https://ukraina.ru/20250824/zelenskiy-stal-ugrozoy-nato-itogi-24-avgusta-1067571732.html

Зеленский стал угрозой для НАТО. Итоги 24 августа

Зеленский стал угрозой для НАТО. Итоги 24 августа - 24.08.2025 Украина.ру

Зеленский стал угрозой для НАТО. Итоги 24 августа

Владимир Зеленский выдвинул ультиматум стране-члену НАТО Венгрии и грозит энергетической безопасности других членов Альянса

2025-08-24T19:15

2025-08-24T19:15

2025-08-24T19:17

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

трамп и зеленский

украина

венгрия

словакия

вооруженные силы украины

нато

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/18/1067571606_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_18424362d225f7f2292d770e32d81145.jpg.webp

Владимир Зеленский намекнул на сознательные удары по нефтепроводу "Дружба", отвечая на вопросы журналистов по поводу того, усилили ли эти удары шансы Украины на снятие вето со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу вступления Украины в ЕС."Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии", — улыбаясь заявил Зеленский.Это заявление прокомментировали и в России, и за её пределами."Зеленский подтвердил удары Киева по стране НАТО. Феерический, конечно, идиот. Можно вытащить клоуна из цирка, но цирк из него - никогда. Зеленский находит повод для усердного смеха в том, что напрямую бьет по энергетической безопасности члена НАТО и Евросоюза", — отметил член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц.Он указал, что Венгрии неоткуда брать нефть, кроме как из России."Будапешту нефть брать, кроме как из России, неоткуда. По факту, Зеленский признается, что удары по нашей инфраструктуре нацелены против энергетической безопасности Венгрии", — указал Коц.Военкор назвал два возможных вероятных сценария развития событий."Будапешту сейчас можно было бы в ответ пошутить про акт агрессии против страны НАТО, про 5 статью, созвать экстренное заседание альянса и… Вырубить рубильник поставок электроэнергии на Украину. А это 40 процентов потребностей. Нет нефти - нет и мультиков. А можно опять повозмущаться, написать жалобу Трампу и ждать следующей пощечины. Ни ЕС, ни НАТО своего карманного бен ладена не одернут. Ни за шантаж, ни за угрозы актами терроризма. А безнаказанность порождает вседозволенность", — отметил Коц.Медиаэксперт Анатолий Шарий указал, что Венгрии пора реагировать на поведение Зеленского."Террорист о**ел (обнаглел - Ред.), это иначе не назвать <...> Венгрия может мочить. Пора", — отметил Шарий.Ранее, 22 августа, стало известно, что президент США Дональд Трамп сообщил в ответе на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что его сильно разозлили удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба"."Виктор, я не рад слышать это, я очень разозлен из-за этого. Скажи [это] Словакии. Ты мой великий друг. Дональд", — привёл слова главы Белого дома политический директор венгерского политика Балаж Орбан в соцсетях.В своем письме премьер-министр Венгрии пожаловался президенту США на действия Украины, которая атаковала нефтепровод, критически важный для энергоснабжения Венгрии и Словакии.Информация об ударах ВСУ на объект появилась утром в пятницу. Как отметила министр экономики Словакии Дениса Сакова, она произошла у границы с Белоруссией. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уточнил, что Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что ценит реакцию Трампа на атаку ВСУ по нефтепроводу "Дружба" и ожидает поддержку от партнёров по Европейскому союзу."Ценю его решительную и отрицательную позицию, которую он занял в связи с украинской атакой на нефтепровод "Дружба" - энергетическую инфраструктуру, от которой зависят люди в Словакии и наша экономика. Поддержку ожидаю и от наших партнеров в Европейском союзе", — отмечалось в заявлении Пеллегрини.Он подчеркнул, что Словакия не осуществляет прямые поставки оружия Украине, но старается помогать ей в других областях. Пеллегрини выразил надежду на то, что Украина понимает это и атаки, которые ставят под угрозу стабильность словацкой экономики, не будут частью ее военной деятельности.В воскресенье, 24 августа, в Европе обратили внимание и на другу атаку Украины, а именно — на налёт беспилотников на порт Усть-Луга. Как сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, утром 24 августа над портом уничтожили 10 БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК. В 12:15 Дрозденко в своём телеграм-канале написал, что открытое горение на терминале ликвидировали. Службы собственника приступили к ремонтно-восстановительным работам."Пока пол-Германии до сих пор волнует то, что всё больше говорят об украинском участии во взрывах "Северных потоков" в 2022 году, Украина атакует начальную точку обоих трубопроводов, чтобы гарантировать их непригодной в будущем. Я думаю, мы сейчас говорим об открытом секрете. С 2024 года Украина официально уничтожает российскую нефтегазовую инфраструктуру, ведущую в Европу", — отметил сторонник Украины, немецкий журналист Юлиан Рёпке в X.По его словам, "то, что никто не признаётся в атаках на "Северный поток", скорее связано с разногласиями внутри украинского командования".В воскресенье, 24 августа, также стали известны новые подробности о задержанном в Италии Сергее Кузнецове, которого подозревают в участии в теракте на "Северных потоках".Как сообщила газета Fatto Quotidiano, Кузнецов приехал на отдых из Киева на Toyota Land Cruiser с украинскими номерам.По сообщению издания, после ареста Кузнецова карабинеры изъяли в бунгало, где остановилась его семья, смарт-часы и телефон. В машине следователи обнаружили пять флеш-носителей и рукописный текст, возможно, необходимый для их разблокировки."В машине были обнаружены пять USB-флешек и рукописный листок бумаги на кириллице и с цифрами, которые, предположительно, могут быть инструкцией по разблокировке портативных накопителей, хотя перевод пока не выполнен. Это необычный объём в гигабайтах для семьи, находящейся в отпуске, особенно учитывая, что в здании не обнаружено ни компьютеров, ни других устройств", — сообщило издание.Газета также сообщила, что Кузнецов на допросе заявил, что в 2022 занимал командную должность в ВСУ, но отверг причастность к нападению. Он настаивает на том, что в момент диверсий находился на Украине.В ночь на четверг, 21 августа, итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который, предположительно, выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей.В пятницу суд города Болонья подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини.Подробнее о взрывах на "Северных потоках" — в статье Михаила Павлива "Кто же взорвал "Северные потоки" и причем тут отставной генерал Залужный".

https://ukraina.ru/20250824/massirovannaya-ataka-glavnoe-na-1300-24-avgusta-1067556033.html

https://ukraina.ru/20250824/den-nezavisimosti-ukrainy-i-prazdnichnaya-ataka-na-aes-glavnoe-na-utro-24-avgusta-1067548836.html

https://ukraina.ru/20250823/chto-dal-ponyat-tramp-i-posledniy-shans-zelenskogo-itogi-23-avgusta-1067535799.html

украина

венгрия

словакия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, трамп и зеленский, украина, венгрия, словакия, вооруженные силы украины, нато, ес