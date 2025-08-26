https://ukraina.ru/20250826/izobretaya-natsionalnuyu-pamyat-pochemu-rashizm--eto-politika-postmaydannoy-ukrainy-1067656724.html

Изобретая национальную память. Почему "рашизм" — это политика постмайданной Украины

Министр иностранных дел России Лавров заявил, что "права русского языка", которые Россия требует от Украины в рамках мирных переговоров как основу для денацификации, не заключаются в том, чтобы русский язык обязательно стал на Украине государственным.

Заставят вспомнить то, чего не былоЭто был ответ на демарш Зеленского и одно из проявлений "гибкости" ради мирного соглашения, о которой после Аляски постоянно говорят американские представители. Однако Украина, со своей стороны, никакой "гибкости" проявлять не собирается. Наоборот, Верховная Рада единогласно (не считая тех, кто не присутствовал) проголосовала за законопроект № 13273 "Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа" и передала его на подпись Зеленскому.Принятый законопроект превращает Украинский институт национальной памяти в центральный орган исполнительной власти, то есть помимо гарантированного финансирования (в тяжёлое военное время с многомиллиардной дырой в бюджете) институт получит новые полномочия. Если ранее Институт был частью пропагандистской машины, и его решения носили исключительно консультативный характер, то теперь он, путём разработки Государственной стратегии сохранения национальной памяти, официально будет определять, о чём и как думать гражданам. Институт сможет контролировать соблюдение положений закона местными администрациями, юридическими и физическими лицами.Кроме того, в законе прописан целый ряд нововведений, призванных в максимально короткие сроки завершить нацификацию Украины, что и будет контролировать Институт.На законодательном уровне даются определения "политики памяти", "мест памяти", "рашизма", "преступлений против украинского народа", а нынешняя война определяется как "война за независимость Украины". Как изменится из-за этого судебная практика, пока непонятно, но, скорее всего, наименование войны гражданином как-то иначе будет трактоваться как преступление по ст. 436-2 УК Украины ("оправдание российской агрессии").Сейчас бывают случаи, когда по этой статье привлекают людей за написание фамилии Путина или аббревиатуры РФ с больших букв. Не повсеместно, но такое встречается. В основном, конечно, сажают за заявления о том, что на Украине нацизм, притесняют русскоязычных, обстреливали Донбасс во время АТО и т.д.Особая ситуация с гибридным термином "рашизм". Казалось бы, это нечто из пропагандистского жаргона (что-то вроде "ватники", "колорады", "русскочелюстные" и т.д.), относительно понятное при употреблении блогерами в рамках военной пропаганды, но теперь этот термин закрепляют в законодательстве, официально объявляя Россию нелепым Франкенштейном, сшитым из "практик тоталитарного коммунистического режима и национал-социализма". И то, и другое на Украине запретили под угрозой тюрьмы сразу после победы Майдана, но на деле за пропаганду и тем более практику нацизма никто никогда никого не наказывал.Обвинить Россию в том, что делаешь сам"Рашизм" не как часть пейоративной лексики, призванной унизить человека с иными взглядами, а как юридический термин, впервые появился на Украине в мае 2023 года в постановлении Рады "Об использовании политическим режимом Российской Федерации идеологии рашизма, осуждении принципов и практик рашизма как тоталитарных и человеконенавистнических". Постановление — это призыв осудить. Теперь призыв выполнен, и население должно принять понятие "рашизм" как некий гибрид "традиций российского шовинизма и империализма", а также "практик коммунистического режима СССР и национал-социализма" под руководством "диктатора" Владимира Путина.Все это общие слова на уровне лозунгов, но в законе есть и набор признаков, по которому можно определить идеологию и практику "рашизма". Например, нарушение прав человека.