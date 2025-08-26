https://ukraina.ru/20250826/dobrovolets-vladislav-efremov-zaschitit-rossiyskie-npz-mogut-raschety-fpv-dronov-1067693803.html

Доброволец Владислав Ефремов: Защитить российские НПЗ могут расчеты FPV-дронов

Для защиты нефтяной отрасли России необходимо искать дешевое и эффективное средство противодействия украинским беспилотникам. Об этом изданию Украина.ру рассказал доброволец, оператор БПЛА, советник Ассоциации Ветеранов СВО Владислав Ефремов

Ранее украинские боевики нанесли удары беспилотниками по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" и нескольким российским нефтеперерабатывающим заводам."Нефтеперерабатывающие заводы являются ключевым объектом энергетической инфраструктуры России, и атаки ВСУ на них довольно ожидаемы" - заявил Владислав Ефремов и добавил, что вопрос их защиты носит стратегический характер. Доброволец отметил, что традиционных средств ПВО для защиты энергетических объектов не всегда может хватить, поскольку они как правило сконцентрированы вокруг больших городов и направлены на защиту мирного населения. Кроме того, полагает Ефремов, в войне на истощение традиционные зенитно-ракетные комплексы не совсем эффективны, поскольку стоимость ракеты ПВО гораздо выше стоимости применяемых ВСУ беспилотников. Решение данной проблемы эксперт видит в заимствовании фронтовых практик, где подразделения ВС РФ давно применяют FPV-дроны в качестве так называемого "дешевого ПВО" против больших БПЛА, применяемых ВСУ. По словам Ефремова, рано или поздно данный опыт будет применен и для защиты тыловых объектов, поскольку данная практика уже показала свою эффективность. Он также предположил, что подобная практика позволит уничтожать украинские дроны на расстоянии и не подпускать их к охраняемом объекту Впрочем, эксперт подчеркнул, что для охраны объектов расчеты FPV-дронов должны быть хорошо оснащенными и высокопрофессиональными, поскольку начинающий FPV-оператор не сможет обнаружить и поразить подобную цель. Ефремов отмечает, что воздушные цели динамичны, малогабаритны и движутся с большой скоростью, что представляет дополнительную сложность для оператора. Доброволец считает, что подобные расчеты БПЛА следует начинать готовить как можно раньше с привлечением уже состоявшихся экспертов в области противодействия БПЛА, возможно с привлечением специалистов с фронта.Подводя итоги, собеседник издания отметил, что в данном способе охраны объектов наибольшей статьей расходов является зарплата на нескольких специалистов, несущих дежурство на объекте посменно - однако данная статья расходов будет значительно меньшей, чем средства, потраченные на восстановление ключевых объектов инфраструктуры. О возможных способах защиты нефтеперерабатывающих заводов России от украинских дронов также рассказал изданию Украина.ру руководитель школы беспилотников "Архангел" Михаил Филиппов

