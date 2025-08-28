https://ukraina.ru/20250828/1067807373.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия готова перерезать северный и западный маршрут снабжения Славянска

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-08-28T16:58

Сегодня у ВСУ в районе Славянско-Краматорской агломерации только два устойчивых маршрута снабжения своей группировки: северный и западный.Северный идет от Изюма и разделяется на Красный Лиман и далее на Славянск. ГСМ, продовольствие, боеприпасы, вывоз поврежденной техники идет на одной линии с Харьковом через Сахновщину, Лозовую и Барвенково от днепропетровского коридора.Западный маршрут начинается от трассы М-30 в Днепропетровской области. Около Петропавловки дорога уходит на Александровку, далее - на юг на Доброполье и оттуда на Краматорск.Стоит еще раз отметить, что Славянск и Краматорск – это не просто города. Это глубоко эшелонированная оборонительная агломерация ВСУ. В отличие от Часова Яра, Угледара и Бахмута, взятие которых заняло значительное время, здесь выстроена сплошная линия обороны, включающая бетонные сооружения. Важная роль Краматорска и Славянска заключается не только в том, что они являются крупными опорными пунктами ВСУ. Славянск – важный транспортный центр. Он соединяет Донецкую область с другими регионами и обеспечивает координацию оборонительных действий. Здесь сходятся важнейшие коммуникации: железнодорожные ветки на Харьков, Днепропетровск и к линии фронта, а также автомобильные трассы, связывающие группировки ВСУ в Константиновке, Северске и Красном Лимане. А в Краматорске находится штаб управления войсками в северной части Донбасса и базы снабжения.Вот почему обороне обоих городов уделяется большое внимание. Её основу составляют несколько механизированных и штурмовых бригад – 54-я и 81-я отдельные механизированные, 95-я десантно-штурмовая, а также подразделения теробороны и спецназа. Также район насыщен артиллерией – здесь имеются гаубицы калибра 152 мм, РСЗО "Град" и "Ураган", миномёты, противотанковые расчёты. Противовоздушное прикрытие обеспечивают ПЗРК и зенитные установки, а в тылу развёрнуты ракетные комплексы средней дальности. Активно применяются дроны-разведчики и барражирующие боеприпасы, создавая постоянное наблюдение за линией фронта.Кроме того, за этой линией украинская армия располагает глубоко эшелонированной системой укреплений, дополненной природными рубежами – Северский Донец, Казённый Торец, лесные массивы и болотистые участки станут серьёзными препятствиями на пути наступающей армии. Также стоит учесть, что Константиновка, Красноармейск, Северск и Красный Лиман за минувшие годы были хорошо подготовлены к обороне и их взятие не будет одномоментным.Тем не менее, каждый опорный пункт ВСУ становится мишенью для наших комплексных ударов. Обычно по разведанным координатам отрабатывает сначала артиллерия, а потом ударные БПЛА довершают разрушительные удары, после чего в дело вступают штурмовики на земле.Наши огневые средства поражения продолжают наносить на этом участке фронта удары по объектам военной инфраструктуры и технике противника. Например, расчеты РСЗО последнего поколения "Торнадо-С" наносят точные удары по ключевым военным объектам ВСУ на серьезном отдалении от линии соприкосновения. Работает строго одна установка. Во-первых, огневой мощи для обозначенных разведкой целей более чем достаточно. Во-вторых, так значительно проще маневрировать, уходить от возможной "ответки" артиллерии боевиков противника. Выполнив задачу, расчет быстро покидает огневую позицию, избежав возможного ответного удара.Все расчеты РСЗО "Торнадо-С" работают в круглосуточном режиме, поражая удаленные и замаскированные объекты ВСУ, в том числе огневые точки, склады снарядов и ГСМ. Несмотря на сложные условия, подготовленные экипажи, используя тактику маневра, могут открыть огонь в течение нескольких минут после получения целеуказания.Противник сопротивляется ожесточенно, старается стоять до последнего, пытаясь купировать наш прорыв в районе Доброполья и удержать Покровск. Но шансов на успех становится все меньше. Предпринимаемые ими попытки ответных штурмов лишь увеличивают потери личного состава.Под Константиновкой продолжаются ожесточенные бои на подступах к городу. Российские войска штурмуют юго-восточные и восточные окраины, постепенно продвигаясь вглубь городской застройки. На Северском и Лиманском направлениях практически завершена многомесячная битва за Кременские леса. Основные лесные массивы перешли под контроль российских войск, продолжается зачистка последних очагов сопротивления. Боевые действия сместились в район населенного пункта Заречное, что позволяет перерезать пути снабжения остатков украинской группировки.

2025

Кирилл Курбатов