Со стороны постмайданной Украины этот признак выглядит как издевательство. Статистика задержанных в связи с конфликтом явно не в пользу Украины, в России нет принудительной мобилизации (с похищениями людей на улицах), в России открыты границы, и каждый, кто хочет, может покинуть страну, в России не запрещены компартии и коммунистическая идеология (а нацизм запрещён и, в отличие от Украины, наказуем), в России проходят выборы (как бы их ни критиковали, но они проходят, а на Украине — нет), в России гораздо более прогрессивное в плане защиты прав работников трудовое законодательство, в России за коррупцию сидят даже министры, губернаторы и генералы, что на Украине просто невозможно.Продолжать можно очень долго. Ещё один признак — культ силы и милитаризма. Конечно, во время военных действий военные героизируются. На Украине точно так же. Да и в любой другой стране. Но в России есть открытая общественная дискуссия не только о мирном решении конфликта, но и даже о целесообразности СВО. Политики, журналисты, общественные деятели свободно обсуждают все эти вопросы и имеют разные мнения, в том числе диаметрально разные.На Украине за призывы к мирному решению и налаживанию отношений с Россией сажают в тюрьмы на большие сроки с конфискацией имущества. Культ силы и милитаризма насаждается на Украине через бандеровские лозунги геноцидного характера, законодательство, связанное с "национальной идентичностью" (ты украинец, только если ты готов умереть на экзистенциальной войне с Россией), пропаганду даже среди детей вступления в неонацистские группировки вроде "Азова"* и многое другое. Россия, в отличие от Украины, уже давно не стремится в самый милитаристский блок в мире — НАТО.Культ личности руководителя как признак "рашизма" даже обсуждать не хочется. Порошенко* был "сывочолым гетьманом", а Зеленский в пропаганде стал чуть ли не "отцом нации". Одного лишь намёка на необходимость выборов нового президента достаточно, чтобы объявить намекающего "агентом Кремля".Что касается "самовозвеличивания России за счёт угнетения других народов", то Россия, в отличие от Украины, является федерацией с национальными республиками и автономиями, где реализуются права тех самых "других народов". Первым решением властей Украины после Майдана была отмена статуса русского языка как регионального. Дальнейшие законодательные изменения были направлены на исключение русского языка из всех возможных сфер общественной жизни. В 2021 году Верховный суд Украины отказал русскоязычным жителям в реализации их особых культурных прав. Введён институт т.н. языкового омбудсмена, который может штрафовать людей за использование русского языка в общественной сфере.Тяжёлое положение в этом плане остаётся и у венгерского нацменьшинства, о чём постоянно говорит правительство Венгрии. С 2014 года в мейнстримном дискурсе русские Украины (особенно Донбасса) стали людьми второго сорта и "террористами", призывы к их дискриминации и даже физическому уничтожению остаются безнаказанными. За счёт убийства жителей Донбасса во время т.н. АТО возвеличивалась "сила украинской нации". Призывы к федерализации или выделению культурных автономий для нацменьшинств приравниваются к сепаратизму.Признак "использование языка и культуры как инструмента экспансии и насаждения „русского мира“" тоже не в пользу Украины. Россия доступными ей средствами пытается защитить русскоязычных людей, которые после распада СССР оказались в часто враждебной себе среде новых национальных государств. Украина агрессивно насаждает украинский язык среди людей, для которых он не является родным. Это называется насильственной ассимиляцией и запрещено международным правом. Мало того, Украина отказывает русскому населению Украины в самоидентификации как таковой. Русские Украины — это "неправильные", "больные", "русифицированные" украинцы, которых надо "вылечить". Это терминология нацизма.Касательно "нарушения норм и принципов международного права" мы уже поговорили в других пунктах. "Созданием, финансированием и вооружённой поддержкой незаконных вооружённых формирований" Украина занимается с 2014 года. Именно эти формирования давили восстание на Донбассе, когда армия была не готова стрелять в сограждан, которых она, согласно закону, должна защищать. Впрочем, чуть позже начала стрелять и армия, в которую интегрировали все незаконные вооружённые формирования, сделав их как бы законными."Использование запрещённых методов ведения войны" со стороны Украины зафиксировано Amnesty и HRW. Например, "лепестки", которые разбрасывали в мирных районах Донецка и на которых подрывались дети. Осудившие Украину международные организации были названы "агентами Кремля"."