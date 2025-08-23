https://ukraina.ru/20250823/proschanie-s-kirillom-1067536195.html

Прощание с Кириллом

Прощание с Кириллом

От нас ушёл Кирилл Вышинский. Человек высокого духа. Человек прекрасного прошлого. Таких уже более двух столетий не воспроизводят. Они возникают в современном обществе случайно и выглядят беззащитно и бессмысленно, как ветка сирени в январе.

Их ценят друзья и коллеги, но обществу, за пределами узкого круга близких знакомых, они, как правило, неизвестны или почти неизвестны. Общество с удовольствием пользуется результатами их труда, но так как они не склонны каждый день напоминать о своём вкладе и своих достижениях, вспоминают о них гораздо реже, чем об их гораздо менее эффективных, зато предельно крикливых коллегах.Кирилл был внутренне аристократичен. В лучшем смысле этого слова. Он не просто прекрасно одевался, прекрасно говорил, прекрасно думал и прекрасно работал. Он прекрасно жил: не пытался походить, демонстрировать, соответствовать какому–то образу – просто жил так, как считал правильным. Независимо от того, было ли это в данный момент выгодно или опасно.Я не случайно написал, что таких давно не воспроизводят. С начала XIX века, при слове аристократ, мы представляем лондонского денди – предельно анемичного, утончённого, но предельно прагматичного, аристократизм которого заканчивается там, где начинаются его меркантильные интересы. Кирилл же напоминал аристократов французского "Старого режима", сила духа которых значительно превосходила их жизненные силы и которые физически не могли изменить своим взглядам и жизненным установкам, чтобы не говорила им прагматика. Его вполне можно представить в рядах офицеров французской гвардии при Фонтенуа, предельно вежливо предлагавших ненавистным англичанам стрелять первыми, ибо истинный аристократ – рыцарь не мог не уступить преимущество первого выстрела.Истинный джентльмен, из числа британских джентри, обязан был бороться за преимущество – так диктовала прагматика. Истинный аристократ старой школы, должен был уступить преимущество, и всё равно победить, как победили французы при Фонтенуа. Ибо дух рыцарства не может проиграть приземлённому меркантилизму. Погибнуть рыцарь может, как погиб Пьер Террайль де Баярд, а потерпеть поражение не может. Чтобы победить рыцаря надо сломить его дух, а тот, чей дух сломлен, уже не рыцарь.Истинный аристократ – рыцарь, сражается не ради похвалы или награды, а потому, что так велит кодекс чести. Он не может поступить иначе. "Новые", буржуазные "аристократы" могут, но они не рыцари, а толком и не аристократы. Знать какой жилет к какому случаю следует одеть и в какой руке держать перчатку – даже не один процент от истинного аристократизма "Старого порядка", который в Англии кончился с перебившими друг друга, разделившимися на Ланкастеров и Йорков, Плантагенетами. Это знание – "достоинство" вырожденца уайльдовского типа. Для настоящего аристократа главное – служить отечеству, отстаивать правду (правое дело), защищать слабых, не ради почестей, но в силу врождённого благородства.Именно таким был Кирилл, что не мешало ему отлично одеваться, ибо, как писал другой настоящий аристократ, "быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей".Кирилл возглавил киевский офис РИА-Новости ("РИА-Новости-Украина") после нацистского путча в 2014 году. Тогда, ранее рвавшиеся на эту должность "незаменимые специалисты"", испугавшись русофобского характера новой украинской власти, предпочли улизнуть со ставшего излишне опасным места. А Кирилл на него пришёл и смог обеспечить работу издания в нацистском окружении в течение более чем трёх лет, пока взбесившийся режим в мае 2018 года не бросил Кирилла Вышинского в тюрьму, где он провёл больше года (освобождён в рамках обмена 7 сентября 2019 года).Тюрьма серьёзно подорвала его здоровье. Тем не менее по прибытии в Москву Кирилл сразу включился в работу как журналист (стала выходить его авторская программа "Типичная Украина" (в 2023-24 годах "Типичная Новороссия"), а также вышли многочисленные интервью с ведущими российскими политиками) и как член СПЧ при президенте.Именно в ходе совместной работы над программой "Типичная Украина" ("Типичная Новороссия") я с Кириллом и познакомился достаточно близко (до этого знакомство было шапочным). Могу со всей ответственностью сказать, что это был профессионал высочайшего уровня. Он не упускал ни одной мелочи, каждый раз выстраивая сюжет программы как увлекательное повествование. При этом работа продвигалась легко и приятно, а это значит, что и команда была подобрана Кириллом не только высокопрофессиональная, способная в сжатые сроки (передачи выходили еженедельно) решить многочисленные рабочие проблемы, но ещё и психологически совместимая (в творческих коллективах, как правило состоящих из амбициозных личностей, это редкость).Кирилл не только умело подбирал коллектив, но сам, своим поведением, своим отношением к работе и коллегам подавал пример организации творческого процесса, в рамках которого амбиции не сталкивались но взаимодействовали, взаимно дополняли друг друга – энергия концентрировалась исключительно на продуктивном сотрудничестве.Мне повезло в жизни работать со многими высокопрофессиональными, талантливыми руководителями. Но даже на этом фоне меня поражала внешняя лёгкость, с которой Кирилл организовывал рабочий процесс, внешне почти не прилагая усилий. Самому когда-то приходилось организовывать подобные творческие взаимодействия, поэтому знаю каких невидимых каторжных усилий требует на деле эта видимая лёгкость.Кирилл не хвастался и не жаловался. Он просто работал, ни на секунду не забывая, что работаем мы в первую очередь для людей, которым адресуем свои сюжеты и о которых рассказываем в своих сюжетах. Это тоже великое умение – не превращаться в патологоанатома, раскладывающего бутерброд на недописанном заключении, но постоянно чувствовать свою аудиторию, сострадать ей.Кирилл просто работал. Просто делал, что должно, ничего за это не прося, не ожидая, не задумываясь о награде за тяжёлый самоотверженный труд на благо Родины и её граждан. Работал потому, что так надо, потому что иначе жить не умел.Теперь его нет с нами. Полных одиннадцать месяцев он мужественно боролся с тяжелейшей болезнью. Болезнь его убила, но не победила. Мы будем продолжать его дело, наше общее дело. Но нам будет не хватать Кирилла. Мы не сдадимся и не отступим, кто-то займёт его место, заполняя возникшую в строю брешь. Но таких как Кирилл мало, и становится всё меньше. Уходит эпоха и уходят люди эпохи. Новые поколения не хуже, но они другие.Мы уже почти год физически ощущаем отсутствие Кирилла и теперь будем ощущать его всегда. Раньше была надежда на то, что он вернётся. Теперь осталась только наша обязанность довести общее дело победы над украинским нацизмом до конца, оправдать высокий смысл жизни и жертвы Кирилла Вышинского, человека простого и понятного как сама правда, которую не замечаешь, когда она с тобой и без которой начинаешь задыхаться если она исчезает.Другие воспоминания о нашем коллеге Кирилле Вышинском - в статье Василия Стоякина "Кирилл Вышинский: Днепропетровск – Киев – Москва"

