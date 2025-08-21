https://ukraina.ru/20250821/frantsuzy-i-britantsy-edut-sderzhivat-putina-trampu-meshayut-demokraty-ukraina-v-mezhdunarodnom-1067334895.html

Французы и британцы едут "сдерживать" Путина, Трампу мешают демократы. Украина в международном контексте

Французы и британцы едут "сдерживать" Путина, Трампу мешают демократы. Украина в международном контексте - 21.08.2025 Украина.ру

Французы и британцы едут "сдерживать" Путина, Трампу мешают демократы. Украина в международном контексте

Саммит лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске, по оценкам обеих сторон, прошел успешно. Как его итоги повлияют на урегулирование украинского конфликта во многом зависит от гарантий безопасности, которые получит Киев, полагает большинство западных СМИ

2025-08-21T06:08

2025-08-21T06:08

2025-08-21T06:08

эксклюзив

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

эммануэль макрон

нато

bloomberg

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065800888_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_972038c738aa0c456efaa365549a98cd.jpg.webp

Здесь главную роль должны сыграть лидеры стран Евросоюза, но их переговоры о предоставлении гарантий Украине зашли в тупик, отмечает 20 августа издание Politico. Проблема в том, что ближайшие союзники Киева не готовы ввязываться в прямое противостояние с Россией, полагают американские журналисты.Как обеспечить гарантии?Предоставление гарантий безопасности и подготовка к развертыванию сил поддержки в случае прекращения боевых действий на Украине – это тема, которую союзники Киева за последние три года поднимали не раз, но так и не нашли решения, подчеркивает газета.Самое очевидное и самое желанное для Киева решение – это вступление Украины в НАТО, где она будет под защитой статьи 5 Договора о совместной обороне альянса, пишет издание. Однако США при негласной поддержке некоторых европейских стран такой вариант исключили, напоминает Politico.По словам авторов издания, потребность организовать специальную миссию сопряжена с огромными сложностями. "Какие страны отправят войска? Каковы будут условия их развертывания? Как они отреагируют в случае нападения? Кто будет за это платить?", - спрашивают они."Президент США четко дал понять, на чьи плечи, в его представлении, должно лечь это бремя. "У нас же есть европейские страны, вот они первыми и возьмут на себя ответственность, — заявил Трамп в эфире Fox News. — Франция и Германия, еще парочка, Великобритания. Они хотят, знаете ли, отправить контингенты"", - процитировала газета слова американского лидера.Американские журналисты также напомнили, что ранее в тот же день эту мысль озвучил и президент Франции Эммануэль Макрон, который в эфире французского телевидения заявил о готовности Европы к развертыванию "сил безопасности" с участием британских, французских, немецких, турецких и других войск.Но за пышными речами притаилась суровая реальность, отмечает издание. Несмотря на все разговоры об отправке контингента точный характер гарантий безопасности Украины остается неопределенным, и это вносит смятение в ряды союзников Киева, говорится в статье.По мнению авторов газеты, неопределенность обнажает слабость тех, кто больше всего стремится сыграть главенствующую роль, а это лидеры европейских ядерных держав Франции и Великобритании Макрон и Стармер. Однако они у себя дома столкнулись с политическими и экономическими препонами, которые заставляют усомниться в том, что их странам под силу отправить войска на Украину, отмечают американские журналисты.Что касается остальных стран НАТО на европейском континенте, то Германия слишком мала, чтобы обеспечить такой большой контингент, который нужен Украине, подчеркивается в статье. Ее авторы допускают, что весомую роль могла бы сыграть Турция с ее большой армией и опытом в Черном море. Однако Греция и Кипр настороженно относятся к Анкаре и не горят желанием предоставить ей доступ к фондам ЕС для военных нужд, пишет Politico.Крупнейшие в ЕС вооруженные силы у Польши, но она не планирует отправлять свои войска на Украину, продолжает издание. Причина в том, что Польша граничит с Россией и Белоруссией и не может ослаблять свои силы сдерживания, пишут авторы публикации, ссылаясь на слова высокопоставленного польского чиновника."Есть и другие основания для осторожности. Несмотря на дружеский саммит Владимира Путина с Трампом на Аляске и теплые отношения, Москва категорически против размещения войск НАТО на Украине", - напоминает американская газета.Пакет гарантий все-таки в стадии разработкиТем временем издание Bloomberg сообщает, что пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован уже на этой неделе.