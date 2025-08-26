https://ukraina.ru/20250826/1028687761.html

100 лет Петру Тодоровскому. Как фронтовой опыт выковал классика советского кинематографа

"Когда строят дом, у него есть "нулевой цикл". Фундамент. Важно, чтобы у тебя был хороший "нулевой цикл", который закладывается в детстве. У меня не было хорошего" – 26 августа 1925 года в городе Бобринец под Елисаветградом (годом ранее переименованном в Зиновьевск) родился человек, чьё творчество оставило неизгладимый след в отечественном кино

Пётр Ефимович Тодоровский рос в не самое лучшее время. В 30-е годы Украину поразил страшный голод. Будущий режиссёр навсегда запомнил те ужасы, которые ему удалось пережить. Как его мать приносила в панталонах с трудом где-то добытые три картофелины. Как его семья запаривала в крутом кипятке веник и собирала с него оставшиеся пупырышки, которые потом толклись с полугнилой свёклой. Из получившаяся неприглядной кашицы пекли что-то похожее на оладьи, которые назывались "матаржениками".Его семья умерла бы с голоду, если бы в их доме не остановились заезжие заводские ребята, приехавшие из областного центра выменивать у местных сельских куркулей зерно и пшено на лопаты, клещи, молотки, прочий инструмент. Однажды выменяли худющую корову, но не смогли её довести — корова пала километрах в полутора от дома. Пётр помогал корове переставлять ноги, его брат и сестра — поддерживали с боков. Так метр за метром за ночь они довели её до сарая. Общими усилиями Маньку удалось вернуть к жизни, и она отблагодарила своих хозяев, спасла их от голодной смерти. Молока было столько, что семья Тодоровских даже купила сепаратор, стала делать масло.Пётр учился плохо. Вместо книг утром укладывал в портфель большой кусок хлеба и шмат колбасы, вместо уроков — гонял в парке мяч с ребятами. Ходил вечно грязный, с подтёками на одежде.22 июня Пётр играл с пацанами в футбол на окраине городка — стадиона не было, так что мяч гоняли в грязи и пыли на обычном поле. И вот грязные и потные мальчишки шли по центру городка, забитого словно в большой праздник, а со всех сторон доносилось: "Война! Война! Война!" Он вернулся домой, и застал свою мать рыдающей — его старший брат Илья служил где-то на границе.Тодоровские уехали в Сталинград. Здесь 16-летний Пётр вместе со своим 60-летним отцом работал на разгрузке угольных эшелонов. 12 часов в день они махали лопатами и катали тяжёлые тачки.Вскоре немцы добрались и сюда, на берега Волги, и семья Петра побежала ещё дальше:"Я помню, по обледеневшему трапу мы грузились на металлическую баржу, а кругом рвались снаряды. Чудом мы добрались до Камышина, сели в товарный поезд и после долгих скитаний поселились в заброшенной деревушке Шишке посреди голой степи".В 2003 году уже всемирно признанный режиссёр Пётр Тодоровский снял об это времени фильм "В созвездии Быка". В колхозе из мужиков остались председатель, сапожник с деревянной ногой и два инвалида-тракториста. Пётр научился играть на балалайке и влюбился в девочку Каю, которой играл свои первые сочинённые мелодии. Но зимой 1943 года его забрали в армию, и эта первая несмелая мальчишеская любовь закончилась. Он отправился на учёбу в Саратовское пехотное училище.Позже об этом своём периоде жизни Тодоровский написал повесть "Вспоминай не вспоминай", которую в 2004 году экранизировал режиссёр Андрей Кавун. Так появился один из лучших российских сериалов о войне — "Курсанты".Было голодно — 18-летних мальчишек одно время кормили только тушёной полугнилой капустой. Их поселили в недостроенные казармы, стены внутри были покрыты инеем. На огромное помещение казармы была всего одна маленькая чадящая печка-буржуйка.Постепенно молодость и наступившая вскоре весна брали своё. Потеплело, стали лучше кормить, появились увольнительные, за забором был город Саратов, и у курсантов завелись свои зазнобы. Чаще всего общаться с ними доводилось через забор, целовались через прутья ограды.Летом Петру повезло на этой войне первый раз — за месяц до окончания учёбы его с группой курсантов отправили пилить дрова для штаба Волжского военного округа. Тем временем весь курс, все 3 000 человек отправили в "мясорубку" Курской дуги. Очень немногим удалось выйти из неё живыми. Оставшихся курсантов девать было некуда. Им присвоили звания младших сержантов, и оставили в училище ещё на один срок.На фронт они поехали через 11 месяцев уже в 44-м году. Об окончании училища, о поездке на фронт и первом своём бое Тодоровский рассказал в фильме "Верность" (1965).И вот в августе 44-го молодые курсанты попали на передовую — приняли командование взводами в 93-м стрелковом полку 47-й армии 1-го Белорусского фронта.Бывалый фронтовик сержант Пичугов добротную шинель английского сукна на убитом немце. Труп вытащили из траншеи, долго-долго трясли – мешали начавшие коченеть руки, которые пришлось разводить в стороны. Этот эпизод Тодоровский потом отобразил в своём последнем фильме "Риорита" (2008).Постепенно недавний курсант свыкался с фронтовыми буднями:"Кто хотел выжить в бою, тот искал большую лопату — у нас были маленькие саперные лопатки, и если попадешь под обстрел и грунт окажется каменистым, то это смерть. Лопаткой надо было вырыть себе хотя бы лунку для головы, и многие стали доставать немецкие лопаты, два штыка можно вырыть такой лопаткой за секунды"."