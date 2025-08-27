https://ukraina.ru/20250827/kak-lishit-ukrainu-mifa-o-vozmozhnoy-pobede-vsu-i-otbit-u-evropy-zhazhdu-voyny-s-rossiey--krapivnik-1067745081.html

Как лишить Украину мифа о возможной победе ВСУ и отбить у Европы жажду войны с Россией — Крапивник

Как лишить Украину мифа о возможной победе ВСУ и отбить у Европы жажду войны с Россией — Крапивник - 27.08.2025 Украина.ру

Как лишить Украину мифа о возможной победе ВСУ и отбить у Европы жажду войны с Россией — Крапивник

Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник на пресс-конференции "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией Украина.ру, 27.08.2025

2025-08-27T17:31

2025-08-27T17:31

2025-08-27T17:31

новости

россия

украина

европа

станислав крапивник

вооруженные силы украины

всу

разгром всу

сво

завершение сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1b/1067744579_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_b15ac3d160006b7893a6ba6d79ef26eb.jpg

Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник на пресс-конференции "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной" в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Украинское досье" объяснил, почему России надо получить от Украины капитуляцию и рассказал, какое отношение к этому имеет Первая мировая война. ТГ-канал Станислава Крапивника - https://t.me/stastydaiobratno

россия

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, европа, станислав крапивник, вооруженные силы украины, всу, разгром всу, сво, завершение сво, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, новости сво россия, капитуляция, первая мировая война, видео