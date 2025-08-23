https://ukraina.ru/20250823/chego-boitsya-zelenskiy-chto-zadumal-tramp-i-kakoy-kontslager-sozdayut-na-ukraine--gasparyan-1067504359.html

Чего боится Зеленский, что задумал Трамп и какой концлагерь создают на Украине — Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

00:32 – Встречи Трампа на Аляске и в Вашингтоне.07:49 – Чего хочет и чего боится Зеленский? 14:22 – Об украинских потерях на фронте.21:36 – Энергетическая война.* В материале упоминаются Андрей Билецкий, Кирилл Буданов, Алексей Арестович и Пётр Порошенко. Они внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Также говорится о батальоне "Волки да Винчи", который ранее входил в организацию "Правый сектор". Она признана террористической и запрещена в России.

