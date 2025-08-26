https://ukraina.ru/20250826/i-zaluzhnyy-tuda-zhe-ocherk-khutorskogo-cherchilevedeniya-1067669939.html

И Залужный туда же. Очерк хуторского черчилеведения

The Guardian опубликовала статью о политических перспективах генерала Залужного, и о том, что тот "будет позиционировать себя как жёсткого лидера военного времени (…) подражая Уинстону Черчиллю". И этот туда же… Им что там – мёдом намазано (допустим это эта субстанция – мёд)? Черчиленко у нас был, Черчилинский – в наличии… Нации нужен Черчилужный!

Казалось бы, сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль – так себе объект для подражания. Комическая толстопузая и кривоногая фигура в неизменном цилиндре и с сигарой, буквально сошедшая с "окон РОСТА". Алкоголик. Азартный игрок, постоянно задерживающий налоговые и долговые платежи и не ставший банкротом только благодаря связям. Партии менял как перчатки. Хамло.Хотя народная молва приписывает Черчиллю фразу о том, что в Британии нет антисемитизма, потому что англичане не считают себя глупее евреев, сам он скорее не умный, а энергичный и упорный (практика показывает, что следование неправильной стратегии зачастую даёт лучший результат, чем смена стратегий).На посту Первого лорда Адмиралтейства во время Первой мировой войны он не только настоял на проведении Галлиполийского десанта (сама идея была здравой), но и пытался командовать действиями флота, что привело к поражению. Как позже писал адмирал граф Джон Джеллико (в начале войны – командующий Гранд-флитом, позже ставший Первым морским лордом): "Его фатальной ошибкой была неспособность понять всю свою ограниченность и безграмотность как гражданского лица в военно-морских вопросах".На посту канцлера казначейства (да-да, неисправимого должника назначили на пост министра финансов!) в 1925 году при переходе на золотой стандарт допустил переоценку британского фунта, что привело к подрыву экспортного потенциала промышленности и экономическому кризису.Организатор голода в Бенгалии в 1943 году, во время которого умерло по меньшей мере 800 тыс. человек… (Кто сказал – голодомор?)Вылетел с поста премьера сразу же после окончания войны (есть два набора фотографий участников Потсдамской конференции – с Черчиллем и с Эттли), а его второе премьерство в 1951–1955 годах запомнилось в основном тем, что оно было…И ведь казалось бы, в XX веке хватает фигур не менее ярких и более симпатичных.Ну, допустим, Тэтчер и Меир – женщины (причём вторая ещё и еврейка, но сейчас – не начало XX века, приводить Израиль в пример дозволяется), но есть же Рузвельт (он, кстати, к Черчиллю относился иронично), Рейган, Коль, де Голль… Уж с последнего Залужному точно можно было бы брать пример. Тем более что на заре независимости в "патриотических" кругах было принято сравнивать Украину с Францией.Тем не менее украинские президенты упорно пытаются подстраиваться под имидж Черчилля. В чём дело? Тут работает целый комплекс причин.Прежде всего – недобросовестная реклама. Черчилль, будучи талантливым журналистом (начинал он как военкор на полях Англо-бурской войны, даже побывал в плену), сам приложил руку к созданию культа своей личности, а кроме того оказался единственным из руководителей стран Антигитлеровской коалиции, который написал мемуары, ставшие, естественно, ценнейшим историческим источником.В отличие от того же Рейгана, в советской (а и Порошенко*, и более молодые Зеленский и Залужный в основе всё же люди советские) мифологии персонаж этот всё же положительный – союзник СССР по Антигитлеровской коалиции, сумевший переступить через свой антикоммунизм во имя борьбы с общим врагом и т.п. Наглядный пример политической гибкости, которую очень убедительно демонстрировал Порошенко и менее убедительно – Зеленский. Залужный пока что демонстрирует чудеса маскировки, сливаясь с окружающей местностью.Если же говорить о чисто политическом наследии, то стоит остановиться на двух моментах, которые выглядят очень привлекательными для украинских политиков.Во-первых, Черчилль – убеждённый русофоб. Для него противостояние с Россией было непреходящей ценностью – он и десант в Галлиполи планировал главным образом для того, чтобы не допустить выход России в Средиземное море. То, что Россия стала социалистической, меру его русофобии, скорее всего, не увеличило.Понятно, для современной Украины, строящейся как анти-Россия, такой образ более чем привлекателен. Удивительно просто, что в политике декоммунизации и деколонизации образ Черчилля почти никак не используется (во всяком случае, мы этого не зафиксировали).Между тем, именно Черчилль несколько раз пытался начать войну против России. Самая известная попытка, за которую ответственность несёт лично Черчилль, – операция "Немыслимое". По заданию Черчилля британские военные анализировали возможность начать войну против СССР прямо в 1945 году. Предложения штабистов сводились к тому, чтобы спрятаться на острове и молиться сатане и Америке.Ну а в своей Фултонской речи он построил железный занавес между Россией и так называемым "цивилизованным миром". Зеленский этим занимается в каждом своём публичном выступлении.Во-вторых, Черчилль дал пример "ответственного политика", ведущего нацию через тернии к звёздам – в речи от 13 мая 1940 года, которая получила даже собственное имя "Кровь, пот и слёзы".Вот эта составляющая образа используется постоянно и протёрта до дыр – будет трудно, но мы победим во всевозможных вариациях.Между тем, используя именно эту составляющую, украинские "черчилли" забывают несколько важных моментов.Говорить об этом, конечно, несколько неудобно, но у Великобритании не было особого смысла участвовать в войне. Гитлер ей непосредственно не угрожал. Он полагал, что англичане относятся к "нордической расе", а вся его идеология была насыщена характерными для Британии расистскими мотивами. Само нападение на СССР имело целью не столько получение "жизненного пространства на Востоке" (Гитлеру оно прямо сейчас не было нужно, а к СССР он серьёзно не относился, полагая, что может взять своё в любой момент времени), сколько лишение Британии последнего союзника на материке, что должно было заставить её пойти на переговоры.Почему Черчилль упёрся? Потому что небезосновательно считал, что в союзе Великобритании и Германии ведущим будет именно Гитлер, и Британия утратит лидирующие позиции и часть колоний к тому же (перед этим Гитлер приглашал в ось Берлин-Рим-Токио СССР, надеясь использовать Красную армию для захвата британских колоний).Однако хорошей игры у Британской империи не было. Продолжив войну против Рейха, она всё равно уступила лидирующие позиции США и уже через полтора десятилетия после победы прекратила существование (собственно, к началу 60-х рухнула вся мировая колониальная система).Ну и чего добился Черчилль? А вот ничего. Даже оказавшись на стороне победителей, Британия всё равно проиграла.Положение украинских недочерчиллей хуже. Они ведь даже теоретическую возможность оказаться на стороне победителей хотя бы в прошлом для страны исключили. Но сама по себе установка на "кровь, пот и слёзы" во имя неминуемого поражения производит, конечно, впечатление.* Считается в России принадлежащим к экстремистскому сообществуО политических перспективах посла Украины в Британии можно прочитать в статье Василия Стоякин "Не выходить из тени: стратегия политика Залужного"

