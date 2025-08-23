Кирилл Вышинский: Днепропетровск – Киев – Москва - 23.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250823/kirill-vyshinskiy-dnepropetrovsk--kiev--moskva-1067517484.html
Кирилл Вышинский: Днепропетровск – Киев – Москва
Кирилл Вышинский: Днепропетровск – Киев – Москва - 23.08.2025 Украина.ру
Кирилл Вышинский: Днепропетровск – Киев – Москва
Смерть Кирилла Вышинского для меня оказалась совершенно неожиданной. Я вообще в Москве с ним пересекался редко и не знал, что он тяжело болеет…
2025-08-23T13:30
2025-08-23T13:30
москва
киев
украина
кирилл вышинский
василий стоякин
сбу
риа новости
риа новости украина
миа "россия сегодня"
журналист
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/17/1067516628_0:95:1033:676_1920x0_80_0_0_32d133a778cad2e2e7ff057e53dbe738.jpg
Познакомился я с Кириллом где-то между 1996 и 1998 годом. Он тогда только вернулся из Киева (работал, кажется на ICTV – вообще, биография Кирилла, как я её запомнил, отличается от той, что опубликована в "Википедии") и вёл авторскую передачу на днепропетровском 9-м канале. По-моему, там в названии его фамилия как-то обыгрывалась… Впрочем – не помню.Студия у них была где-то около памятника Славы. Кирилл хвастался стилем "Benetton" – у него на столе лежал их страшноватенький плакатик с изображением трёх сердец – типа сердца белых, чёрных и жёлтых не отличаются…Он меня перед эфирами злил специально, чтобы я живее был в кадре – сейчас перед вами выступит так называемый днепропетровский политолог Стоякин с своими, как всегда, глупыми и недалёкими комментариями (слова были другие, но я их не помню уже – почти 30 лет прошло…) Я тогда работал аналитиком в городском социологической службе "Социо-маркет" и он меня приглашал в качестве эксперта. Ну, эксперт я конечно тогда был так себе, но вполне на уровне городского канала в 90-е годы.Потом он куда-то перешёл, кажется – на 11-й канал и кажется же девочки с 11-го канала, когда меня пригласили на эфир, ссылались на Вышинского.Следующий раз мы пересеклись в Киеве в 2013 или 2014 году. Обстоятельств не помню, но "РИАН-Украина" уже существовало, я же был автором с именем и, при этом, подходил по взглядам.Что-то успел опубликовать, потом уехал в Россию – ситуация вокруг меня была нездоровая, мне угрожали, а там как раз нарисовалась работа. Одно время сотрудничал из Москвы, но потом Кирилл не опубликовал несколько моих статей, которые посчитал неосторожными (я его отлично понимаю – в Киеве публиковать можно было не всё) и сотрудничество со временем прекратилось.В 2016 году я вернулся – с одной стороны закончился проект, на который я ехал, с другой – ФМС ни под каким предлогом не давала статуса семье (у меня было проще – я оформлял гражданство по факту рождения).По-моему, мы встретились на улице Артёма, обменялись телефонами, и он сразу же предложил возобновить сотрудничество. Сходил к нему в офис на Подоле (это кажется был единственный раз – потом я бывал только в центре, около синагоги Бродского) и начал сотрудничать – писал, бывал на пресс-конференциях. Приглашали меня на мероприятия "РИАН-Украина" – помню, например, фуршет на новый, 2018 год – осталась очень нечёткое сэлфи с академиком Толочко. Скорее всего там была и общая фотография с Кириллом, но у меня её нет…Обыски в "РИАН-Украина" и арест Кирилла для меня конечно были крайне неприятной неожиданностью – доходы от журналистской работы составляли заметную часть семейного бюджета (семья в это время уже жила в России – получали гражданство по программе переселения соотечественников). Главное, впрочем, не это – я опасался, что к делу Кирилла подошьют моё дело (а за меня плотно взялись ещё в 2017, но к маю 2018 всё успокоилось, как я считал – в 2022 году выяснилось, что на меня возлагались в СБУ большие надежды, целую шпионскую сеть под меня рисовали).Ну и Кирилла конечно до слёз жалко было – человек ведь честно старался работать в соответствии с законодательством и особенностями политического процесса на Украине. И главное – просто выполнял свою журналистскую работу. Помню ругался – ну как ему в голову пришло хранить дома медаль за освобождение Крыма? Это ж явное доказательство работы на "оккупанта и агрессора", хотя дали-то ему, фактически, именно за профессиональную работу.На удивление попыток как-то привлечь меня не делалось (хватило штатных сотрудников "РИАН-Украина"), а уже в августе 2018 я получил работу в издании Украина.