Когда первый раз идёшь в атаку, не боишься. Бежишь, как телёнок. Но после ранения, когда надо ещё раз встать из окопов, ты совсем другой человек".Довелось увидеть и расстрел. На Висле двое из их батальона продали полякам лошадей, накупили водки и неделю куролесили с какими-то полячками в подвале. Их расстреляли неподалёку в развалинах… убитым не исполнилось даже 20-ти лет.У их комбата была любовница — красивая эффектная женщина Люба, с которой он жил в землянке. Много лет спустя кто-то окликнул Петра Ефимовича на улице — он оглянулся, и увидел эту женщину, продающей пирожки. Эта встреча поразила его, и он в короткий срок написал сценарий к фильму "Военно-полевой роман" (1983).Батальон никак не мог взять какой-то хутор на возвышенности. Пётр к тому времени уже командовал батареей батальонных миномётов. Его вызвал к себе начальник артиллерии и приказал накрыть противника несколькими залпами. Не успели подчинённые Тодоровского установить миномёты, как их самих накрыл вражеский залп.Кого-то убило, кого-то ранило, миномёт разнесло вдребезги, а самому Петру большой осколок "прочертил" в черепе борозду.Второй раз его контузило и ранило уже в марте 1945-го, в самом конце войны. Рядом разорвался мощный вражеский снаряд. Пётр получил тяжёлую контузию — повредился слуховой нерв, одно ухо отсекло осколком. Пришлось долго носить слуховой аппарат, которого он очень стеснялся.Тодоровскому довелось участвовать в самом драматичном завершающем акте войны — штурме Берлина. Затем он брал Шпандау, правительственный аэродром, потом их перебросили на Эльбу.Он видел, как немцы переодевались в "гражданку" и вплавь драпали от русских на противоположный берег, к американцам — боялись мести… Правильно боялись. Некоторые солдаты, наплевав на угрозу расстрела, втихаря мстили немцам за свои семьи, и Тодоровский невольно стал свидетелем нескольких таких актов мести.Петра назначили комендантом небольшого городка на Эльбе. Однажды ему донесли, что здесь скрывается племянница фельдмаршала Паулюса — Ханнелора. Устроили облаву, но 18-летняя девушка успела убежать в рожь. Её всё-таки поймали, привели в комендатуру… и через три дня по обоюдному согласию Пётр стал с ней жить:"Она была зенитчицей, хвалилась, что сбила американский самолёт, рассказывала, что ребёнком сидела на коленях у Гитлера. И отдалась в последнюю минуту какому-то немцу-солдату в развалинах, чтобы не достаться русскому. А потом меня утром застал с ней в постели полковник Долгополов. И её увезли".Вскоре 185-я стрелковая дивизия Петра уехала из Германии. Их разместили в военном гарнизоне Песочное под Костромой, где он служил до своего увольнения в 1949 году. Этим событиям Тодоровский посвяти свой фильм "Анкор, ещё анкор!" (1992).Но вот закончилась служба. Тодоровский доучился в школе, получил аттестат зрелости. Это позволило ему подать документы на операторский факультет ВГИКа. В списках, поступивших его фамилия была последней. В первый испытательный год Петру поставили двойку по мастерству.Спас фронтовика преподаватель по оптике Павел Нагин. Он присел рядом с пригорюнившимся студентом и сказал:"Ну что ж, поезжай домой. А осенью привезешь портрет, пейзаж и жанровую сцену — у тебя будет переэкзаменовка".ВГИК Тодоровский закончил с красным дипломом.А затем были незабываемые работы с корифеями отечественной кинорежиссуры на таких признанных зрителем лентах, как "Весна на Заречной улице" (1956), "Два Фёдора" (1958), "Жажда" (1959).В 1962 году, не имевшему режиссёрского образования Тодоровскому, доверили снять производственную драму "Никогда" с Евгением Евстигнеевым в главной роли. Многие её не знают, но видели кадры, где прославленный актёр повторяет знаменитый номер Чарли Чаплина — "Танец с булочками".Сперва кандидатуру Петра не утверждали, и не быть Тодоровскому режиссёром, если бы не его друг поэт-фронтовик Григорий Поженян:"Он полетел в Киев к министру, на коленях читал стихи, сочинил про этого министра поэму. И тот подписал".Ленту зритель принял хорошо, а потому дальше были и посвящённый курсантскому другу фильм "Верность" (1965), и "Фокусник" (1967), и "Городской романс" (1970), и "Любимая женщина механика Гаврилова" (1981), и многие-многие другие.Он до конца жизни искал пропавшего на фронте брата Илью, и всё безрезультатно.Помощь пришла, откуда её никто не ждал. Ему позвонил поисковик из Коломны. Их отряд в канаве в деревне Водосье Новгородской области, куда местные жители снесли и закопали трупы наших погибших солдат и офицеров, нашёл орден. По его номеру в архивах удалось выяснить, что Илью за несколько месяцев до начала войны отправили учиться в киевское артиллерийское училище. Оттуда занесло его в Новгородскую область, где он и погиб.Пётр Ефимович был единственным, кто узнал о его судьбе — родители и сестра к тому времени уже умерли, а в 2013 году не стало и его самого.Он ушёл в лучший мир, к своим фронтовым друзьям, к героям своих фильмов, а здесь — на Земле — остались его ученики, его фильмы, и огромная любовь к жизни и людям, которую он трепетно пронёс через всю свою долгую жизнь и навсегда оставил в своём творчестве.

история, кино, голодомор, великая отечественная война, кировоградская область, биография, режиссер, кинематограф, фильм, история ссср