Что дал понять Трамп и последний шанс Зеленского. Итоги 23 августа

Американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп дал понять: Украина должна принять условия России. Эксперты прокомментировали визит Кита Келлога на Украину

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067207989_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b6ea8be6eb35bfe57bfa54d5d874413.jpg.webp

Президент США Дональд Трамп дал понять, что Киев должен принять условия Москвы, сообщил телеканал NBC. Канал напомнил о публикации политика в соцсети Truth Soical, сделанной 21 августа. В ней он написал, что ожидает "интересные времена" в конфликте на Украине. Президент не пояснил, что именно имел в виду."В своём посту в четверг Трамп писал, что так как Украина в основном обороняется, ей сложно победить Россию. Чиновник Белого дома <...> заявил, что пост должен был сигнализировать о том, что Украине придется принять сделку в большей степени на условиях России", — уточнил NBC.Как сообщило 22 августа издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника, Трамп считает, что Киеву следует согласиться на этот вариант. Об этом изданию сообщил высокопоставленный источник в Белом доме."Он давно считал, что Россия имеет преимущество в военных действиях, и ее нужно склонить к мирным переговорам", – заявил собеседник издания.По словам источника, Трамп не склонен оказывать давление на Путина, полагая, что у России больше возможностей для влияния на Украину и её европейских союзников."Он (Трамп - ред.) давно считает, что Россия имеет преимущество в самой войне и поэтому ее нужно задабривать для мирных переговоров. Украина, с другой стороны, сильно зависит от США в плане поставок оружия и разведданных. Поэтому есть больше рычагов давления, чтобы заставить ее согласиться на сделку", – рассказал изданию бывший чиновник из администрации Трампа.Также в Белом доме заявили, что Украина сильно зависит от США в вопросах поставок оружия и разведданных, что создает дополнительные возможности для давления на Киев с целью согласия на компромисс.Именно поэтому Трамп недавно в соцсетях и писал, что "очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика". Источник издания в Белом доме указал, что американский президент "просто пытался списать отсутствие у Украины рычагов влияния на переговорах на политику Байдена".Сейчас время команда Трампа по национальной безопасности продолжает взаимодействовать с российскими и украинскими официальными лицами для организации встречи между Зеленским и Путиным, однако растёт осознание, что быстрое проведение такой встречи – это "тяжёлая работа", сообщил источник.Вечером 22 августа президент России Владимир Путин на встрече с молодыми сотрудниками предприятий атомной отрасли отвечая на вопрос, куда качнутся отношения с США, отметил, что у России нет недружественных стран."Вы сказали, что мы после начала СВО фактически больше выстраиваем отношения с нашими партнёрами в дружественных странах. Так мы раньше там работали. Если так, по-честному, у нас что отвалилось-то из проектов из так называемых недружественных стран? Кстати, у нас нет недружественных стран, у нас есть недружественные элиты в некоторых странах. А с народами этих стран у нас, уверяю вас…", — отметил Путин.Президент России отметил, что на Западе работает пропаганда."Там пропаганда, конечно, работает, мозги промывают и говорят о том, что мы начали войну, и забывают о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война, а мы делаем всё для того, чтобы её прекратить", — указал он.Позднее, 23 августа, украинский телеканал "Суспільне" сообщил о том, что на Украину в эти выходные приедет спецпосланник Трампа генерал Кит Келлог."Спецпредставитель президента США Трампа по Украине Келлог посетит Украину 24-25 августа. В программе: встречи с лидерами и участие в молитвенном завтраке", — отмечалось в публикации канала.При этом некоторые эксперты уверены, что Келлог может привезти украинской элите "последнее предупреждение" от Трампа."Киев не может справиться с нашими ракетами, поэтому срочно пригласил к себе Келлога (посланника Трампа). Пока он там - мы не бомбим Киев. Хорошо, это шутка. Келлог летит играть роль "хорошего полицейского". "Плохой" у американцев - Венс. А Трамп - типа судья. Келлог - генерал и его задача сказать Зе: "Принимай условия России, иначе, мы американцы считаем, ты потеряешь еще больше, чем они хотят и это оценка аналитиков Пентагона"", — отметил политолог Марат Баширов.Он также спрогнозировал ответ Зеленского."Мой прогноз: Зе откажется и его уберут. Келлог - это последний шанс", — указал Баширов.Украинские элиты тем временем продолжают упорствовать. Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в комментарии NBC заявил, что Зеленский готов обсуждать вопросы территорий только в формате нынешней линии фронта и только на встрече с Путиным."Обратите внимание: сразу 2 условия противоположны российским. Путин хочет обсуждать обмен Донецкой на Харьковскую/Сумскую/Днепропетровскую и на уровне министров/спецпосланников, а не президентов и только потом встречаться лично. Более того, такая позиция Зе противоречит и позиции Трампа, который неоднократно заявлял, что Украине и РФ нужно решить вопрос с территориями (явно речь шла не про ЛБС)", — прокомментировал это заявление Кислицы популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Авторы канала отметили, что Зеленский совершил открытый демарш против Трампа."Таким образом, Зе открыто отвергает аляскинские условия. Как мы уже писали, Зе устраивает война без поддержки Штатов, но оружием США, купленным на деньги ЕС", — подытожили авторы канала.Ранее Зеленский уже делал заявления, идущие вразрез с политикой Белого дома по Украине и фактически вредящие делу мирного урегулирования.О нюансах взаимоотношений Украины и США — в статье Михаила Павлива "Кнут и пряник для Зеленского. Как Белый дом будет заставлять Киев выполнять договоренности, и будет ли".