ру и уехал в Москву.Там уже писала статьи в защиту Кирилла, выходил на какие-то акции и, понятно, был очень обрадован, когда его выпустили по обмену. Запомнилась его фотография на аэродроме - с кошкой.В Москве мы работали, формально, в одной структуре агентства "Россия сегодня", но не пересекались ни по работе, ни даже территориально – он работал на Зубовском, я – на Пятницкой. Несколько раз случайно встречались. Возможно я не прав, но, по-моему, ему в Москве не слишком нравилось – Москва город специфический, тем более – для уроженца Украины. И, конечно, он, как и мы все, очень переживал из-за того, что происходит на Украине. Так-то он человек был жизнелюбивый и оптимистичный, но я его больше видел задумчивым и грустным.Приглашали меня в качестве эксперта на программу Кирилла "Типичная Украина", но тут скорее заслуга нашей общей подруги Евгении Стуловой (именно она предложила оформить мой интерес к Булгакову в виде книги). Женя, как оказалось, последние несколько месяцев, когда он тяжело болел, ухаживала за ним.Такие дела. Светлая память.Спасибо тебе, Кирилл, ты многое для меня сделал. Надеюсь и мне удалось сделать для тебя хоть что-то…
https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html
https://ukraina.ru/20190907/1024894796.html
москва
киев
украина
днепропетровск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/17/1067516628_3:0:1031:771_1920x0_80_0_0_741fb5bd5dd968e7bf1829d731077d4f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
москва, киев, украина, кирилл вышинский, василий стоякин, сбу, риа новости, риа новости украина, миа "россия сегодня", журналист, журналистика, телевидение, репрессии, днепропетровск, эксклюзив
Москва, Киев, Украина, Кирилл Вышинский, Василий Стоякин, СБУ, РИА Новости, РИА Новости Украина, МИА "Россия сегодня", журналист, журналистика, телевидение, репрессии, Днепропетровск, Эксклюзив

Кирилл Вышинский: Днепропетровск – Киев – Москва

13:30 23.08.2025
 
© РИА НовостиКирилл Вышинский и кошка, 7 сентября 2019 года, "Внуково"
Кирилл Вышинский и кошка, 7 сентября 2019 года, Внуково - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Смерть Кирилла Вышинского для меня оказалась совершенно неожиданной. Я вообще в Москве с ним пересекался редко и не знал, что он тяжело болеет…
Познакомился я с Кириллом где-то между 1996 и 1998 годом. Он тогда только вернулся из Киева (работал, кажется на ICTV – вообще, биография Кирилла, как я её запомнил, отличается от той, что опубликована в "Википедии") и вёл авторскую передачу на днепропетровском 9-м канале. По-моему, там в названии его фамилия как-то обыгрывалась… Впрочем – не помню.
Студия у них была где-то около памятника Славы. Кирилл хвастался стилем "Benetton" – у него на столе лежал их страшноватенький плакатик с изображением трёх сердец – типа сердца белых, чёрных и жёлтых не отличаются…
Он меня перед эфирами злил специально, чтобы я живее был в кадре – сейчас перед вами выступит так называемый днепропетровский политолог Стоякин с своими, как всегда, глупыми и недалёкими комментариями (слова были другие, но я их не помню уже – почти 30 лет прошло…) Я тогда работал аналитиком в городском социологической службе "Социо-маркет" и он меня приглашал в качестве эксперта. Ну, эксперт я конечно тогда был так себе, но вполне на уровне городского канала в 90-е годы.
Потом он куда-то перешёл, кажется – на 11-й канал и кажется же девочки с 11-го канала, когда меня пригласили на эфир, ссылались на Вышинского.
Следующий раз мы пересеклись в Киеве в 2013 или 2014 году. Обстоятельств не помню, но "РИАН-Украина" уже существовало, я же был автором с именем и, при этом, подходил по взглядам.
Василий Стоякин
22 октября 2020, 15:30
Василий Стоякин: кто онЖурналист, политолог, политтехнолог, социолог, публицист, автор сайта Украина.ру
Что-то успел опубликовать, потом уехал в Россию – ситуация вокруг меня была нездоровая, мне угрожали, а там как раз нарисовалась работа. Одно время сотрудничал из Москвы, но потом Кирилл не опубликовал несколько моих статей, которые посчитал неосторожными (я его отлично понимаю – в Киеве публиковать можно было не всё) и сотрудничество со временем прекратилось.
В 2016 году я вернулся – с одной стороны закончился проект, на который я ехал, с другой – ФМС ни под каким предлогом не давала статуса семье (у меня было проще – я оформлял гражданство по факту рождения).
