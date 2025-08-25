Визит пана Голобородько в Белый дом. Зачем переодевается Зеленский?

https://ukraina.ru/20250825/vizit-pana-goloborodko-v-belyy-dom-zachem-pereodevaetsya-zelenskiy-1067599196.html

А действительно, зачем бесконечно переодевается Зеленский? И почему упорно и демонстративно не хочет надеть рабочую одежду политика — обычный деловой костюм?

Ответ — и в личных качествах его характера, и в той роли, которую он пытается играть.Как всё началось с сериала "Слуга народа", где Зеленский играл учителя Голобородько, ставшего президентом, так и продолжается.Зеленский продолжает старательно играть свою роль. Но роли всё время меняются! Так же, как и костюм Зеленского.А в случае с посещением Белого дома и последующими вывертами Зеленского — так вообще можно сказать, что он уже несколько раз переоделся, переобулся и даже вывернулся наизнанку.Настолько непохоже его поведение в Белом доме на последующие слова, выступления и действия.И даже внешне он опять преобразился: снял кургузый странный пиджачок, повесил в шкаф "одежду для посещения Белого дома" и выпрыгнул опять, как Щелкунчик из табакерки, — воинственный, с угрозами, в своей привычной майке цвета хаки.Надень пиджак и не забывай благодаритьВо время последнего визита Зеленского в Белый дом газеты и новостные агентства немало внимания уделили его внешнему виду."Рейтерс":"Зеленский, которого в феврале критиковали за внешний вид и манеры, изменил и то, и другое. Он надел более официальную одежду. И неоднократно выражал благодарность Трампу".Кое-кто из членов "еврокоалиции" рассказал СМИ, что обратился к Зеленскому с просьбой "надеть пиджак и не забывать благодарить".Зеленский послушно исполнил просьбу: он поблагодарил Трампа 11 раз за 4,5 минуты, как подсчитали в "Си-Эн-Эн".Однако же вице-президент Вэнс на всякий случай поугрожал ему с первой минуты, о чём сам с удовольствием и рассказал.Цитата:"Я сказал ему: „Пока вы будете себя хорошо вести, я ничего не скажу“. Он ничего не ответил, только усмехнулся".Журналист "Фокс Ньюз":"Молодец! Он выглядел опрятнее. Почему нам вообще есть дело до того, как он одет? Это говорит об уважении. И в этот раз Зеленский поднял планку. Он даже не забывал говорить „спасибо“ и „пожалуйста“!"Журналист Брайан Гленн задал Зеленскому вопрос:— Что с выборами? Вы надели пиджак?Зеленский про пиджак подтвердил и, изобразив на лице что-то подобное мыслительному процессу, сказал, что к выборам готов.Брайан Гленн уже не впервые интересуется внешним видом Зеленского. Он задавал подобный вопрос и в предыдущий, феерический визит Зеленского в Белый дом, в феврале этого года.И тогда же объяснил, почему задаёт этот вопрос: американцы расценивают внешний вид Зеленского как неуважение к Белому дому, протоколу и их государству.Но Зеленский упрямо носит нечто полувоенное. Зачем? Почему? Что и кому он хочет доказать? Непонятно.На каблуках!Но зато он теперь на каблуках! По крайней мере, по Европе, где он провёл все последние дни, Зеленский перемещался в специальных кроссовках, которые делают его выше на шесть сантиметров.И он даже стал немного выше Урсулы фон дер Ляйен! Если что, у Урсулы рост, как у гнома, — 161 сантиметр.Но что там кроссовки на каблуках! Этим уже никого не удивишь. В принципе, если бы Зеленский прибыл в Белый дом голым или, например, в женском платье, никто бы тоже особо не удивился.Его уже привычно видят фриком — странноватым человеком, который никак не может надеть костюм и позволяет себе хамить во время встреч на высшем уровне.Какие причины толкают его самого на неповиновение приличиям? Скорее всего, это свойство характера.Конечно же, им руководит "европейская группа" и разведки нескольких стран, и тот самый пресловутый "дип стейт", но и качества характера здесь тоже проявляются.А вот я такой! А вы ничего мне не сделаете! Прогнётесь!"Прогибать", впрочем, получалось только тогда, когда за ним стояла администрация Байдена.Ну а поменял он сейчас футболку на странного вида полувоенный пиджак, чтобы продемонстрировать свою якобы "лояльность" лично Трампу. Сыграть роль.Да, в Белый дом прибыл не некто Зеленский, личность странного вида и неопределённого политического статуса, а актёр из известного украинского сериала "Слуга народа".Голобородько — и снова Зеленский"Мы увидели Голобородько в Белом доме", — говорит Игорь Мосийчук*, бывший депутат Рады. — Всё фальшивое, всё наигранное.Да, это было похоже на явление Голобородько, персонажа Зеленского из сериала "Слуга народа", в котором он сыграл президента Украины.