Куда и сколько инвестируют в ДНР: металлургия, жилищное строительство и Мариуполь
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЗапуск производства в компании "Донбасс-Агромаш" в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин анонсировал запуск десяти промышленных предприятий в ДНР. В этом году должны заработать Донецкая литейная компания, Донецкий завод высоковольтных опор, "Электрояр Донбасс", "Байкал", "Донбасский газобетон", "Базис Строй", Фабрика аэрозолей, швейная фабрика "Премьер-ТЭК"
Естественно, эти предприятия никогда бы не смогли заработать, если бы в их развитие не были привлечены серьезные инвестиции.
Они пошли, прежде всего, потому, что в ДНР по инициативе руководства республики и при одобрении Владимира Путина и правительства РФ создана свободная экономическая зона (она сейчас появилась во всей Новороссии), которая дает инвесторам налоговые льготы и преференции, в ней действуют: свободная таможенная зона; льготный порядок предоставления земельных участков в аренду; упрощение согласовательных процедур в градостроительной деятельности; льготное кредитование участников СЭЗ; консультационное сопровождение проектов.
Привлечением инвестиций, которые идут в металлургическую промышленность, жилищное строительство, сельское хозяйство, пищевую промышленность, топливно-энергетическую, курортную, гостиничную и другие сферы в ДНР занимается государственная "Корпорация Развития Донбасса".
Ее и. о. директора Владимир Комисарчук рассказал изданию Украина.ру, как и где его учреждение привлекает инвесторов в республику, и сколько и куда идут их инвестиции:
"Например, этим летом мы провели очень успешные переговоры на Петербургском международном экономическом форуме. Подписали 20 соглашений, благодаря которым в ДНР будет привлечено 53 млрд руб. инвестиций".
Так, по словам Комисарчука, в Донецке будет создан многофункциональный квартал "Белый лебедь" площадью более 100 тысяч кв. м; один из инвесторов планирует вложить в восстановление гранитного месторождения в республике более 600 млн рублей; будет построен комплекс для хранения нефтепродуктов в Докучаевске. Сумма инвестиций составит 500 млн рублей.
В республике поставлен план: до конца 2025 года получить разрешение на строительство 3 млн кв. м жилой застройки. При этом в ДНР действует льготная ипотека в 2 %.
"На сегодняшний день в республике имеются все условия для реализации своих бизнес-проектов в виде свободной экономической зоны, резидентами которой стали 120 компаний с общим объемом инвестиций в 50 миллиардов рублей, а также возможности получения земельных участков и имущества без торгов, финансовых и имущественных льгот, программ помощи промышленным и сельскохозяйственным предприятиям. Так, с помощью Фонда развития промышленности ДНР за прошлый год предоставлена финансовая поддержка 42 заёмщикам на реализацию проектов на сумму 2 миллиарда 484 миллиона рублей, 33 из которых уже приступили к выпуску продукции", — рассказал нам Комисарчук.
Итак, какие проекты уже прошли через Инвестиционный комитет ДНР, который за все время своего существования провел 21 заседание, и одобрены им? Цифры предоставлены изданию Украина.ру опять же Владимиром Комисарчуком.
Одобрены проекты 120 МИП (малых инновационных предприятий), а также проект одного объекта социально-культурного назначения.
В жилищном строительстве лидирует Мариуполь. Подавляющее большинство проектов будет реализовано именно в нем — 88 из 92. Остальные приходятся: на Донецк — всего три, и на Тельманово — один. Из этих 92 жилищных проектов: 90 — это многоквартирные дома, остальные — индивидуальное жилищное строительство.
Такой сильный перекос в приоритетности городов объясняется, понятное дело, тем, что Мариуполь восстанавливается уже четвертый год, а Донецк только-только приступил к жилищному строительству, так как украинские обстрелы там закончились только в прошлом году.
Крупные инвестиции опять же пойдут именно в Мариуполь: так, в строительство электрометаллургического завода по переработке металлического лома будет вложено 30 млрд руб. В возведение завода по производству газосиликатного блока — 1,8 млрд руб., а в производство электрощитовой продукции и трансформаторных подстанций — 300 млн руб.
Инвестиции в развитие топливного рынка ДНР представлены четырьмя проектами: один будет касаться появления рознично-сбытовой сети из 20 АЗК/АЗС, расположенных в Донецке, Макеевке, Дебальцево, Горловке; другой — модернизации нефтебазы в Иловайске, остальные — развитию розничного топливного рынка республики.
Также на последнем заседании ИК был внесен в реестр МИП проект по реконструкции и модернизации производственных мощностей завода по производству жестяных и алюминиевых баллонов и аэрозолей (235 млн руб.).
Инвестиции, естественно, не обошли своим вниманием сельское хозяйство и пищевую промышленность. Так. в строительство маслоэкстракционного завода с объемом переработки до 1500 тонн/сутки в Володарском будет вложено 3,2 млрд руб.; в строительство агро-молла в Мариуполе — 2 млрд руб.; в строительство овощехранилища в Донецке объемом 3000 тонн вложат 150 млн руб.
На сопровождении в Корпорации развития Донбасса находятся проекты по строительству/реконструкции следующих объектов рекреации: реконструкция гостиницы "Чайка" (800 млн руб.) и гостиницы "Европейская" (60 млн руб.) в Мариуполе; строительство базы отдыха в Урзуфе, туристической зоны в Новоазовске (300 млн руб.) и базы отдыха "Россия". Все эти объекты появятся в курортной зоне Азовского моря.
Среди прочих реализуются проекты по модернизации резервуарного парка хранения газа, а также проект по добыче щебня на Кременевском месторождении (Кременевский щебневый завод).
17 июня, 13:19Александр Ионов: Совсем скоро туризм придет в Новороссию, а пока на ПМЭФ обсудят инвестиции в регионПМЭФ поможет привлечь в Новороссию инвесторов. Если мы говорим про внутрироссийские вложения, то должны быть банковские источники финансирования, которые позволят инвесторам под адекватный процент брать займы на проекты по развитию региона. Это стратегические направления отрасли и продовольственной безопасности, в том числе и РФ в целом.
Подписывайся на