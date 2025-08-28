Полковник Геннадий Алехин: Россия готова перерезать северный и западный маршрут снабжения Славянска - 28.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250828/1067807373.html
Полковник Геннадий Алехин: Россия готова перерезать северный и западный маршрут снабжения Славянска
Полковник Геннадий Алехин: Россия готова перерезать северный и западный маршрут снабжения Славянска - 28.08.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия готова перерезать северный и западный маршрут снабжения Славянска
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-08-28T16:58
2025-08-28T16:58
эксклюзив
спецоперация
славянск
краматорск
красный лиман
геннадий алехин
вооруженные силы украины
донбасс
днепропетровск
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_aa3cf2b5acdc362a6a093817d1443f65.jpg
Сегодня у ВСУ в районе Славянско-Краматорской агломерации только два устойчивых маршрута снабжения своей группировки: северный и западный.Северный идет от Изюма и разделяется на Красный Лиман и далее на Славянск. ГСМ, продовольствие, боеприпасы, вывоз поврежденной техники идет на одной линии с Харьковом через Сахновщину, Лозовую и Барвенково от днепропетровского коридора.Западный маршрут начинается от трассы М-30 в Днепропетровской области. Около Петропавловки дорога уходит на Александровку, далее - на юг на Доброполье и оттуда на Краматорск.Стоит еще раз отметить, что Славянск и Краматорск – это не просто города. Это глубоко эшелонированная оборонительная агломерация ВСУ. В отличие от Часова Яра, Угледара и Бахмута, взятие которых заняло значительное время, здесь выстроена сплошная линия обороны, включающая бетонные сооружения. Важная роль Краматорска и Славянска заключается не только в том, что они являются крупными опорными пунктами ВСУ. Славянск – важный транспортный центр. Он соединяет Донецкую область с другими регионами и обеспечивает координацию оборонительных действий. Здесь сходятся важнейшие коммуникации: железнодорожные ветки на Харьков, Днепропетровск и к линии фронта, а также автомобильные трассы, связывающие группировки ВСУ в Константиновке, Северске и Красном Лимане. А в Краматорске находится штаб управления войсками в северной части Донбасса и базы снабжения.Вот почему обороне обоих городов уделяется большое внимание. Её основу составляют несколько механизированных и штурмовых бригад – 54-я и 81-я отдельные механизированные, 95-я десантно-штурмовая, а также подразделения теробороны и спецназа. Также район насыщен артиллерией – здесь имеются гаубицы калибра 152 мм, РСЗО "Град" и "Ураган", миномёты, противотанковые расчёты. Противовоздушное прикрытие обеспечивают ПЗРК и зенитные установки, а в тылу развёрнуты ракетные комплексы средней дальности. Активно применяются дроны-разведчики и барражирующие боеприпасы, создавая постоянное наблюдение за линией фронта.Кроме того, за этой линией украинская армия располагает глубоко эшелонированной системой укреплений, дополненной природными рубежами – Северский Донец, Казённый Торец, лесные массивы и болотистые участки станут серьёзными препятствиями на пути наступающей армии. Также стоит учесть, что Константиновка, Красноармейск, Северск и Красный Лиман за минувшие годы были хорошо подготовлены к обороне и их взятие не будет одномоментным.Тем не менее, каждый опорный пункт ВСУ становится мишенью для наших комплексных ударов. Обычно по разведанным координатам отрабатывает сначала артиллерия, а потом ударные БПЛА довершают разрушительные удары, после чего в дело вступают штурмовики на земле.Наши огневые средства поражения продолжают наносить на этом участке фронта удары по объектам военной инфраструктуры и технике противника. Например, расчеты РСЗО последнего поколения "Торнадо-С" наносят точные удары по ключевым военным объектам ВСУ на серьезном отдалении от линии соприкосновения. Работает строго одна установка. Во-первых, огневой мощи для обозначенных разведкой целей более чем достаточно. Во-вторых, так значительно проще маневрировать, уходить от возможной "ответки" артиллерии боевиков противника. Выполнив задачу, расчет быстро покидает огневую позицию, избежав возможного ответного удара.