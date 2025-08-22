Российский кинокритик-иноагент Антон Долин получил гражданство Молдавии - 22.08.2025 Украина.ру
Российский кинокритик-иноагент Антон Долин получил гражданство Молдавии
Российский кинокритик-иноагент Антон Долин получил гражданство Молдавии
Российский кинокритик Антон Долин* (признан в РФ иноагентом) получил гражданство Молдавии. Об этом в ночь на 22 августа сообщил молдавский портал NewsMaker со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Майи Санду Игоря Захарова
По его словам, глава Молдавии подписала указ о предоставлении гражданства 21 августа."Российский кинокритик... Антон Долин* получил гражданство Молдовы. Пресс-секретарь президента Игорь Захаров сообщил... что президент Майя Санду подписала указ 21 августа. Он отметил, что документ скоро опубликуют", — говорится в сообщении.Министерство юстиции России внесло Долина в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года.Ранее гражданство Молдавии получил ещё один иноагент Илья Варламов* — туристический блогер, приговорённый в России к 8 годам колонии. До этого гражданство Молдавии "подарили" участникам группы "Би-2".Следите за новостями на сайте Украина.ру.*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
россия
молдавия
Российский кинокритик-иноагент Антон Долин получил гражданство Молдавии

01:42 22.08.2025
 
© Фото : CC0, Pixabayфлаг Молдавия Молдова
флаг Молдавия Молдова - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
ДзенTelegram
Российский кинокритик Антон Долин* (признан в РФ иноагентом) получил гражданство Молдавии. Об этом в ночь на 22 августа сообщил молдавский портал NewsMaker со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Майи Санду Игоря Захарова
По его словам, глава Молдавии подписала указ о предоставлении гражданства 21 августа.
"Российский кинокритик... Антон Долин* получил гражданство Молдовы. Пресс-секретарь президента Игорь Захаров сообщил... что президент Майя Санду подписала указ 21 августа. Он отметил, что документ скоро опубликуют", — говорится в сообщении.
Министерство юстиции России внесло Долина в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года.
Ранее гражданство Молдавии получил ещё один иноагент Илья Варламов* — туристический блогер, приговорённый в России к 8 годам колонии. До этого гражданство Молдавии "подарили" участникам группы "Би-2".
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
