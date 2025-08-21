https://ukraina.ru/20250821/ssha-poslali-zelenskomu-signal-v-chikh-rukakh-teper-sudba-ukrainy-1067402849.html

США послали Зеленскому сигнал, в чьих руках теперь судьба Украины

США послали Зеленскому сигнал, в чьих руках теперь судьба Украины

Президент США Дональд Трамп собирается занять выжидательную позицию в урегулировании украинского конфликта - теперь действовать придётся другим

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067404450_671:437:3072:1788_1920x0_80_0_0_eb36e96fff21c3cc39fdfcbcb030f758.jpg.webp

После саммита на Аляске и встречи с украинско-европейской делегацией в Вашингтоне усилия администрации Белого дома по урегулированию конфликта активизировались ещё сильнее.Американская сторона получила детали переговорных позиций России и Украины и сейчас работает над ними. Но ещё не всё выяснила, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News 20 августа.И он, и президент США Дональд Трамп предпочли бы, чтобы Владимир Путин и Владимир Зеленский провели личную встречу. Не дожидаясь окончательной проработки деталей мирного соглашения."Иногда встреча лидеров лицом к лицу может снять блокировку, с которой их команды не всегда способны справиться. Сейчас есть два больших вопроса. В каком-то смысле они очень простые, но в то же время очень сложные. Во-первых, Украина хочет мира. Она хочет быть уверенной, что в неё больше не вторгнется Россия. Хочет знать, что её территориальная целостность будет обеспечена в будущем. Россияне хотят определённые территории, большинство из которых они уже заняли, но некоторые ещё нет. И именно здесь сосредоточена суть переговоров: украинцы хотят гарантий безопасности, россияне хотят определённое количество территорий", — заявил Вэнс.В отличие от остальных западных политиков Трамп осознаёт, что у нынешнего украинского кризиса есть первопричины. Они уходят корнями в прошлые десятилетия. И подчёркивает, что без их искоренения положить конец происходящему нельзя — ровно так же, как об этом всегда говорит Путин.Однако слова вице-президента указывают на то, что Белый дом всё же не до конца осознаёт первопричины. Американская позиция сосредоточена на территориальном вопросе: "россияне хотят определённые территории".Нет, у России нет и не было стремления захватить те или иные земли. Она и так самая большая по площади страна мира. Она хочет закрепить статус тех регионов, которые вошли в её состав по итогам референдумов. Т.е. в соответствии с правом народа на самоопределение, закреплённым в Уставе ООН.Дело не в территориях — дело в людях, живущих на них. Путин неоднократно это подчёркивал.Что касается гарантий безопасности для Украины, Россия никогда не возражала против их предоставления, этот вопрос обсуждали ещё в Стамбуле весной 2022 года и включили в проект мирного соглашения, который парафировал глава украинской правительственной делегации Давид Арахамия.И насчёт встречи Путина с Зеленским до завершения согласования деталей будущей мирной сделки Белый дом тоже несколько заблуждается. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим индийским коллегой 21 августа заявил, что президент Путин готов к встрече с Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. Собственно, точно так же, как это было с переговорами президентов России и США на Аляске — этому предшествовала долгая и тщательная подготовительная работа советников, министров и экспертов (один только спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провёл в компании Путина и ряда высокопоставленных российских чиновников около 25 часов). А сейчас они готовят соответствующие рекомендации к возможной встрече Путина и Зеленского, сообщил Лавров.Как бы то ни было, нынешняя американская администрация практически с момента прихода в Белый дом занимается именно дипломатией на украинском направлении, что означает поиск взаимоприемлемых договорённостей, отмечал глава МИД РФ чуть ранее. Да, команда Трампа форсирует события, желая как можно скорее завершить этот конфликт, записать себе в заслуги и забыть, поэтому и предлагает Путину и Зеленскому встретиться без предварительных условий, а многие страны наперебой предлагают себя в качестве переговорной площадки.На онлайн-совещании начальников генштабов НАТО 20 августа представители Великобритании, Франции, Германии и Финляндии спросили у американских визави, какие войска и авиасредства они готовы предоставить для помощи Украине в сохранении мирного соглашения с Россией, в ответ, как сообщают источники газеты Politico, заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби уведомил союзников по Альянсу, что США намерены играть минимальную роль в предоставлении каких-либо гарантий безопасности Украине.Это один из самых явных признаков того, что Европе придётся взять на себя бремя поддержания прочного мира в Киеве, констатировал один из собеседников издания. Это вызывает всё большую обеспокоенность среди членов НАТО.