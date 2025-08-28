https://ukraina.ru/20250828/voenkor-dmitriev-panatsei-protiv-ugrozy-rossiyskim-npz-net--nuzhna-sistemnaya-rabota-1067795723.html

Военкор Дмитриев: Панацеи против угрозы российским НПЗ нет – нужна системная работа

Существует множество способов нивелировать угрозу украинских БПЛА, наносящих удары по нефтезаводам России, однако все эти меры следует внедрять системно. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Даниил Дмитриев

Ранее Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. "Украина системно и целенаправленно осуществляет атаки по нашей нефтеперерабатывающей инфраструктуре и подход к ее защите также должен быть системным" - заявил Дмитриев и добавил, что существует множество способов усилить их защиту. Эксперт отметил, что на текущий момент на фронте ствольные зенитные установки применяются в куда меньших объемах, чем двумя годами ранее, из-за угрозы дронов для расчетов и подчеркивает, что для сбития украинских беспилотников наши войска все чаще применяют FPV-дроны. При этом, подчеркивает Дмитриев, на складах консервации таких установок довольно много, и вопрос только в наличии подготовленных расчетов.Кроме того, военкор отметил, что в последнее время все чаще к отражению налетов украинских БПЛА на регионы России привлекают боевые вертолеты - и полагает, что подобную практику следует расширить. Также он отмечает, что из уже существующих практик следует также увеличивать количество мобильных групп ПВО - по его словам, в приграничных регионах России подобные группы работают крайне эффективно. Дмитриев подчеркивает, что запуск украинских беспилотников-камикадзе осуществляется из приграничных регионов Украины, значительная часть которых находится под наблюдением разведывательных БПЛА ВС РФ - и время от времени украинские военные, запускающие дальние БПЛА, попадают под удары "Искандеров". По его мнению, более плотная работа дронов-разведчиков позволит раньше выявлять подобные площадки запуска и, соответственно, уничтожать их.Подводя итоги, собеседник издания отмечает, что внедрение новых практик в систему противовоздушной обороны России следует осуществлять также системно, и не полагаться на какую-то из них в качестве панацеи. О том, как FPV-дроны могут помочь в защите НПЗ, изданию Украина.ру рассказал оператор БПЛА Владислав Ефремов.

