Кто же взорвал "Северные потоки" и причем тут отставной генерал Залужный

Кто же взорвал "Северные потоки" и причем тут отставной генерал Залужный

В Италии задержан бывший командир ВСУ Сергей Кузнецов. Кроме того, это бывший офицер СБУ, причём не абы какого департамента, а департамента военной разведки. Итальянцы задержали его по предъявлению Германии, и сейчас готовится экстрадиция.

мнения

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039139459_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_70ff410ef686101892ba2d936c36d480.jpg

А соответственно, в мировых медиа вновь поднимается тема о причастности украинцев к подрыву "Северных потоков". И у этого, по моему мнению, есть свои причины.Более года назад, когда в лентах начали появляться сообщения о расследовании в Германии против неких украинцев по поводу подрывов газопроводов, стали формироваться версии и сценарии: "яхта Андромеда", мужчины и женщины, которые сбежали из Германии в Польшу, оттуда на Украину и растворились где-то в ВСУ. Тогда возникал закономерный вопрос: Германия, а вы вообще этих людей нашли? Запрашивали Украину по поводу этих персонажей? Но никаких внятных ответов так и не прозвучало.И вот теперь задерживают бывшего офицера СБУ, собираются вывозить его в Германию, допрашивать и встраивать всю историю в логическую цепочку. Попробую утверждать следующее: государство Украина и даже конкретно эти персонажи не причастны к подрыву двух веток "Северного потока". Нет, они там, по моему мнению, были. Да, они ныряли, закладывали взрывчатку и до сих пор думают, что именно они всё подорвали. Но это не так. Причин утверждать это более чем достаточно, и главная — в отсутствии внутренней логики.Специалисты отмечают: операция по подрыву возле острова Борнхольм, в территориальных водах Дании и Швеции, — это сложнейшее мероприятие на большой глубине, в условиях пониженной видимости. Здесь использовалось специальное оборудование, велось дежурство на воде и в воздухе, отслеживались траектории судов. На какое-то время эти суда могли отклоняться от маршрутов, и сделать это могли только официальные власти Дании и Швеции. При том, что украинцы — инициативные и мотивированные, они точно не обладали необходимой компетенцией и техническим оснащением. В том виде, как описывают немецкие исследователи, им это было просто не под силу.Я убежден - подрыв "Северного потока-1" и "Северного потока-2" был осуществлён при участии Дании и Швеции. Вероятно, с точки зрения контроля навигации была подключена и Норвегия, конечно же в курсе была Германия и выступала соучастником. А техническими исполнителями, скорее всего, с подачи американцев и их военной разведки, стали подразделения специальной лодочной службы Великобритании — спецслужбы, действующей в рамках британского флота. Вероятно, при участии военной разведки и других родов войск упомянутых стран. Это была многоуровневая операция, тщательно выстроенная так, чтобы не оставить следов.А что же делали там эти "бедолаги", упоротые украинцы? Они выполняли важную функцию — обеспечивали информационное прикрытие. Их привели туда заранее, подготовили, заставили нырнуть, разместить заряд и скрыться. Чтобы потом представить всё так, будто именно они всё провернули. А ни Германия, ни Британия, ни США, ни Дания, ни Швеция, ни Норвегия в этом участия не принимали. Я полагаю, что в этой операции под зонтиком НАТО могли быть и финны, и прибалты — все, кто отвечал за Балтийскую акваторию в момент подрыва. Это был сговор, и сговор против России.А украинцы выступили козлами отпущения. Сергей Кузнецов точно получит срок — его размотают по полной программе. Что бы он ни говорил. Ещё неизвестно, узнаем ли мы что-то детально и будет ли процесс публичным. Сильно сомневаюсь.Сейчас тема вновь раскручивается не случайно. Более года назад, когда она впервые появилась, я говорил: это происходит с одной целью — на носу переговоры. Значит, будут "лепить горбатого", замывать следы собственного участия. Что бы ни говорил Трамп про "войну Байдена", публично обвинять Байдена он не будет, потому что это уже вопрос хода нынешних договорённостей с Россией о коллективной безопасности. США не станут заниматься саморазоблачением, тем более европейские глобалисты. Просто не решатся давать российским переговорщикам лишние аргументы что либо дополнительно требовать. Нет - они будут заметать следы. Уже это делают. И сейчас эта тема поднята именно потому, что переговоры начались. И есть вполне осязаемый шанс на мирное соглашение, и возможность большой сделки между США и Россией. Есть окно возможности для формирования новой системы безопасности в Европе с учётом интересов России. Ну, и, чтобы, так сказать, закрыть гештальт - нужно найти как бы виновных. Вынести приговоры и закрыть дело.Есть у этой истории и ещё одно измерение. Напомню: когда тема участия украинцев впервые поднялась, всё началось с публикации в Wall Street Journal — ещё до сообщений о немецком расследовании и сбежавших украинцах. Там была версия, что за операцией стоит Валерий Залужный, и что он действовал вопреки позиции Зеленского, на свой страх и риск. Тогда он это даже прокомментировал. И здесь я, пожалуй, соглашусь: Залужный — главком ВСУ, а операция подобного рода — это работа разведки и сил специальных операций. Это зона ответственности экстремиста Буданова*, но никак не Залужного.Для меня очевидно: именно упомянутый выше список стран и их спецслужб причастен к подрыву "Северных потоков". А свалить все на Киев европейцам и американцам сейчас очень удобно. Еще лучше если будут персонально ответственные. Вот как этот Кузнецов или Залужный. Вообще эта тема может быть поднята не только из-за переговоров, но и в связи с перспективой выборов на Украине. Если переговорный процесс пойдёт успешно и будет подписан меморандум, одним из его пунктов станет проведение выборов, чтобы у Украины появился легитимный подписант мирного соглашения. Киевская власть к этому готовится: Центризбирком уже заключает договоры о сотрудничестве с британским ЦИК. Симптоматично, не правда ли?Параллельно вбрасывается информация о том, что Залужный запускает избирательный штаб. В этих сообщениях появляются фамилии журналистки Тороп, экс-главкома Наева, депутата Виктории Сюмар — все они связаны с Петром Порошенко*. А о том, что Порошенко контактировал с Залужным в вопросе его похода на выборы, я знаю с января–февраля этого года. Вполне возможно, что кто-то в Белом доме, не желая срыва переговоров и одновременно (по внутреамериканским репутационным соображениям) не желая лишать Зеленского права баллотироваться, второй рукой даёт отмашку Порошенко запускать проект Залужного. При этом британцы могут играть сразу и в Залужного, и в Зеленского.По моему мнению история с подрывом "Северных потоков" вновь поднята в Европе, где-то между Лондоном и Брюсселем. И, повторюсь, я не удивлюсь, если опять всплывёт фамилия Залужного в связи с упомянутым задержанием в Италии. И не удивлюсь, если этот самый Сергей Кузнецов, явно назнаеный "терпилой", вдруг начнёт говорить о связях с экс-главкомом. Но будем смотреть. Закручивается ещё один узел событий вокруг переговорного трека. В любом случае, происходящее это однозначный сигнал: украинский кризис движется к развязке.Подробнее о нынешней ситуации с "Северными потоками" - в статье "Экстренное заседание по "Северным потокам", смерть Кирилла Вышинского. Главное на утро 23 августа"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

