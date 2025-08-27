Как лишить Украину мифа о возможной победе ВСУ и отбить у Европы жажду войны с Россией — Крапивник - 27.08.2025 Украина.ру
Как лишить Украину мифа о возможной победе ВСУ и отбить у Европы жажду войны с Россией — Крапивник
Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник на пресс-конференции "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией Украина.ру, 27.08.2025
Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник на пресс-конференции "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной" в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Украинское досье" объяснил, почему России надо получить от Украины капитуляцию и рассказал, какое отношение к этому имеет Первая мировая война. ТГ-канал Станислава Крапивника - https://t.me/stastydaiobratno
Как лишить Украину мифа о возможной победе ВСУ и отбить у Европы жажду войны с Россией — Крапивник

17:31 27.08.2025
 
Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник на пресс-конференции "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной" в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Украинское досье" объяснил, почему России надо получить от Украины капитуляцию и рассказал, какое отношение к этому имеет Первая мировая война.
ТГ-канал Станислава Крапивника - https://t.me/stastydaiobratno