А Вэнс ещё раз ударил по больному, заявив в эфире Fox News: "Европейцам придётся взять на себя львиную долю бремени. Это их континент. Это их безопасность. <…> Соединённые Штаты открыты для разговора, но мы не собираемся брать на себя обязательства, пока не выясним, что необходимо для того, чтобы в первую очередь остановить войну".Насчёт гарантий безопасности для Украины и контуров будущего мирного соглашения совершенно ничего пока не ясно."По словам знакомых с ситуацией чиновников администрации, Трамп намерен оставить Москву и Киев наедине, чтобы они организовали встречу между лидерами, не принимая пока в ней прямого участия, и тем самым отойдя от переговоров о завершении конфликта России и Украины", — написала газета The Guardian.Провести трёхстороннюю встречу президент США планирует только после переговоров Путина и Зеленского.Таким образом, Трамп, отходя от дел, предлагает главе киевского режима встретиться лицом к лицу с российским лидером для предметного разбора ситуации, а потом уже, когда они между собой договорятся, к поддержанию мира должны подключиться европейцы.В этом позиция 47-го президента США в корне отличается от позиции всей администрации его предшественника Джо Байдена и чиновников ЕС и Великобритании, так и норовивших непосредственно участвовать в событиях на Украине, но не объявляя себя сторонами этого конфликта. Трамп же предпочитает не лезть в то, что ни его лично, ни его страны не касается, и дать возможность Москве и Киеву работать напрямую, без третьих лишних. Это мудро!Только для реализации такого плана есть загвоздки. Во-первых, Зеленский, настойчиво требовавший встречи с Путиным, так и не отменил свой указ, запрещающий Украине вести переговоры с президентом РФ."Желание Зеленского провести саммит с российским лидером обусловлено тем, чтобы показать свою якобы нацеленность на мир, а на самом деле Зеленский хочет подменить серьёзную работу эффектами в стиле КВН и "Квартала-95"", — заявил Лавров.Если верить источникам агентства Agence France-Presse, в телефонном разговоре, состоявшемся после приёма главы киевского режима и европейских чиновников в Белом доме, Путин сказал Трампу, что готов принять Зеленского в Москве, но тот в российскую столицу лететь отказался. А в чём проблема? Путин прилетал к Трампу на территорию США, когда была политическая воля достичь договорённостей. Но тут политической воли нет.Кроме того, европейцам, так рьяно вступавшимся за Киев, не хватит смелости вести прямые переговоры с Россией — второй стороной конфликта, а без общения с ней дело дальше не продвинется, как это было при Байдене, который за все четыре года правления ни разу не контактировал с российским коллегой, хотя двум сверхдержавам много что нужно обсуждать. Прогресса в процессе урегулирования после смены администрации Белого дома удалось достичь только благодаря тому, что Трамп брал и звонил в Кремль, когда того требовала ситуация. А председатель Еврокомиссии, генеральный секретарь НАТО, президенты Франции и Финляндии, главы правительств ФРГ, Великобритании и Италии самой такой перспективы испугались."Было около часа ночи по московскому времени, и они совсем этого не ожидали. Мы как раз находились в восточном крыле Белого дома, и президент говорит: "Знаете, у нас была довольно хорошая встреча. Я сейчас позвоню Владимиру Путину и узнаю, что он об этом скажет". Все такие: "О, Вы позвоните ему на следующей неделе?" А он: "Нет, который час в Москве? Давайте позвоним прямо сейчас". Думаю, одна из вещей, которые я понял о лидерстве президента Трампа, заключается в том, что он прорезает всю бюрократию и дипломатические протоколы и просто говорит: "Я собираюсь сделать дело. Если хочу поговорить с кем-то — я поговорю"", — рассказал Вэнс о переговорах в Белом доме 18 августа.Кое-что важное американский вице-президент понял и о лидерстве президента России, чем также поделился в эфире Fox News: "Я никогда не встречался с Путиным. Я разговаривал с ним по телефону несколько раз. Знаете, это интересно: он говорит более спокойно, чем можно было бы ожидать. Американские СМИ создают определённый образ Путина. Но он говорит спокойно, в своём стиле. Он очень размеренный, очень осторожный. И, как мне кажется, в основе своей он человек, который защищает интересы России, как он их видит. Думаю, одна из причин, по которой он уважает президента США, в том, что он понимает: президент заботится об интересах американского народа".Так что больше никаких посылов в духе "Путин-агрессор и узурпатор" из Белого дома не звучит, наоборот, теперь замечания касаются Банковой. Все прекрасно помнят февральский скандал, разыгравшийся между Вэнсом и Зеленским в Овальном кабинете. В Киеве и Европе опасались повторения той истории, но вице-президент предпочёл сразу разрядить обстановку и в шутку, обращаясь к украинскому лидеру, сказал: "Господин президент, пока вы ведёте себя хорошо, я ничего не скажу" — Зеленский немного посмеялся, и дальше всё прошло хорошо.Шутки шутками, но, похоже, именно с таким посылом "пока вы ведёте себя хорошо, мы не…" Вашингтон будет действовать относительно Киева в период, когда открылось окно возможностей для продвижения к урегулированию конфликта.Читайте также интервью военного политолога Сергея Ермакова Европа и Киев сплотились против России, но Трамп их держит на коротком поводке

