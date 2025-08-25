"Заключённые с острыми инфекциями": военный эксперт о тщетных попытках ВСУ залатать дыры в обороне
Командование ВСУ вынуждено использовать крайние меры для укрепления обороны, включая отправку на фронт специальных подразделений из заключенных с инфекционными заболеваниями, на фоне критической ситуации на фронте. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Автор отмечает, что на фоне чувствительных поражений главком украинской армии генерал Александр Сырский впервые публично признал крайне тяжёлое положение ВСУ. Чтобы "залатать дыры" в обороне, противник использует любые силы и средства.
В качестве примера таких мер эксперт приводит информацию о переводе на сумское направление необычных подразделений. "Командование ВСУ отправило на сумское направление специальные роты батальона "Шквал", состоящие из заключённых с острыми инфекционными заболеваниями".
При этом украинское военное командование также выводит с сумского направления основную часть подразделений 129-й отдельной тяжёлой механизированной бригады, чтобы восполнить потери, и оставляет на месте 237-й батальон этой бригады, что свидетельствует о глубоком кадровом кризисе, заключил Алехин.
