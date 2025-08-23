https://ukraina.ru/20250823/kirill-vyshinskiy-dnepropetrovsk--kiev--moskva-1067517484.html

Кирилл Вышинский: Днепропетровск – Киев – Москва

Кирилл Вышинский: Днепропетровск – Киев – Москва - 23.08.2025

Кирилл Вышинский: Днепропетровск – Киев – Москва

Смерть Кирилла Вышинского для меня оказалась совершенно неожиданной. Я вообще в Москве с ним пересекался редко и не знал, что он тяжело болеет…

Познакомился я с Кириллом где-то между 1996 и 1998 годом. Он тогда только вернулся из Киева (работал, кажется на ICTV – вообще, биография Кирилла, как я её запомнил, отличается от той, что опубликована в "Википедии") и вёл авторскую передачу на днепропетровском 9-м канале. По-моему, там в названии его фамилия как-то обыгрывалась… Впрочем – не помню.Студия у них была где-то около памятника Славы. Кирилл хвастался стилем "Benetton" – у него на столе лежал их страшноватенький плакатик с изображением трёх сердец – типа сердца белых, чёрных и жёлтых не отличаются…Он меня перед эфирами злил специально, чтобы я живее был в кадре – сейчас перед вами выступит так называемый днепропетровский политолог Стоякин с своими, как всегда, глупыми и недалёкими комментариями (слова были другие, но я их не помню уже – почти 30 лет прошло…) Я тогда работал аналитиком в городском социологической службе "Социо-маркет" и он меня приглашал в качестве эксперта. Ну, эксперт я конечно тогда был так себе, но вполне на уровне городского канала в 90-е годы.Потом он куда-то перешёл, кажется – на 11-й канал и кажется же девочки с 11-го канала, когда меня пригласили на эфир, ссылались на Вышинского.Следующий раз мы пересеклись в Киеве в 2013 или 2014 году. Обстоятельств не помню, но "РИАН-Украина" уже существовало, я же был автором с именем и, при этом, подходил по взглядам.Что-то успел опубликовать, потом уехал в Россию – ситуация вокруг меня была нездоровая, мне угрожали, а там как раз нарисовалась работа. Одно время сотрудничал из Москвы, но потом Кирилл не опубликовал несколько моих статей, которые посчитал неосторожными (я его отлично понимаю – в Киеве публиковать можно было не всё) и сотрудничество со временем прекратилось.В 2016 году я вернулся – с одной стороны закончился проект, на который я ехал, с другой – ФМС ни под каким предлогом не давала статуса семье (у меня было проще – я оформлял гражданство по факту рождения).По-моему, мы встретились на улице Артёма, обменялись телефонами, и он сразу же предложил возобновить сотрудничество. Сходил к нему в офис на Подоле (это кажется был единственный раз – потом я бывал только в центре, около синагоги Бродского) и начал сотрудничать – писал, бывал на пресс-конференциях. Приглашали меня на мероприятия "РИАН-Украина" – помню, например, фуршет на новый, 2018 год – осталась очень нечёткое сэлфи с академиком Толочко. Скорее всего там была и общая фотография с Кириллом, но у меня её нет…Обыски в "РИАН-Украина" и арест Кирилла для меня конечно были крайне неприятной неожиданностью – доходы от журналистской работы составляли заметную часть семейного бюджета (семья в это время уже жила в России – получали гражданство по программе переселения соотечественников). Главное, впрочем, не это – я опасался, что к делу Кирилла подошьют моё дело (а за меня плотно взялись ещё в 2017, но к маю 2018 всё успокоилось, как я считал – в 2022 году выяснилось, что на меня возлагались в СБУ большие надежды, целую шпионскую сеть под меня рисовали).Ну и Кирилла конечно до слёз жалко было – человек ведь честно старался работать в соответствии с законодательством и особенностями политического процесса на Украине. И главное – просто выполнял свою журналистскую работу. Помню ругался – ну как ему в голову пришло хранить дома медаль за освобождение Крыма? Это ж явное доказательство работы на "оккупанта и агрессора", хотя дали-то ему, фактически, именно за профессиональную работу.На удивление попыток как-то привлечь меня не делалось (хватило штатных сотрудников "РИАН-Украина"), а уже в августе 2018 я получил работу в издании Украина.ру и уехал в Москву.Там уже писала статьи в защиту Кирилла, выходил на какие-то акции и, понятно, был очень обрадован, когда его выпустили по обмену. Запомнилась его фотография на аэродроме - с кошкой.В Москве мы работали, формально, в одной структуре агентства "Россия сегодня", но не пересекались ни по работе, ни даже территориально – он работал на Зубовском, я – на Пятницкой. Несколько раз случайно встречались. Возможно я не прав, но, по-моему, ему в Москве не слишком нравилось – Москва город специфический, тем более – для уроженца Украины. И, конечно, он, как и мы все, очень переживал из-за того, что происходит на Украине. Так-то он человек был жизнелюбивый и оптимистичный, но я его больше видел задумчивым и грустным.Приглашали меня в качестве эксперта на программу Кирилла "Типичная Украина", но тут скорее заслуга нашей общей подруги Евгении Стуловой (именно она предложила оформить мой интерес к Булгакову в виде книги). Женя, как оказалось, последние несколько месяцев, когда он тяжело болел, ухаживала за ним.Такие дела. Светлая память.Спасибо тебе, Кирилл, ты многое для меня сделал. Надеюсь и мне удалось сделать для тебя хоть что-то…

