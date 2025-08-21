Академия наук Белоруссии своеобразно информирует о военном конфликте на Украине - 21.08.2025 Украина.ру
Академия наук Белоруссии своеобразно информирует о военном конфликте на Украине
Академия наук Белоруссии своеобразно информирует о военном конфликте на Украине - 21.08.2025 Украина.ру
Академия наук Белоруссии своеобразно информирует о военном конфликте на Украине
Инновационная разработка учёных Национальной академии наук Белоруссии своеобразно информирует о войне на Украине. На это 21 августа обратили внимание белорусские блогеры.
2025-08-21T20:05
2025-08-21T20:05
Искусственный интеллект от Академии наук Белоруссии снова удивил белорусскую общественность трактовкой событий прошлого и настоящего с позиций радикального национализма и прозападной оппозиции, осевшей после августа 2020 года преимущественно в Польше и Литве.Популярные белорусские блогеры обратили внимание на "Алеся" - сервис, созданный в НАН Белоруссии. При том, что в республике два государственных языка – русский и белорусский, сервис выдаёт ответы только на белорусском."Вот, что отвечает "уникальный" голосовой помощник, созданный белорусскими учёными из Национальной академии наук Беларуси — о войне на Украине. Что-то не похоже на союзнический ответ", - констатировала блогер из Витебска Эльвира Мирсалимова.Из ответа сервиса НАН Белоруссии следует, что война на Украине началась в 2014 году с российского присоединения Крыма и поддержки сепаратистских движений на востоке Украины, что привело к конфликту между правительственными силами и пророссийскими сепаратистами в регионах Донецка и Луганска. "НАН РБ, по ходу, ещё и антироссийскую программулю в свою поделку запихнул. А Беларусь – союзник России. Ай, "малайцы́" акадэмікі", - прокомментировала ответ "Алеся" блогер из Минска Ольга Бондарева.Ранее белорусские блогеры неоднократно обращали внимание на удивительные ответы сервиса НАН Белоруссии при запросах на разные темы, касающихся политики, истории, культуры.Белоруссия и Россия объединены в рамках Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и других интеграционных структур. Ранее в новостях: Членкор НАН Белоруссии распространил на форуме в Волгограде фейковую цитату Сталина Больше новостей дня представлено в обзоре Задержание в Римини, в ожидании интересных времён. Итоги 21 августа Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Академия наук Белоруссии своеобразно информирует о военном конфликте на Украине

20:05 21.08.2025
 
© Фото : НАН БелоруссииНАН Белоруссии скульптура на входе
НАН Белоруссии скульптура на входе - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : НАН Белоруссии
Инновационная разработка учёных Национальной академии наук Белоруссии своеобразно информирует о войне на Украине. На это 21 августа обратили внимание белорусские блогеры.
Искусственный интеллект от Академии наук Белоруссии снова удивил белорусскую общественность трактовкой событий прошлого и настоящего с позиций радикального национализма и прозападной оппозиции, осевшей после августа 2020 года преимущественно в Польше и Литве.
Популярные белорусские блогеры обратили внимание на "Алеся" - сервис, созданный в НАН Белоруссии. При том, что в республике два государственных языка – русский и белорусский, сервис выдаёт ответы только на белорусском.
"Вот, что отвечает "уникальный" голосовой помощник, созданный белорусскими учёными из Национальной академии наук Беларуси — о войне на Украине. Что-то не похоже на союзнический ответ", - констатировала блогер из Витебска Эльвира Мирсалимова.
© Фото : Ольга Бондарева"Алесь" НАН Белоруссии отвечает о вооружённом конфликте на Украине
Алесь НАН Белоруссии отвечает о вооружённом конфликте на Украине - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : Ольга Бондарева
"Алесь" НАН Белоруссии отвечает о вооружённом конфликте на Украине
Из ответа сервиса НАН Белоруссии следует, что война на Украине началась в 2014 году с российского присоединения Крыма и поддержки сепаратистских движений на востоке Украины, что привело к конфликту между правительственными силами и пророссийскими сепаратистами в регионах Донецка и Луганска.
"НАН РБ, по ходу, ещё и антироссийскую программулю в свою поделку запихнул. А Беларусь – союзник России. Ай, "малайцы́" акадэмікі", - прокомментировала ответ "Алеся" блогер из Минска Ольга Бондарева.
Ранее белорусские блогеры неоднократно обращали внимание на удивительные ответы сервиса НАН Белоруссии при запросах на разные темы, касающихся политики, истории, культуры.
Белоруссия и Россия объединены в рамках Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и других интеграционных структур.
Ранее в новостях: Членкор НАН Белоруссии распространил на форуме в Волгограде фейковую цитату Сталина
Больше новостей дня представлено в обзоре Задержание в Римини, в ожидании интересных времён. Итоги 21 августа
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
