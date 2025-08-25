https://ukraina.ru/20250825/novaya-ukraina--ot-novogo-izrailya-k-staroy-serbii-1067600523.html

Новая Украина – от нового Израиля к старой Сербии

В истории Сербии был период, о котором сами сербы предпочли бы забыть. Перед Первой Мировой в Европе Белград считали европейским Порт-Ройялом – отдельным террористическим анклавом. Всё из-за кровавого Майского переворота 1903 года и террора, развязанного шефом контрразведки Драгутином Дмитриевичем, жертвой которого стал эрцгерцог Франц Фердинанд

Сейчас к этому статусу стремится Украина. Термин "УГИЛ" был придуман в России, но сейчас выпестованный американцами и европейцами УГИЛ вырвался на свободу — так же, как раньше это случилось с ИГИЛ*.21 августа в Италии был задержан бывший украинский офицер Сергей Кузнецов — главный фигурант дела о подрыве газопроводов "Северный поток". Итальянские власти планируют выдать его Германии, где ему грозит 15 лет за осуществление диверсии на инфраструктурном объекте.Мы полагаем, что Кузнецов имеет к диверсии отношение только косвенное. Скорее всего, он осуществлял акцию прикрытия. Но европейская сторона проглотила именно навязанную ей точку зрения — диверсантами были украинцы.Но тут вот ведь какое дело… Изначально в СМИ утверждалось, что Кузнецов действовал отнюдь не по своему почину, а по приказу бывшего тогда главкома Валерия Залужного — сейчас посла Украины в Соединённом Королевстве. Так ведь и Залужный не мог такие приказы отдавать. И не стал бы — он чётко знал, где кончается порученное ему военное дело и начинается большая политика, — иначе бы не был главкомом.Короче, в рамках версии об ответственности Кузнецова нужно или копать дальше и выдвигать обвинения в адрес украинского режима, или извиниться и отпустить. Ну а как вы думали?Но Киев сыграл на опережение, причём непонятно — это случайно совпало или нет, но сам факт совпадений настораживает.22 августа командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Броуди сообщил о нанесении удара по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", через который осуществляются поставки нефти в Венгрию и Словакию (которые, в свою очередь, поставляют Украине произведённые из неё нефтепродукты).В ответ на предсказуемое возмущение венгерских и словацких властей последовал публичный ответ от Зеленского и Сибиги. По их версии, Венгрия и Словакия обязаны:Кстати, в 2004 году с такими же, по духу, заявлениями выступал Виктор Ющенко — дескать, поставляя газ Европе, Россия осуществляет против неё агрессию, и это надо пресечь... Пресекать Ющенко не стал, предпочёл заработать на торговле газом. А вот с 2014 года автор постоянно ожидал, что какая-нибудь из украинских террористических групп подорвёт газопровод — из тех же соображений защиты Европы от российской энергетической (и не только — на фоне операции "Труба") агрессии.Сейчас же Украина совершенно официально заявляет, что именно Украина будет решать, что Европа имеет право покупать и что производить. И если её что-то не устраивает — карать методами "типичного бандеровского аттентата" (так в своё время прокомментировал убийство в Киеве депутата Олега Калашникова нынешний мэр Днепропетровска Борис Филатов**). Причём, как мы понимаем, пока что речь идёт о диверсиях на объектах критической инфраструктуры, но потом-то они и к политическим убийствам перейти могут. Кого назначат Францем Фердинандом?Понятно, что заявления Зеленского и Сибиги — это ответ не только (и даже не столько) венграм и словакам, но и немцам, у которых претензии к Кузнецову, и, главное, — Дональду Трампу, который осмелился выразить своё недовольство действиями украинской стороны.Зеленский просто так пост "президента мира", пусть и неофициальный, не оставит. Пусть Трамп на это не рассчитывает.P.S.: По поводу "дела Кузнецова" есть у нас подозрение, что американцы и европейцы свою часть сделки не выполнили. Что-то не верится, что Зеленский согласился в своё время так подставиться. Нам всё же кажется, что первоначальный уговор предполагал, что украинское руководство останется под подозрением, но исполнителей ловить не будут.Версия о том, что посредством дела Кузнецова ОП роет под Залужного, имеет право на существование, но инцидент с "Дружбой" переводит всю историю в другую плоскость — если нет претензий к Мадьяру, то почему они должны быть к Залужному?P.P.S.: В этом свете идея личных переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, которых последний упорно добивается, выглядит ещё более неудачной. Речь, всё же, идёт о главаре террористической организации, который сам признаёт, что является главой террористической организации…* Террористическая организация, запрещённая буквально всюду** внесён в РФ в список экстремистов и террористовО деле Кузнецова можно также прочитать в статье Михаила Павлива "Кто же взорвал "Северные потоки" и при чём тут отставной генерал Залужный"

