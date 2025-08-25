https://ukraina.ru/20250825/zaklyuchnnye-s-ostrymi-infektsiyami-voennyy-ekspert-o-tschetnykh-popytkakh-vsu-zalatat-dyry-v-oborone-1067586291.html

"Заключённые с острыми инфекциями": военный эксперт о тщетных попытках ВСУ залатать дыры в обороне

"Заключённые с острыми инфекциями": военный эксперт о тщетных попытках ВСУ залатать дыры в обороне - 25.08.2025 Украина.ру

"Заключённые с острыми инфекциями": военный эксперт о тщетных попытках ВСУ залатать дыры в обороне

Командование ВСУ вынуждено использовать крайние меры для укрепления обороны, включая отправку на фронт специальных подразделений из заключенных с инфекционными заболеваниями, на фоне критической ситуации на фронте. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-08-25T06:45

2025-08-25T06:45

2025-08-25T06:45

новости

киев

украина

геннадий алехин

вооруженные силы украины

всу

сумская область

сумы

наступление

наступление вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060304103_0:0:1059:597_1920x0_80_0_0_8242488158806924e800b5806eb9dcb7.jpg

Автор отмечает, что на фоне чувствительных поражений главком украинской армии генерал Александр Сырский впервые публично признал крайне тяжёлое положение ВСУ. Чтобы "залатать дыры" в обороне, противник использует любые силы и средства.В качестве примера таких мер эксперт приводит информацию о переводе на сумское направление необычных подразделений. "Командование ВСУ отправило на сумское направление специальные роты батальона "Шквал", состоящие из заключённых с острыми инфекционными заболеваниями".При этом украинское военное командование также выводит с сумского направления основную часть подразделений 129-й отдельной тяжёлой механизированной бригады, чтобы восполнить потери, и оставляет на месте 237-й батальон этой бригады, что свидетельствует о глубоком кадровом кризисе, заключил Алехин.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В Киеве впервые признали крайне тяжёлое положение ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО в материале "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250823/nastuplenie-v-bryanskoy-oblasti-ne-prineset-vsu-rezultatov-ekspert-o-vozmozhnoy-atake-na-prigraniche-1067481384.html

киев

украина

сумская область

сумы

наступление на сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, геннадий алехин, вооруженные силы украины, всу, сумская область, сумы, наступление, наступление вс рф, наступление на сумы, александр сырский, главные новости, сво, сводка сво, новости сво сейчас, новости сво россия