Все расчеты РСЗО "Торнадо-С" работают в круглосуточном режиме, поражая удаленные и замаскированные объекты ВСУ, в том числе огневые точки, склады снарядов и ГСМ. Несмотря на сложные условия, подготовленные экипажи, используя тактику маневра, могут открыть огонь в течение нескольких минут после получения целеуказания.Противник сопротивляется ожесточенно, старается стоять до последнего, пытаясь купировать наш прорыв в районе Доброполья и удержать Покровск. Но шансов на успех становится все меньше. Предпринимаемые ими попытки ответных штурмов лишь увеличивают потери личного состава.Под Константиновкой продолжаются ожесточенные бои на подступах к городу. Российские войска штурмуют юго-восточные и восточные окраины, постепенно продвигаясь вглубь городской застройки. На Северском и Лиманском направлениях практически завершена многомесячная битва за Кременские леса. Основные лесные массивы перешли под контроль российских войск, продолжается зачистка последних очагов сопротивления. Боевые действия сместились в район населенного пункта Заречное, что позволяет перерезать пути снабжения остатков украинской группировки.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250827/1067739594.html
славянск
краматорск
красный лиман
донбасс
днепропетровск
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_86:0:1053:725_1920x0_80_0_0_13bc1a39163edcd4139688af8c0ae4c3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, славянск, краматорск, красный лиман, геннадий алехин, вооруженные силы украины, донбасс, днепропетровск, харьковская область
Эксклюзив, Спецоперация, Славянск, Краматорск, Красный Лиман, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Днепропетровск, Харьковская область

Полковник Геннадий Алехин: Россия готова перерезать северный и западный маршрут снабжения Славянска

16:58 28.08.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сегодня у ВСУ в районе Славянско-Краматорской агломерации только два устойчивых маршрута снабжения своей группировки: северный и западный.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Северный идет от Изюма и разделяется на Красный Лиман и далее на Славянск. ГСМ, продовольствие, боеприпасы, вывоз поврежденной техники идет на одной линии с Харьковом через Сахновщину, Лозовую и Барвенково от днепропетровского коридора.
Западный маршрут начинается от трассы М-30 в Днепропетровской области. Около Петропавловки дорога уходит на Александровку, далее - на юг на Доброполье и оттуда на Краматорск.
Стоит еще раз отметить, что Славянск и Краматорск – это не просто города. Это глубоко эшелонированная оборонительная агломерация ВСУ. В отличие от Часова Яра, Угледара и Бахмута, взятие которых заняло значительное время, здесь выстроена сплошная линия обороны, включающая бетонные сооружения. Важная роль Краматорска и Славянска заключается не только в том, что они являются крупными опорными пунктами ВСУ. Славянск – важный транспортный центр. Он соединяет Донецкую область с другими регионами и обеспечивает координацию оборонительных действий. Здесь сходятся важнейшие коммуникации: железнодорожные ветки на Харьков, Днепропетровск и к линии фронта, а также автомобильные трассы, связывающие группировки ВСУ в Константиновке, Северске и Красном Лимане. А в Краматорске находится штаб управления войсками в северной части Донбасса и базы снабжения.
Вот почему обороне обоих городов уделяется большое внимание. Её основу составляют несколько механизированных и штурмовых бригад – 54-я и 81-я отдельные механизированные, 95-я десантно-штурмовая, а также подразделения теробороны и спецназа. Также район насыщен артиллерией – здесь имеются гаубицы калибра 152 мм, РСЗО "Град" и "Ураган", миномёты, противотанковые расчёты. Противовоздушное прикрытие обеспечивают ПЗРК и зенитные установки, а в тылу развёрнуты ракетные комплексы средней дальности. Активно применяются дроны-разведчики и барражирующие боеприпасы, создавая постоянное наблюдение за линией фронта.
Кроме того, за этой линией украинская армия располагает глубоко эшелонированной системой укреплений, дополненной природными рубежами – Северский Донец, Казённый Торец, лесные массивы и болотистые участки станут серьёзными препятствиями на пути наступающей армии. Также стоит учесть, что Константиновка, Красноармейск, Северск и Красный Лиман за минувшие годы были хорошо подготовлены к обороне и их взятие не будет одномоментным.