По-моему, мы встретились на улице Артёма, обменялись телефонами, и он сразу же предложил возобновить сотрудничество. Сходил к нему в офис на Подоле (это кажется был единственный раз – потом я бывал только в центре, около синагоги Бродского) и начал сотрудничать – писал, бывал на пресс-конференциях. Приглашали меня на мероприятия "РИАН-Украина" – помню, например, фуршет на новый, 2018 год – осталась очень нечёткое сэлфи с академиком Толочко. Скорее всего там была и общая фотография с Кириллом, но у меня её нет…
Обыски в "РИАН-Украина" и арест Кирилла для меня конечно были крайне неприятной неожиданностью – доходы от журналистской работы составляли заметную часть семейного бюджета (семья в это время уже жила в России – получали гражданство по программе переселения соотечественников). Главное, впрочем, не это – я опасался, что к делу Кирилла подошьют моё дело (а за меня плотно взялись ещё в 2017, но к маю 2018 всё успокоилось, как я считал – в 2022 году выяснилось, что на меня возлагались в СБУ большие надежды, целую шпионскую сеть под меня рисовали).
Ну и Кирилла конечно до слёз жалко было – человек ведь честно старался работать в соответствии с законодательством и особенностями политического процесса на Украине. И главное – просто выполнял свою журналистскую работу. Помню ругался – ну как ему в голову пришло хранить дома медаль за освобождение Крыма? Это ж явное доказательство работы на "оккупанта и агрессора", хотя дали-то ему, фактически, именно за профессиональную работу.
Суд отпустил Кирилла Вышинского - РИА Новости, 1920, 07.09.2019
7 сентября 2019, 13:34
Кирилл Вышинский: Политический узник, который победилВ субботу, 7 сентября, в Москву вернулся главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Он был задержан сотрудники СБУ утром 15 мая 2018 года, когда он выходил из дома и собирался ехать в офис издания. Это был почти обычный рабочий день. Почти, потому что аккурат в этот день Президент России Владимир Путин открывал Крымский мост
На удивление попыток как-то привлечь меня не делалось (хватило штатных сотрудников "РИАН-Украина"), а уже в августе 2018 я получил работу в издании Украина.ру и уехал в Москву.
Там уже писала статьи в защиту Кирилла, выходил на какие-то акции и, понятно, был очень обрадован, когда его выпустили по обмену. Запомнилась его фотография на аэродроме - с кошкой.
В Москве мы работали, формально, в одной структуре агентства "Россия сегодня", но не пересекались ни по работе, ни даже территориально – он работал на Зубовском, я – на Пятницкой. Несколько раз случайно встречались. Возможно я не прав, но, по-моему, ему в Москве не слишком нравилось – Москва город специфический, тем более – для уроженца Украины. И, конечно, он, как и мы все, очень переживал из-за того, что происходит на Украине. Так-то он человек был жизнелюбивый и оптимистичный, но я его больше видел задумчивым и грустным.
Приглашали меня в качестве эксперта на программу Кирилла "Типичная Украина", но тут скорее заслуга нашей общей подруги Евгении Стуловой (именно она предложила оформить мой интерес к Булгакову в виде книги). Женя, как оказалось, последние несколько месяцев, когда он тяжело болел, ухаживала за ним.
Такие дела. Светлая память.
Спасибо тебе, Кирилл, ты многое для меня сделал. Надеюсь и мне удалось сделать для тебя хоть что-то…
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МоскваКиевУкраинаКирилл ВышинскийВасилий СтоякинСБУРИА НовостиРИА Новости УкраинаМИА "Россия сегодня"журналистжурналистикателевидениерепрессииДнепропетровскЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Сотрудник РЖД пострадал во время атаки дрона ВСУ в Волгоградской области
13:32Российские ракеты уничтожили объекты ВПК Украины в Запорожье
13:30Кирилл Вышинский: Днепропетровск – Киев – Москва
13:27Он называл меня другом. Не стало Кирилла Вышинского
13:25Визит Келлога, обстрелы и удары. Главное на 13:00 23 августа
12:55ВС РФ освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР
12:30Главные новости к 12:30 23 августа
11:49Келлог посетит Украину в ближайшие два дня - СМИ
11:00ФСБ задержала соучастника убийства генерала Москалика
10:58В Мукачево ликвидировали пожар на стратегическом заводе "Флекс"
10:37Экстренное заседание по "Северным потокам", смерть Кирилла Вышинского. Главное на утро 23 августа
10:34Украинский истребитель разбился вместе с пилотом
10:12ПВО ночью расправилась с украинскими дронами над югом России
09:54Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни
09:30Чего боится Зеленский, что задумал Трамп и какой концлагерь создают на Украине — Гаспарян
09:19Главное за ночь 23 августа
09:00Прорыв ВС РФ к Золотому Колодезю перерос в оперативную проблему ВСУ — Анпилогов
08:52Опаснее Ассанжа. Как американец отказался шпионить в России и укрылся от ФБР в Петербурге
08:45"Наступление в Брянской области не принесет ВСУ результатов": эксперт о возможной атаке на приграничье
08:30"Их там быть не должно": военный политолог о недопустимости захода войск НАТО на территорию Украины
Лента новостейМолния