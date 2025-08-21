https://ukraina.ru/20250821/budapesht-20-deystvitelno-li-gotovitsya-vstrecha-putina-i-zelenskogo-1067400034.html

Будапешт 2.0? Действительно ли готовится встреча Путина и Зеленского

Состоится ли личная встреча Путина с Зеленским?

2025-08-21T16:51

Эта тема уже стала предметом всяческих манипуляций и передёргиваний.Так, в сети появилось сообщение, согласно которому глава МИД Сергей Лавров якобы опроверг саму возможность такой встречи на высшем уровне. Речь идёт о цитате: "Считаю, что вероятность встречи Зеленского и Путина в конце августа равна нулю. В дальнейшем шансы также крайне малы либо полностью отсутствуют".Оказалось, что это вольная интерпретация слов министра западными журналистами. Но при этом глава МИД России на самом деле заявил, что Путин готов к переговорам на высшем уровне, если вопросы будут хорошо проработаны.Напомним, что агентство Reuters со ссылкой на свои источники распространило информацию, что встреча Путина и Зеленского готовится на конец августа и может пройти в Венгрии.Насколько всё-таки вероятны такие прямые переговоры Украины и России на высшем уровне — анализировали украинские эксперты в своих блогах.Политический аналитик Дмитрий ЗолотухинКлючевое за сегодня, на мой взгляд, то, что спикера Белого дома Кэролайн Ливитт никто за язык не тянул, но она подтвердила, что Путин пообещал Трампу встретиться с Зеленским.Действительно ли было такое обещание в процессе разговора — мы с вами не узнаем.Мой прогноз следующий: НИКАКОЙ ВСТРЕЧИ ЗЕЛЕНСКОГО И ПУТИНА НЕ БУДЕТ! Я готов поспорить по этому факту, ограничив период его устойчивого наличия хотя бы до октября этого года.По ощущениям — я считаю, что в этом году такой встречи не может быть.Очень хочется верить (...вот такой я романтик...), что Владимир Зеленский на этот раз "прочитал и просчитал" своего визави задолго до того, как выходить с ним на "капитанский конкурс".Путин не может позволить себе встречаться с Зеленским. Тем более в присутствии Трампа.В ночь с 18 на 19 августа, через 90 минут после разговора Трампа с Путиным, вышел комментарий от Юрия Ушакова о "повышении статуса переговорщиков".Поскольку у нас глава делегации и так секретарь СНБО, то менять его на главу Офиса президента, с формальной точки зрения, будет понижением статуса.Разве что можно рассмотреть на уровне министров иностранных дел. Но встречи на уровне глав государств не будет.Зеленский это почувствовал и расставил ловушки. Интересно теперь будет смотреть на то, как Путин из этой ловушки будет выкручиваться.Украинский политик Ирина ГеращенкоПерспективу прямой встречи Зеленского и Путина считаю сомнительной.Кремль уже заявил, что саммит с Зеленским в ближайшей перспективе невозможен.CNN отмечает, что Путин не готов к переговорам с украинским президентом ни сейчас, ни в дальнейшем.В Москве говорят только о повышении уровня представителей, речь может идти об участии Лаврова, Ушакова или Матвиенко.Двухсторонний саммит станет унизительным признанием того, что украинская власть легитимна.Российская пропаганда до сих пор ежедневно обесценивает украинскую независимость и институты власти.В Кремле хотят, чтобы в Украине прошли выборы. И именно Трамп, по мнению РФ, является тем человеком, который способен склонить Украину к более уступчивой позиции.Украинцы тоже хотят выборов, но после справедливого завершения войны.Между тем Запад впервые говорит о пакете гарантий безопасности для Украины, который могут согласовать уже на следующей неделе.Речь идёт о трёх ключевых элементах: современных и хорошо оснащённых ВСУ без ограничений по численности, многонациональных силах обеспечения безопасности после прекращения огня и отдельных механизмах американской поддержки.Европейские лидеры всё чаще говорят и о защитных мерах, идентичных статье 5 НАТО.О готовности приобщиться к гарантиям безопасности уже заявили Швеция и Эстония.Шведский премьер Ульф Кристерссон отметил военно-морские и разведывательные возможности его страны, Таллин рассматривает отправку собственной роты миротворцев.Польша, имея самую большую армию в ЕС, отказалась от идеи отправлять войска в Украину, но пообещала помочь с логистикой.Россия в ответ демонстративно отвергает любое присутствие сил НАТО.Медведев традиционно агрессивно заявил, что Москва не примет никаких войск Североатлантического союза как миротворцев.Кремль тянет время и блефует, верит в собственное превосходство и завоевание ещё больших частей Украины и уничтожение её идентичности.Поэтому сейчас время усиливать давление и санкции, потому что Путин понимает только язык силы.Политический аналитик Сергей МарченкоАналитики, которые говорят, что встреча Путина и Трампа была безрезультатна, вводят вас в заблуждение.На Аляске Путин на 180° развернул позицию Трампа по прекращению огня.До встречи с Путиным Дональд Трамп имел железную позицию: сначала прекращение огня, а затем мирные переговоры.В принципе, это наиболее адекватное из всего, что когда-либо говорил Трамп.Зато результатом встречи на Аляске стало изменение позиции Трампа на позицию Путина: сначала мирное соглашение, а затем прекращение огня.Напомаженный барбос Донни тупо сдал свою позицию Путину и НИЧЕГО не получил взамен.Хотя, нет! Получил! Президент Соединённых Штатов получил возможность винить президента Украины в "срыве" мирных переговоров и убийствах людей.Теперь каждый раз, когда Украина будет отказываться признавать Крым российским, разоружать армию, выходить из Донецкой, Запорожской, Херсонской областей, признавать русский язык государственным, прекращения огня не будет.И Трамп будет говорить, что Путин хочет мира, а Украина хочет войны.Для Украины такое изменение ПОЗИЦИИ президента США максимально невыгодно.Если вынести за скобки всю болтовню о красных дорожках, костюмах, письмах Мелании, принадлежности Аляски, конспирологии и другой дичи, имеем ещё не проигранный бой, но проигранный раунд.Ибо теперь Россия, её союзники-диктаторы, глобальный Юг и Соединённые Штаты Америки будут качать историю о боевике Зеленском, который не хочет подписывать мирное соглашение, а хочет воевать.Умалчивая, конечно, что Зеленский не должен подписывать соглашения, вредящие национальным интересам.Общественный деятель Дмитрий СпивакВсе готовы к встрече. Но встречи не будет.Почему? Потому что Путин не хочет обсуждать то, что предлагает Трамп и Украина.Ну а Украина не будет обсуждать то, что хочет Путин.Европа скромно опускает глаза.Аляска... Вашингтон... пауза. Будапешта-2 не будет.Читайте также: Французы и британцы едут "сдерживать" Путина, Трампу мешают демократы. Украина в международном контексте

2025