В своё время это был сильнейший ход политтехнологов, который удачно сработал на инфантильное украинское общество. И собственно, все те "73 процента" на выборах президента Украины получил не Зеленский, а именно его персонаж, Голобородько.Идея сериала и канва сюжета, как говорят, была разработана французскими политконсультантами.Но по сути, побыв в качестве "Голобородько" несколько часов и выйдя из Белого дома, Зеленский тут же вернулся назад, в привычный ему стиль "милитари", и в одежде, и в речах.Куда делись подхалимаж и заискивание, и вид "послушного ученика" при Трампе?Зеленский, который на встрече старательно заглядывал Трампу в глаза, смеялся над его шутками и бесконечно угодливо рассказывал, как же он благодарен Трампу, сказал "нет" по сути всем пунктам, которые поднимались в Белом доме (по информации СМИ).Фронтмен евроатлантистовПрава русского языка на Украине — нет. Обмен территориями — нет. Признание волеизъявления народов Крыма и Донбасса — нет. Внеблоковый статус, невступление в НАТО — нет. Сокращение армии — нет. Сокращение военной промышленности — нет.Пунктов, по которым Зеленский сказал "да" или "может быть", не существует.И теперь "сложно говорить о каком-либо прогрессе в переговорах", как пишут мировые СМИ.Гора родила мышь. Ну то есть и горы-то и не было. Мышь родила мышь.Это и не могло быть по-другому.Трамп хочет заключить соглашение о мире. Евроатлантисты хотят как можно дольше не допускать никакого соглашения.Зеленский в своей майке цвета хаки сегодня — фронтмен этой группы. Он является олицетворением продолжения войны.Как и его милитари-одежда. Внешний облик его сигнализирует: никакого мира для Украины!Рычаг "Голобородько"Ну а у Трампа, как оказалось, нет рычагов воздействия. Санкции, тарифы? Европейцы уже покорно согласились на всё.Покупать газ в количествах, которых у США даже и нет, — согласны!Инвестировать в экономику США — все готовы!Скидывать Европу с "корабля современности" Трамп не может, всё-таки это рычаг воздействия США на остальной мир.А в Европе начинается бесконечный бюрократически-дипломатический процесс обсуждений, согласований и саммитов.Любимый всеми "демократическими правителями" Европы процесс.И "рычаг" у них тоже есть — вот он, Зеленский-Голобородько!Да, пощипанный, потрёпанный, нелегитимный, в странном костюме и на каблуках, скрытых в толще кроссовок. Но его по-прежнему можно выставить вперёд и сделать фронтменом группы "несогласных".И Зеленский вынужден исполнять эту роль. Хотя, возможно, она ему и самому очень нравится!План победы и формула мираА ведь если вспомнить — всего лишь год назад, саммит в Бюргенштоке.Съехалось невероятное количество лидеров стран — 57 человек. Были представители всех 92 стран и 8 международных организаций.Никто не спрашивал: где ваш костюм, мистер Зеленский?А две фигуры в футболках цвета хаки были поставлены в середину всего сонма 57 лидеров стран.Зеленский и Ермак — в центре политической группы мировых лидеров.Были же "золотые времена" для Зеленского!С какой помпой представлял всего лишь год назад Зеленский сначала свою "формулу мира", а потом — "план победы".Кстати, об этом уже все забыли. А какие там были пункты?Поначалу "план" был тайным. Но не по причине секретности, а потому что в лучших традициях политики Киева представлял просто хаотичный набор желаний и требований.Как потом выяснилось, в "план победы" входили такие пункты, как принятие Украины в НАТО и ввод вооруженных сил США на территорию Украины.То есть это был план оккупации территории Украины.Там был даже пункт о противодействии России в Африке!Доблестные украинские войска росчерком пера Зеленского готовы были отправиться на другой континент.Только в Африке их и не хватало!И был там еще пункт про недра Украины, которые будут украинцы совместно с западными странами эксплуатировать. Вот это, кажется, единственное из того "плана победы", что имеет шанс осуществиться.Только с одним уточнением: эксплуатировать будут, но без украинцев.Звездный час в БюргенштокеКак бы хотелось Зеленскому вернуться в те времена. Вот то был звездный час Голобородько!Как аплодировали ему президенты, премьеры, главы организаций. Как осыпали деньгами.Если бы вернуть! Для этого надо "всего лишь" дождаться, когда уйдёт этот настырный Трамп.Так думает Зеленский, так думают его хозяева — евроатлантисты.Не понимая, что появление Трампа и его команды вызвано логикой мировых процессов. Или просто желая продлить свой "Бюргеншток" — бессмысленный как саммит, но праздник жизни, с устрицами, шампанским и иллюзией мирового владычества.Уже в Бюргенштоке стало понятно, что это иллюзия. Да и гораздо раньше.Но спектакль продолжается. С "паном Голобородько" на сцене.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Украина за неделю. Примет ли Зеленский условия Путина и Трампа

