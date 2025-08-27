https://ukraina.ru/20250827/kak-lishit-ukrainu-mifa-o-vozmozhnoy-pobede-vsu-i-otbit-u-evropy-zhazhdu-voyny-s-rossiey--krapivnik-1067745081.html
Как лишить Украину мифа о возможной победе ВСУ и отбить у Европы жажду войны с Россией — Крапивник
Как лишить Украину мифа о возможной победе ВСУ и отбить у Европы жажду войны с Россией — Крапивник - 27.08.2025 Украина.ру
Как лишить Украину мифа о возможной победе ВСУ и отбить у Европы жажду войны с Россией — Крапивник
Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник на пресс-конференции "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией Украина.ру, 27.08.2025
2025-08-27T17:31
2025-08-27T17:31
2025-08-27T17:31
новости
россия
украина
европа
станислав крапивник
вооруженные силы украины
всу
разгром всу
сво
завершение сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1b/1067744579_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_b15ac3d160006b7893a6ba6d79ef26eb.jpg
Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник на пресс-конференции "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной" в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Украинское досье" объяснил, почему России надо получить от Украины капитуляцию и рассказал, какое отношение к этому имеет Первая мировая война. ТГ-канал Станислава Крапивника - https://t.me/stastydaiobratno
россия
украина
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1b/1067744579_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_af8920f5b81919cf297cfb9011db49c4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, европа, станислав крапивник, вооруженные силы украины, всу, разгром всу, сво, завершение сво, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, новости сво россия, капитуляция, первая мировая война, видео
Новости, Россия, Украина, Европа, Станислав Крапивник, Вооруженные силы Украины, ВСУ, разгром ВСУ, СВО, завершение СВО, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, новости СВО Россия, капитуляция, Первая мировая война
Как лишить Украину мифа о возможной победе ВСУ и отбить у Европы жажду войны с Россией — Крапивник
Офицер вооружённых сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник на пресс-конференции "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной" в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Украинское досье" объяснил, почему России надо получить от Украины капитуляцию и рассказал, какое отношение к этому имеет Первая мировая война.
ТГ-канал Станислава Крапивника - https://t.me/stastydaiobratno