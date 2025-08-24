https://ukraina.ru/20250824/mozhno-li-idti-na-dron-golymi-rukami-boets-vs-rossii-byk-o-tom-kak-borotsya-s-bespilotnikami-vsu-1067550092.html
Можно ли идти на дрон голыми руками? Боец ВС России "Бык" о том, как бороться с беспилотниками ВСУ
Можно ли идти на дрон голыми руками? Боец ВС России "Бык" о том, как бороться с беспилотниками ВСУ
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с военнослужащим Вооружённых сил Российской Федерации с позывным "Бык" о ситуациях на фронте, в которых... Украина.ру, 24.08.2025
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с военнослужащим Вооружённых сил Российской Федерации с позывным "Бык" о ситуациях на фронте, в которых боец был на волоске от смерти, а также об освобождении Угледара и о том, как противодействовать дронам ВСУ.