Тем не менее, каждый опорный пункт ВСУ становится мишенью для наших комплексных ударов. Обычно по разведанным координатам отрабатывает сначала артиллерия, а потом ударные БПЛА довершают разрушительные удары, после чего в дело вступают штурмовики на земле.
Наши огневые средства поражения продолжают наносить на этом участке фронта удары по объектам военной инфраструктуры и технике противника. Например, расчеты РСЗО последнего поколения "Торнадо-С" наносят точные удары по ключевым военным объектам ВСУ на серьезном отдалении от линии соприкосновения. Работает строго одна установка. Во-первых, огневой мощи для обозначенных разведкой целей более чем достаточно. Во-вторых, так значительно проще маневрировать, уходить от возможной "ответки" артиллерии боевиков противника. Выполнив задачу, расчет быстро покидает огневую позицию, избежав возможного ответного удара.
Все расчеты РСЗО "Торнадо-С" работают в круглосуточном режиме, поражая удаленные и замаскированные объекты ВСУ, в том числе огневые точки, склады снарядов и ГСМ. Несмотря на сложные условия, подготовленные экипажи, используя тактику маневра, могут открыть огонь в течение нескольких минут после получения целеуказания.
Противник сопротивляется ожесточенно, старается стоять до последнего, пытаясь купировать наш прорыв в районе Доброполья и удержать Покровск. Но шансов на успех становится все меньше. Предпринимаемые ими попытки ответных штурмов лишь увеличивают потери личного состава.
Под Константиновкой продолжаются ожесточенные бои на подступах к городу. Российские войска штурмуют юго-восточные и восточные окраины, постепенно продвигаясь вглубь городской застройки. На Северском и Лиманском направлениях практически завершена многомесячная битва за Кременские леса. Основные лесные массивы перешли под контроль российских войск, продолжается зачистка последних очагов сопротивления. Боевые действия сместились в район населенного пункта Заречное, что позволяет перерезать пути снабжения остатков украинской группировки.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Михаил Онуфриенко. СВО - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Вчера, 16:30
Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Россия не выбьет ВСУ из Краматорска без стратегической операции Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияСлавянскКраматорскКрасный ЛиманГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныДонбассДнепропетровскХарьковская область
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:12Украинка выражает "благодарность" ВСУшным танкистам
17:11Отопительный сезон-2024/25 на Украине оказался под серьезной угрозой
17:07Российские войска вскоре освободят Купянск
17:05ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Староконстантинове.
16:58Полковник Геннадий Алехин: Россия готова перерезать северный и западный маршрут снабжения Славянска
16:52Индийское TAKO: почему Моди не взял трубку, когда ему звонил Трамп
16:50Во Львовской области нашли мертвого контрактника
16:44"Суверенизация", или Как во всем мире закрывают кран
16:29Василий Дандыкин: Уничтожение "Симферополя" означает, что Черноморский флот возвращается в игру
16:23На всех украинских КПП огромные очереди из юношей до 22 лет, которым временно разрешен выезд: видео
16:09Военкор Дмитриев: Панацеи против угрозы российским НПЗ нет – нужна системная работа
16:02Эрдоган в разговоре с Зеленским подтвердил готовность содействовать контактам Украины и РФ
16:00Как треска чуть не развалила НАТО
15:28Власти Украины признали связи УПЦ с РПЦ, Запад реанимирует санкции против Ирана. Новости к 15.30
15:12Константиновское направление: идёт давление на фланги и борьба за опорные узлы
15:08Украинские наблюдатели зафиксировали смещение "серой зоны" в Днепропетровской области
15:02Бить по передовой и резать тылы: что начнётся, когда ВСУ бросят Славянск и Краматорск — Стешин
14:58Украинские мониторинговые ресурсы замалчивают реалии СВО
14:50В Еврокомиссии объяснили, почему нельзя атаковать нефтепровод "Дружба"
14:44Украинские СМИ нехотя реагируют на временное разрешение молодежи покинуть страну
Лента новостейМолния