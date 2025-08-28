https://ukraina.ru/20250828/rossiyskie-voennye-nochyu-udarili-po-ukraine--1067770123.html

Российские военные ночью ударили по Украине

Российские военные ночью ударили по Украине - 28.08.2025

Российские военные ночью ударили по Украине

Российские военные в ночь на четверг нанесли удары по целям ВСУ в Киеве и окрестностях. Небо над столицей местами затянуто черным дымом, передает 28 августа телеграм-канал Украина.ру

"Новые удары нанесены по целям в Черниговской и Киевской областях. <...> ВС РФ поражают цели в оккупированном Запорожье. <...> Взрывы раздаются в Винницкой области. <...> Также серия взрывов раздавалась в Староконстантинове Хмельницкой области, в Полтавской области и в Черкасской области", - говорится в постах канала. Несколькими часами ранее мы писали, что ночью поступало беспрецедентное число сообщений об ударах ВС РФ по столице. Многие жители переместились для ночевки в метро. Удары по объектам как в самом городе, так и в области, наносились волнами, где "Герани" сменяли ракеты и наоборот. Местные каналы непрерывно писали о многочисленных взрывах и пожарах на месте прилетов.Ударные БПЛА " Герань" также работали по целям в Сумской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Тернопольской, Винницкой, Черновицкой, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Криворожской областях.Отдельно упоминались Днепропетровск, Житомир, Винница, Нежин, Умань, Сумы, Шостка, Конотоп, Миргород, Белая Церковь, Смела и ряд других городов и районов.Помимо "Гераней", этой ночью активно применялись ракеты. По сообщениям местных каналов, по Киеву удары были нанесены также гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", стартовавшими с российских МиГ-31К. Также были совершены пуски крылатых ракет (предположительно Х-101) с самолетов Ту-95МС ВКС России. Ранее сообщалось и о готовности кораблей Черноморского флота РФ к нанесению ударов "Калибрами".Следите за новостями на сайте Украина.ру.