По данным издания, план, который европейские официальные лица обсуждают вместе с партнерами из США подразумевает отправку на Украину британских и французских войск."В частности, обговаривались численность и дислокация военнослужащих, сообщают осведомленные источники. В общей сложности направить войска в разоренную страну изъявили желание около десяти столиц, заявили источники на условиях анонимности". – отмечает Bloomberg.При этом газета подчеркивает, что подробности на счет американской поддержки остаются неясным. Авторы публикации ссылаются на заявление Трампа, в котором он не исключил оказания воздушной поддержки британскому и французскому контингенту.Но если европейские лидеры сдвиг позиции Трампа в вопросе гарантий считают прорывом, то ряд официальных лиц по-прежнему относится к самой перспективе мирного соглашения с большой долей сомнения и не верит, что эти гарантии достаточны для сдерживания России, продолжает издание."Кремль требует от Киева обширных территориальных уступок на восточной Украине и отверг перспективу размещения в стране войск НАТО", - напоминает Bloomberg.Издание ссылается на "осведомленные источники", которые утверждают, что первым этапом готовящегося пакета станет помощь ВСУ в виде военной подготовки подкреплений. Эти силы будут поддерживаться многонациональной группой преимущественно из европейских военнослужащих, в том числе сотен британских и французских солдат, которые будут размещены в тылу, подальше от линии фронта, сообщают они.Вторая часть плана предусматривает поддержку США в виде обмена разведданными, охраны границы, военных поставок и, возможно, противовоздушной обороны, отмечает Bloomberg.Козни демократов препятствуют достижению мира на УкраинеЕще одно американское издание - Washington Examiner между тем предполагает, что и на этот раз никакого мира на Украине не будет. Причина в том, что американские демократы так сильно настроены против президента-республиканца Дональда Трампа и его достижений, что готовы на все, лишь бы не позволить Трампу добиться какого-то успеха, на Украине в том числе."Для демократов и их давних союзников в СМИ нет ничего хуже, чем президент Дональд Трамп. Ни рак, ни даже изменение климата. Трамп – это не только источник, но и корень всех проблем. Они будут неустанно противостоять ему по любому поводу, даже если на кону стоит мир", - пишет автор публикации Питер Лаффин.Саммит, который прошел в понедельник в Белом доме с участием Владимира Зеленского и европейских лидеров, стал еще одним ярким примером, подтверждающим этот тезис, полагает он. По словам Лаффина, конфликт между Украиной и Россией, продолжается с момента прихода к власти администрации Байдена, за это время погибло более одного миллиона человек, а расходы одних только США на поддержку этого конфликта составили почти 200 млрд долларов.Усилия, предпринятые Трампом для достижения мира, нельзя назвать идеальными, но тем не менее они представляют собой первый реальный признак продвижения к миру с момента начала конфликта, полагает американский автор."После его встречи с европейцами в понедельник, этот прогресс, по всей видимости, является реальным и значительным. Уже только за это Трамп заслуживает похвалы", - пишет Лаффин.Несмотря на эту позитивную новость, демократы по-прежнему настроены против президента и любых его достижений, даже если это означает продолжение самого кровопролитного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, продолжает американский журналист. Они настолько сосредоточены на противостоянии с Трампом, что невольно противоречат сами себе, обвиняя президента в том, что он намерен бросить Украину на произвол судьбы, полагает Лаффин."Конечно, это откровенная ложь. Трамп не обещал бросить Украину и оказывал ей значительную военную поддержку, будь то поставки противотанковых ракет Javelin в свой первый срок или зенитно-ракетных комплексов Patriot во второй", - напоминает автор.По мнению Лаффина, вся страна, также как и весь мир, должны быть едины в стремлении к миру на Украине."Однако демократы и их давние союзники в СМИ по-прежнему находятся в плену язвительной эхо-камеры, где каждое событие рассматривается через призму внутриполитической борьбы. Они предпочли бы, чтобы кровопролитие продолжалось, лишь бы только не признать, что Трамп, который словно рентген обнажает мрачные уголки их души, оказался прав", - резюмирует Лаффин.Больше об украинском урегулировании в материале Павла Котова Трамп начал подготовку встречи Путина и Зеленского. Что произошло в Белом доме

украина

сша

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, эммануэль макрон, нато, bloomberg, ес, киев