Экстренное заседание по "Северным потокам", смерть Кирилла Вышинского. Главное на утро 23 августа

Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков". Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер на 59-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103402/42/1034024232_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_8d977336652c546ca4e61e63a74e97de.jpg

Москва запросила экстренное заседание Совбеза ООН по теме подрыва "Северных потоков", сообщил первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале."В связи с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого в организации терактов на "Северных потоках" в сентябре 2022 года Россия запросила срочное заседание СБ ООН. Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности. Панамское председательство СБ назначило его на 16:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 26 августа", — написал он.Ранее, 21 августа, итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который, вероятно, былИздание Corriere della Sera сообщило, что Кузнецов был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для перевозки взрывчатки. Его взяли под стражу, когда он прибыл в Италию на отдых с семьей. Силовики узнали о находящемся в розыске после его регистрации в гостинице.Кузнецова могли отследить после того, как он воспользовался украинским паспортом, чтобы купить авиабилеты в Польше и забронировать номер.По информации местных СМИ, украинцу грозит до 15 лет заключения после экстрадиции в Германию. Он уже нашел адвоката и, не зная итальянского, получит помощь переводчика.Уже после задержания, когда на него надели наручники, Кузнецов с улыбкой позировал журналистам, вскинув одну руку в приветствии украинских националистов — показывая тремя пальцами трезубец.Издание TheWall Street Journal сообщило, что Кузнецов является отставным капитаном ВСУ и служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии.После ареста украинца, которого называют бывшим агентом спецслужб, итальянские СМИ сообщили, что прокуратура Генуи также поручила Отделу специальных операций (DIGOS) проверить причастность украинца к другому крупному происшествию с украинским следом — взрывам на нефтяном танкере в Савоне в феврале. Тогда нефтяной танкер Seajewel под мальтийским флагом "был повреждён двумя взрывными устройствами".Предположительно, целью атаки был удар по "теневому флоту" под иностранными флагами, который якобы перевозит нефть российского происхождения.Задержание Кузнецова комментировали в России."По данным итальянских журналистов, операция по подрыву трубопороводов имела кодовое название "Диаметр". Группа состояла из семи человек. По одним данным, несколько друзей Кузнецова и четыре гражданских водолаза. По другим, все были старшими офицерами. По данным немецких следователей, их след ведёт к экс-главкому ВСУ Залужному, который дал согласие на операцию", — напомнил военкор, член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества Александр Коц.Он рассказал и о других деталях теракта."Они отплыли из немецкого Ростока на арендованном по поддельным документам судне "Андромеда". На борту были спрятаны гидрокостюмы, кислородные баллоны и взрывчатые устройства. Каждое весило от 14 до 27 килограммов с взрывателями замедленного действия. Террористы погружались парами на глубину до 80 метров. Подъём требовал декомпрессии в течение трёх часов и суток на отдых", — заявил Коц.Также Коц напомнил и о происшествии с танкером Seajewel."При этом задержанного подозревают также в причастности к двойной атаке на нефтяной танкер Seajewel, которая произошла в феврале у побережья Вадо-Лигуре. В итальянском порту Савона во время операции по выгрузке сырой нефти с танкера Seajewel прозвучали "два громких хлопка", после чего корпус судна оказался повреждён. Нефтетанкер Seajewel активно работает на российский порт Новороссийск, но в августе заходил и в Усть-Лугу. Там его обслуживали на комплексе наливных грузов, где 9 августа прозвучал взрыв на другом нефтетанкере — Koala", — указал Коц.Он также рассказал о других фигурантах дела о подрыве "Северных потоков.""Ещё два фигуранта дела - дайвер Владимир Журавлёв и полковник ССО ВС Украины Роман Червинский - находятся на территории Украины. Германия как-то совсем не настаивает на их выдаче. Тут еще итальянцы "удружили". И как не вовремя задерживают человека, который причастен к крупнейшим актам украинского государственного техногенного терроризма. Тревожусь за его здоровье", — подытожил Коц.Итальянцы продолжают расследование о причастности Кузнецова к другим, помимо взрывов на "Северных потоках", терактам.Смерть Кирилла ВышинскогоЖурналист, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер на 59-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провёл в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вёл передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева"."Кирилл, как талантливый журналист и патриот нашей общей культуры, на себе испытал всю изощренную жестокость пещерного украинского нацизма. Лишь за сотрудничество с нашей редакцией его бросили в тюрьму, где он провёл долгие 15 месяцев в сравнимых с пытками условиях… Кирилл Вышинский останется в нашей памяти примером высочайшего гражданского, профессионального и человеческого стандарта", — заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.Соболезнования выразила главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян."Умер наш журналист Кирилл Вышинский. Мужественный человек, отсидевший за свои ценности - за наши ценности - в хохляцкой тюрьме, не сломавшийся, мощный. Болел стоически. Царство Небесное, дорогой...", — заявила Симоньян.Коллега Вышинского — военкор и член СПЧ Коц — заявил, что Вышинский — "удивительный пример русского характера"."Удивительный пример русского характера. Он ведь не был спецназовецем, разведчиком, командиром ополчения. Он был журналистом, попавшим в плен к киевскому режиму . Он не обязан был геройствовать, стоять на своем, упираться, жертвуя свободой и здоровьем. Ему же наверняка предлагали какую-нибудь сделку. "Старик, ну наплети там про кремлевское финансирование, про пропагандистские темники RT, про гибридные информационные атаки Москвы на самостийную демократическую Украину. А мы тебя под домашний арест выпустим. А через год - условный приговор. И дуй в свою Россию со спокойной душой"", — отметил Коц.Он вспомнил, как Вышинский рассказывал, что украинская сторона предлагала ему написать заявление на обмен, но он не пошёл на сделку."Наверняка что-то подобное ему не раз пели следаки СБУ. И кто бы его осудил, если бы он согласился? Главное вернуться домой - к родным. Кто из вас знает, как повел бы себя в такой ситуации? По-настоящему мужественный человек, поставивший принципы свободы слова выше личного комфорта. Ведь его на Украине судили не за шпионаж или терроризм, а за профессионализм, который в нынешней Украине не в чести. Светлая память…", — подытожил Коц.Друг и коллега Вышинского — журналист и историк Владимир Корнилов указал, что Вышинский боролся в последние годы с тяжёлой болезнью."Печальная новость! Умер наш друг и соратник, журналист Кирилл Вышинский. В последнее время он боролся с тяжёлой болезнью. Помните, как 7 лет назад мы все боролись за его освобождение из украинской тюрьмы? Уже тогда он терял сознание прямо во время "судебных" заседаний режима. Собственно, это и подорвало его здоровье. Так до конца он и не смог оправиться от этого. Тяжёлая потеря! Покойся с миром, дорогой друг!" — написал Корнилов в своём телеграм-канале.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вышинский — настоящий герой."Кирилл - настоящий герой. Человек, который не был сломлен в застенках киевского режима и, выйдя на свободу, продолжил борьбу с этим злом", — отметила она.Захарова выразила искренние соболезнования родным, близким и всему миру журналистики, для которого так много сделал Вышинский.

