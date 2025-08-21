https://ukraina.ru/20250821/ssha-opredelili-svoyu-rol-na-ukraine-evropa-dumaet-o-nato-layt-glavnoe-na-utro-21-avgusta-1067374777.html

США определили свою роль на Украине, Европа думает о "НАТО-лайт". Главное на утро 21 августа

США определили свою роль на Украине, Европа думает о "НАТО-лайт". Главное на утро 21 августа

СМИ сообщили о предупреждении по Украине, которое США сделали её европейским союзникам. Европейцы прорабатывают варианты помощи Украине

Заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил небольшой группе союзников, что США планируют играть минимальную роль в любых гарантиях безопасности Украины, поэтому Европе придется взять на себя большую ответственность, сообщило издание Politico.Так Колби ответил на вопросы европейских военных лидеров на встрече под руководством главы Объединённого комитета начальников штабов.Неназванный европейский чиновник рассказал, что руководители оборонных ведомств Великобритании, Франции, Германии и Финляндии настаивали на том, чтобы американская сторона раскрыла, как её армия и военная авиация будут задействованы в обеспечении гарантий безопасности для УкраиныПо словам шести анонимных американских и европейских чиновников, встреча и ещё одна спешно организованная встреча лидеров НАТО в среду вызвала обеспокоенность союзников относительно того, что президент США Дональд Трамп будет полагаться в этом вопросе исключительно на Европу.Издание сообщило, что настоящее время европейские союзники несколько растеряны из-за противоречивых заявлений Трампа. В частности, о неразмещению войск США на Украине.Ещё одно американское издание — The New York Times — сообщило о том, что Трамп делегировал госсекретарю США Марко Рубио особо сложную задачу – переговоры с европейскими лидерами по разработке предложенных гарантий безопасности для Украины."Это, пожалуй, самая известная роль, которую взял на себя Рубио", — сообщило издание.Как отметила газета, эта задача потребует от Рубио сбалансировать настояние Трампа на том, чтобы американские войска не были размещены в Украине, и необходимость заверить Владимира Зеленского, что США будут поддерживать Украину.Также Рубио придётся убедить в американской поддержке Украины европейских лидеров.По словам неназванного высокопоставленного чиновника из Белого дома, Рубио возглавит "чувствительные дипломатические переговоры" с украинцами и европейцами.Ещё один источник издания заявил, что советники по национальной безопасности США, Украины и стран ЕС планируют встретиться в четверг, 21 августа.По словам источника, переговоры определят, "как могут выглядеть гарантии безопасности" перед возможной встречей президента России Владимира Путина и Зеленского.В ночь на 21 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью The Fox News заявил, что США не будут брать на себя обязательства по гарантиями безопасности Украине, пока не поймут, что требуется для прекращения конфликта."Соединённые Штаты открыты для диалога, но мы не собираемся брать на себя обязательства, пока не выясним, что необходимо для прекращения войны в первую очередь", — отметил он.Также Вэнс прокомментировал спорные вопросы между Украиной и Россией."В каком-то смысле они (вопросы) очень просты, но в то же время крайне сложны. Во-первых, Украина хочет быть уверена, что её больше не нападут, что её территориальная целостность будет гарантирована надолго в будущем. Россия же хочет получить определённые территории <...>. Именно в этом и заключается суть переговоров. Украинцы хотят гарантий безопасности. Русские хотят определённое количество территорий", – отметил Вэнс.Высказывания вице-президента США прокомментировал политолог Марат Баширов."Самое смешное, что сейчас Украина и ЕС требуют ровно то, что мы требовали со времен распада СССР - безопасности. Нет никакой параллели в головах у Запада? То есть, пока мы не начали СВО и не начали активно продвигаться, их вопросы безопасности не волновали. Кстати, Вэнс добавил, что США будут принимать минимальное участие в безопасности Украины и основную заботу должна взять Европа", — заявил Баширов.Ранее, 18 августа, Трамп заявил, что Вашингтон может оказать авиационную поддержку Украине в рамках потенциального мирного соглашения с Россией."Когда речь идет о безопасности, европейцы готовы отправить людей на место. Мы готовы помочь им в определённых вещах, особенно, вероятно, с воздуха", — отметил Трамп.В то же время, Трамп подчеркнул, что американские войска не будут отправляться на Украину.Трамп не дал уточняющих комментариев, но пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам, что воздушная поддержка США является "вариантом и возможностью"."Президент четко заявил, что американские войска не будут на Украине, но мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства гарантий безопасности нашим европейским союзникам", — отметила Ливитт.Издание Politico сообщало, что у Европы нет нормальных гарантий безопасности для Украины. Как сообщило издание со ссылкой на источники, вопрос не был решёнза последние три года, и европейские лидеры не приблизились к решению этой проблемы."Загромкими словами скрывается суровая реальность. Несмотря на все разговоры о "военных действиях", точная форма гарантий безопасности Украины остается неопределенной — и это отсутствие ясности сеет замешательство среди союзников Киева", — указывалось в публикации издания.По информации Politico, одной из главных проблем является наличие "боевого мандата" у европейского военного корпуса, который гипотетически может быть отправлен Украине. По мнению французских военных, "такая миссия не будет отвечать за принуждение к миру", при этом она должна "иметь возможности для самообороны" в случае обострения конфликта на Украине.При этом европейцы ищут пути помощи Украине. Так, агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила новый формат гарантий безопасности для Украины. Она выступила за то, чтобы обязать союзников Украины за 24 часа согласовать военную поддержку Киеву, если военный конфликт с Россией возобновится. Bloomberg назвало этот формат "НАТО-Лайт". Плен Мелони не предполагает членства Украины в Североатлантическом альянсе, но предлагает механизм коллективной помощи, схожий с пятой статьей Устава блока, и позволяет быстро согласовать ответные меры в случае ввода войск, отмечают собеседники агентства.По словам источников, варианты поддержки будут включать предоставление Украине быстрой и непрерывной оборонной и экономической помощи, укрепление украинской армии, а также введение санкций против России. В то же время, неясно, будет ли план предполагать отправку войск на Украину. План Мелони — один из множества, прорабатываемых ЕС.О гарантиях Украине — в статье Татьяны Стоянович "Французы и британцы едут "сдерживать" Путина, Трампу мешают демократы. Украина в международном контексте".

