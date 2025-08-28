Военкор Дмитриев: Панацеи против угрозы российским НПЗ нет – нужна системная работа - 28.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250828/voenkor-dmitriev-panatsei-protiv-ugrozy-rossiyskim-npz-net--nuzhna-sistemnaya-rabota-1067795723.html
Военкор Дмитриев: Панацеи против угрозы российским НПЗ нет – нужна системная работа
Военкор Дмитриев: Панацеи против угрозы российским НПЗ нет – нужна системная работа - 28.08.2025 Украина.ру
Военкор Дмитриев: Панацеи против угрозы российским НПЗ нет – нужна системная работа
Существует множество способов нивелировать угрозу украинских БПЛА, наносящих удары по нефтезаводам России, однако все эти меры следует внедрять системно. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Даниил Дмитриев
2025-08-28T16:09
2025-08-28T16:24
россия
краснодарский край
украина
нпз
украина.ру
эксклюзив
пво
вс рф
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067385136_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a09637bbc7f8118ad4f189f9cdef13d4.jpg
Ранее Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. "Украина системно и целенаправленно осуществляет атаки по нашей нефтеперерабатывающей инфраструктуре и подход к ее защите также должен быть системным" - заявил Дмитриев и добавил, что существует множество способов усилить их защиту. Эксперт отметил, что на текущий момент на фронте ствольные зенитные установки применяются в куда меньших объемах, чем двумя годами ранее, из-за угрозы дронов для расчетов и подчеркивает, что для сбития украинских беспилотников наши войска все чаще применяют FPV-дроны. При этом, подчеркивает Дмитриев, на складах консервации таких установок довольно много, и вопрос только в наличии подготовленных расчетов.Кроме того, военкор отметил, что в последнее время все чаще к отражению налетов украинских БПЛА на регионы России привлекают боевые вертолеты - и полагает, что подобную практику следует расширить. Также он отмечает, что из уже существующих практик следует также увеличивать количество мобильных групп ПВО - по его словам, в приграничных регионах России подобные группы работают крайне эффективно. Дмитриев подчеркивает, что запуск украинских беспилотников-камикадзе осуществляется из приграничных регионов Украины, значительная часть которых находится под наблюдением разведывательных БПЛА ВС РФ - и время от времени украинские военные, запускающие дальние БПЛА, попадают под удары "Искандеров". По его мнению, более плотная работа дронов-разведчиков позволит раньше выявлять подобные площадки запуска и, соответственно, уничтожать их.Подводя итоги, собеседник издания отмечает, что внедрение новых практик в систему противовоздушной обороны России следует осуществлять также системно, и не полагаться на какую-то из них в качестве панацеи. О том, как FPV-дроны могут помочь в защите НПЗ, изданию Украина.ру рассказал оператор БПЛА Владислав Ефремов.
россия
краснодарский край
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Фёдор Громов
Фёдор Громов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067385136_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bbe401878f557e4db1ca84c3a075cd51.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, краснодарский край, украина, нпз, украина.ру, эксклюзив, пво, вс рф, всу
Россия, краснодарский край, Украина, НПЗ, Украина.ру, Эксклюзив, ПВО, ВС РФ, ВСУ

Военкор Дмитриев: Панацеи против угрозы российским НПЗ нет – нужна системная работа

16:09 28.08.2025 (обновлено: 16:24 28.08.2025)
 
© ФотоДаниил Дмитриев
Даниил Дмитриев - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Фёдор Громов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Существует множество способов нивелировать угрозу украинских БПЛА, наносящих удары по нефтезаводам России, однако все эти меры следует внедрять системно. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Даниил Дмитриев
Ранее Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.
"Украина системно и целенаправленно осуществляет атаки по нашей нефтеперерабатывающей инфраструктуре и подход к ее защите также должен быть системным" - заявил Дмитриев и добавил, что существует множество способов усилить их защиту.
Эксперт отметил, что на текущий момент на фронте ствольные зенитные установки применяются в куда меньших объемах, чем двумя годами ранее, из-за угрозы дронов для расчетов и подчеркивает, что для сбития украинских беспилотников наши войска все чаще применяют FPV-дроны. При этом, подчеркивает Дмитриев, на складах консервации таких установок довольно много, и вопрос только в наличии подготовленных расчетов.
Кроме того, военкор отметил, что в последнее время все чаще к отражению налетов украинских БПЛА на регионы России привлекают боевые вертолеты - и полагает, что подобную практику следует расширить. Также он отмечает, что из уже существующих практик следует также увеличивать количество мобильных групп ПВО - по его словам, в приграничных регионах России подобные группы работают крайне эффективно.
Дмитриев подчеркивает, что запуск украинских беспилотников-камикадзе осуществляется из приграничных регионов Украины, значительная часть которых находится под наблюдением разведывательных БПЛА ВС РФ - и время от времени украинские военные, запускающие дальние БПЛА, попадают под удары "Искандеров". По его мнению, более плотная работа дронов-разведчиков позволит раньше выявлять подобные площадки запуска и, соответственно, уничтожать их.
Подводя итоги, собеседник издания отмечает, что внедрение новых практик в систему противовоздушной обороны России следует осуществлять также системно, и не полагаться на какую-то из них в качестве панацеи.
О том, как FPV-дроны могут помочь в защите НПЗ, изданию Украина.ру рассказал оператор БПЛА Владислав Ефремов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Россиякраснодарский крайУкраинаНПЗУкраина.руЭксклюзивПВОВС РФВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:18Сегодняшняя атака России по Украине стала второй по масштабу с начала СВО — Sky News
17:12Украинка выражает "благодарность" ВСУшным танкистам
17:11Отопительный сезон-2024/25 на Украине оказался под серьезной угрозой
17:07Российские войска вскоре освободят Купянск
17:05ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Староконстантинове.
16:58Полковник Геннадий Алехин: Россия готова перерезать северный и западный маршрут снабжения Славянска
16:52Индийское TAKO: почему Моди не взял трубку, когда ему звонил Трамп
16:50Во Львовской области нашли мертвого контрактника
16:44"Суверенизация", или Как во всем мире закрывают кран
16:29Василий Дандыкин: Уничтожение "Симферополя" означает, что Черноморский флот возвращается в игру
16:23На всех украинских КПП огромные очереди из юношей до 22 лет, которым временно разрешен выезд: видео
16:09Военкор Дмитриев: Панацеи против угрозы российским НПЗ нет – нужна системная работа
16:02Эрдоган в разговоре с Зеленским подтвердил готовность содействовать контактам Украины и РФ
16:00Как треска чуть не развалила НАТО
15:28Власти Украины признали связи УПЦ с РПЦ, Запад реанимирует санкции против Ирана. Новости к 15.30
15:12Константиновское направление: идёт давление на фланги и борьба за опорные узлы
15:08Украинские наблюдатели зафиксировали смещение "серой зоны" в Днепропетровской области
15:02Бить по передовой и резать тылы: что начнётся, когда ВСУ бросят Славянск и Краматорск — Стешин
14:58Украинские мониторинговые ресурсы замалчивают реалии СВО
14:50В Еврокомиссии объяснили, почему нельзя атаковать нефтепровод "Дружба"
Лента новостейМолния