завода с объемом переработки до 1500 тонн/сутки в Володарском будет вложено 3,2 млрд руб.; в строительство агро-молла в Мариуполе — 2 млрд руб.; в строительство овощехранилища в Донецке объемом 3000 тонн вложат 150 млн руб.На сопровождении в Корпорации развития Донбасса находятся проекты по строительству/реконструкции следующих объектов рекреации: реконструкция гостиницы "Чайка" (800 млн руб.) и гостиницы "Европейская" (60 млн руб.) в Мариуполе; строительство базы отдыха в Урзуфе, туристической зоны в Новоазовске (300 млн руб.) и базы отдыха "Россия". Все эти объекты появятся в курортной зоне Азовского моря.Среди прочих реализуются проекты по модернизации резервуарного парка хранения газа, а также проект по добыче щебня на Кременевском месторождении (Кременевский щебневый завод).

