Российский кинокритик-иноагент Антон Долин получил гражданство Молдавии

Российский кинокритик-иноагент Антон Долин получил гражданство Молдавии

Российский кинокритик Антон Долин* (признан в РФ иноагентом) получил гражданство Молдавии. Об этом в ночь на 22 августа сообщил молдавский портал NewsMaker со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Майи Санду Игоря Захарова

По его словам, глава Молдавии подписала указ о предоставлении гражданства 21 августа."Российский кинокритик... Антон Долин* получил гражданство Молдовы. Пресс-секретарь президента Игорь Захаров сообщил... что президент Майя Санду подписала указ 21 августа. Он отметил, что документ скоро опубликуют", — говорится в сообщении.Министерство юстиции России внесло Долина в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года.Ранее гражданство Молдавии получил ещё один иноагент Илья Варламов* — туристический блогер, приговорённый в России к 8 годам колонии. До этого гражданство Молдавии "подарили" участникам группы "Би-2".Следите за новостями на сайте Украина.ру.*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

