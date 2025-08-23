Чего боится Зеленский, что задумал Трамп и какой концлагерь создают на Украине — Гаспарян - 23.08.2025 Украина.ру
Чего боится Зеленский, что задумал Трамп и какой концлагерь создают на Украине — Гаспарян
Чего боится Зеленский, что задумал Трамп и какой концлагерь создают на Украине — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
2025-08-23T09:30
2025-08-23T10:05
00:32 – Встречи Трампа на Аляске и в Вашингтоне.07:49 – Чего хочет и чего боится Зеленский? 14:22 – Об украинских потерях на фронте.21:36 – Энергетическая война.* В материале упоминаются Андрей Билецкий, Кирилл Буданов, Алексей Арестович и Пётр Порошенко. Они внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Также говорится о батальоне "Волки да Винчи", который ранее входил в организацию "Правый сектор". Она признана террористической и запрещена в России.
Чего боится Зеленский, что задумал Трамп и какой концлагерь создают на Украине — Гаспарян

09:30 23.08.2025 (обновлено: 10:05 23.08.2025)
 
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:32 – Встречи Трампа на Аляске и в Вашингтоне.
07:49 – Чего хочет и чего боится Зеленский?
14:22 – Об украинских потерях на фронте.
21:36 – Энергетическая война.
* В материале упоминаются Андрей Билецкий, Кирилл Буданов, Алексей Арестович и Пётр Порошенко. Они внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Также говорится о батальоне "Волки да Винчи", который ранее входил в организацию "Правый сектор". Она признана террористической и запрещена в России.