Организация и осуществление массовых убийств, создание искусственных условий для возникновения голода" — это то, что Украина делала долгие годы экономической блокады Донбасса и водной блокады Крыма."Регулярными угрозами ядерным оружием и созданием техногенных катастроф" также регулярно занимается Украина. Вряд ли кто-то забыл угрозы сбросить на Россию "грязную бомбу", а также призывы взорвать дамбу ДнепроГЭСа в случае приближения ВС РФ к Запорожью.Символом "рашизма" в законе определён знак "Z". И всё бы ничего, если бы авторы украинского закона не выводили бы происхождение этого знака из нацистского рунического символ а"Вольфзангель" (он же "волчий крюк"). Но слегка стилизованный "Вольфзангель" является официальным символом введённого в Нацгвардию Украины, а затем ставшего 3-й штурмовой бригадой ультраправого подразделения "Азов"*. Это факт, отмеченный множеством международных организаций.И, пожалуй, самым поразительным является генезис термина. Украинские законодатели сообщают, что вдохновились термином "россиянизм", который придумал террорист Джохар Дудаев, а затем использовал другой террорист — Шамиль Басаев.От "никто не забыт" к забыть всёСреди других нововведений:Переименованные в рамках "деколонизации и декоммунизации" топонимы нельзя ещё раз переименовывать в течение 10 лет.Если государственное или коммунальное учреждение саботирует переименование (на что даётся 6 месяцев), то это должны сделать в течение 3 месяцев главы территориальных общин и обладминистраций.Названия территориальных общин будут приведены в соответствие с названиями центров этих общин. Иногда города уже переименованы, а области или районы сохраняют советское название. Это исправят.Все "места памяти II Мировой войны" будут переоформлены. Закон требует уничтожить: российскую и советскую символику (в том числе барельефы и советские ордена на мемориалах, чего в старом законе о декоммунизации не было); надписи "Великая Отечественная война", "никто не забыт", "Город-герой" и т.д.; даты "1941-1945" (перебиваются на "1939-1945"). Надписи на мемориалах будут только на украинском языке.Награды, которые вручали петлюровцам во время существования УНР, признаются государственными наградами Украины.Закон "Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа" в разы жёстче всей т.н. декоммунизации и дерусификации, которую на Украине проводили после победы Майдана, однако он является логичным и даже неизбежным продолжением той политики. Его приняли бы и раньше, но во время СВО у Киева появилось особое "оправдание" для политики ассимиляции национальных меньшинств Украины и насильственной гомогенизации населения. Примерно такое, как у Израиля после атаки ХАМАС.Национальный вопрос киевские власти уже почти решили. Динамика соцопросов с 2014 года по нынешний день показывает, что людей, считающих себя русскими по национальности и ассоциирующих себя с русской культурой, на Украине осталось всего несколько процентов. Даже если предположить, что многие боятся говорить правду, изменения всё равно налицо.Люди сначала боятся говорить, потом привыкают молчать, а потом свыкаются и с новой навязываемой идентичностью — это вопрос времени. Однако есть ещё один вопрос с идентичностью, который нужно решить украинским властям. Это память о Великой Отечественной войне, которая связывает украинцев (не только русских Украины, но и украинцев по национальности) с русскими в России. Эта память уже подорвана множеством постмайданных инициатив. Новый закон призван уничтожить её окончательно.И никакая отмена законов, "дискриминирующих русский язык и церковь" (именно этого сейчас требует Россия в рамках переговорного процесса), не сможет на нынешнем этапе остановить нацификацию Украины. В то же время Россия не может в нынешних обстоятельствах требовать большего, даже требуемое не факт, что будет выполнено.Это страшная правда, но её нужно принять, чтобы не сдаваться, а выстраивать политику будущего в той конфигурации, которая сложится после окончания СВО. Сложится другой мир, в котором со старыми представлениями об Украине придётся расстаться и начинать изучать её заново, чуть ли не с чистого листа.Читайте также: Новая Украина – от нового Израиля к старой Сербии* лица и организации, признанные в России связанными с терроризмом и экстремизмом

