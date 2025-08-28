Российские военные ночью ударили по Украине - 28.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250828/rossiyskie-voennye-nochyu-udarili-po-ukraine--1067770123.html
Российские военные ночью ударили по Украине
Российские военные ночью ударили по Украине - 28.08.2025 Украина.ру
Российские военные ночью ударили по Украине
Российские военные в ночь на четверг нанесли удары по целям ВСУ в Киеве и окрестностях. Небо над столицей местами затянуто черным дымом, передает 28 августа телеграм-канал Украина.ру
2025-08-28T07:22
2025-08-28T07:32
новости
россия
киев
украина
вооруженные силы украины
вкс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_3d5a29073a5880883bb3b49e9f584e3e.jpg.webp
"Новые удары нанесены по целям в Черниговской и Киевской областях. &lt;...&gt; ВС РФ поражают цели в оккупированном Запорожье. &lt;...&gt; Взрывы раздаются в Винницкой области. &lt;...&gt; Также серия взрывов раздавалась в Староконстантинове Хмельницкой области, в Полтавской области и в Черкасской области", - говорится в постах канала. Несколькими часами ранее мы писали, что ночью поступало беспрецедентное число сообщений об ударах ВС РФ по столице. Многие жители переместились для ночевки в метро. Удары по объектам как в самом городе, так и в области, наносились волнами, где "Герани" сменяли ракеты и наоборот. Местные каналы непрерывно писали о многочисленных взрывах и пожарах на месте прилетов.Ударные БПЛА " Герань" также работали по целям в Сумской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Тернопольской, Винницкой, Черновицкой, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Криворожской областях.Отдельно упоминались Днепропетровск, Житомир, Винница, Нежин, Умань, Сумы, Шостка, Конотоп, Миргород, Белая Церковь, Смела и ряд других городов и районов.Помимо "Гераней", этой ночью активно применялись ракеты. По сообщениям местных каналов, по Киеву удары были нанесены также гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", стартовавшими с российских МиГ-31К. Также были совершены пуски крылатых ракет (предположительно Х-101) с самолетов Ту-95МС ВКС России. Ранее сообщалось и о готовности кораблей Черноморского флота РФ к нанесению ударов "Калибрами".Следите за новостями на сайте Украина.ру.
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_178:0:1247:802_1920x0_80_0_0_bd58fc7d1f6cd5f297da6a6ee6c3a1b1.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, вооруженные силы украины, вкс
Новости, Россия, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, ВКС

Российские военные ночью ударили по Украине

07:22 28.08.2025 (обновлено: 07:32 28.08.2025)
 
© Украина.руГлавное за день - Удары 1
Главное за день - Удары 1 - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные в ночь на четверг нанесли удары по целям ВСУ в Киеве и окрестностях. Небо над столицей местами затянуто черным дымом, передает 28 августа телеграм-канал Украина.ру
"Новые удары нанесены по целям в Черниговской и Киевской областях. <...> ВС РФ поражают цели в оккупированном Запорожье. <...> Взрывы раздаются в Винницкой области. <...> Также серия взрывов раздавалась в Староконстантинове Хмельницкой области, в Полтавской области и в Черкасской области", - говорится в постах канала.
Несколькими часами ранее мы писали, что ночью поступало беспрецедентное число сообщений об ударах ВС РФ по столице. Многие жители переместились для ночевки в метро. Удары по объектам как в самом городе, так и в области, наносились волнами, где "Герани" сменяли ракеты и наоборот. Местные каналы непрерывно писали о многочисленных взрывах и пожарах на месте прилетов.
Ударные БПЛА " Герань" также работали по целям в Сумской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Тернопольской, Винницкой, Черновицкой, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Криворожской областях.
Отдельно упоминались Днепропетровск, Житомир, Винница, Нежин, Умань, Сумы, Шостка, Конотоп, Миргород, Белая Церковь, Смела и ряд других городов и районов.
Помимо "Гераней", этой ночью активно применялись ракеты. По сообщениям местных каналов, по Киеву удары были нанесены также гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", стартовавшими с российских МиГ-31К. Также были совершены пуски крылатых ракет (предположительно Х-101) с самолетов Ту-95МС ВКС России.
Ранее сообщалось и о готовности кораблей Черноморского флота РФ к нанесению ударов "Калибрами".
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныВКС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:30Главное за ночь 28 августа
08:27В Киеве на Троещине масштабный пожар после ракетного удара — к тушению привлекли вертолёты
08:18Среди удерживавшихся в Сумах жителей курского приграничья 9 человек умерли от болезней, находясь без должного ухода и не дождавшись обмена, рассказала РИА Новости возвращенная из украинского плена жительница Суджанского района
08:11Павел Данилин: России необходимо ужесточать удары по ВСУ и тыловым объектам киевского режима
08:00Предприниматель, просветитель, первооткрыватель "древних укров": 260 лет Тадеушу Чацкому
07:59Российская ракета ударила по военному аэродрому в Хмельницкой области
07:47ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над Россией
07:22Российские военные ночью ударили по Украине
07:05Дмитрий Выдрин: На главном политическом событии будущего Путин и Си встанут рядом, а вот Трамп колеблется
07:00"Когда война закончится, мы повесим фото всех, кто погиб за Родину": командир роты о памяти павших бойцов
06:50"Ничего не слышно про Одессу": Виктор Баранец выразил обеспокоенность ходом переговоров
06:30Олег Неменский: Европа ждет, что Россия будет легкой добычей в большой войне, которую спровоцирует Польша
06:20"Мертв и гальванизирован как Франкенштейн": Павлив о том, почему киевский режим исчерпала свои силы
06:10Жизнь в подполье за три месяца до катастрофы. Украинские эксперты о настоящем и будущем
06:08Где Киев проигрывает и в чем ошиблась Европа. Украина в международном контексте
06:00"Обязан подготовить их к выживанию": старший лейтенант "Пума" раскрыл принципы обучения бойцов
05:40"Энергосети работают в аварийном режиме": Михаил Павлив о крахе промышленности на Украине
05:20"Это не рост экономики, а военный костыль": политолог рассказал о состоянии украинской оборонки
05:00"Управляю ротой лично, не прячусь": командир "Пума" о своем месте в бою и пути от рядового до офицера
04:40"Украина использует Трампа как дипломатического посредника": Ищенко рассказал о роли США
Лента новостейМолния