https://ukraina.ru/20250821/akademiya-nauk-belorussii-svoeobrazno-informiruet-o-voennom-konflikte-na-ukraine-1067416194.html

Академия наук Белоруссии своеобразно информирует о военном конфликте на Украине

Академия наук Белоруссии своеобразно информирует о военном конфликте на Украине - 21.08.2025 Украина.ру

Академия наук Белоруссии своеобразно информирует о военном конфликте на Украине

Инновационная разработка учёных Национальной академии наук Белоруссии своеобразно информирует о войне на Украине. На это 21 августа обратили внимание белорусские блогеры.

2025-08-21T20:05

2025-08-21T20:05

2025-08-21T20:05

новости

белоруссия

украина

польша

эльвира мирсалимова

новые регионы

крым

чей крым

донецк

донецкая народная республика

Искусственный интеллект от Академии наук Белоруссии снова удивил белорусскую общественность трактовкой событий прошлого и настоящего с позиций радикального национализма и прозападной оппозиции, осевшей после августа 2020 года преимущественно в Польше и Литве.Популярные белорусские блогеры обратили внимание на "Алеся" - сервис, созданный в НАН Белоруссии. При том, что в республике два государственных языка – русский и белорусский, сервис выдаёт ответы только на белорусском."Вот, что отвечает "уникальный" голосовой помощник, созданный белорусскими учёными из Национальной академии наук Беларуси — о войне на Украине. Что-то не похоже на союзнический ответ", - констатировала блогер из Витебска Эльвира Мирсалимова.Из ответа сервиса НАН Белоруссии следует, что война на Украине началась в 2014 году с российского присоединения Крыма и поддержки сепаратистских движений на востоке Украины, что привело к конфликту между правительственными силами и пророссийскими сепаратистами в регионах Донецка и Луганска. "НАН РБ, по ходу, ещё и антироссийскую программулю в свою поделку запихнул. А Беларусь – союзник России. Ай, "малайцы́" акадэмікі", - прокомментировала ответ "Алеся" блогер из Минска Ольга Бондарева.Ранее белорусские блогеры неоднократно обращали внимание на удивительные ответы сервиса НАН Белоруссии при запросах на разные темы, касающихся политики, истории, культуры.Белоруссия и Россия объединены в рамках Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и других интеграционных структур. Ранее в новостях: Членкор НАН Белоруссии распространил на форуме в Волгограде фейковую цитату Сталина Больше новостей дня представлено в обзоре Задержание в Римини, в ожидании интересных времён. Итоги 21 августа Следите за новостями на сайте Украина.ру.

Новости

новости, белоруссия, украина, польша, эльвира мирсалимова, новые регионы, крым, чей крым, донецк, донецкая народная республика, луганск, луганская народная республика, сво, ато, союзники, союзное государство, одкб, восточное партнерство, россия, еаэс, снг, постсоветское пространство, бывший ссср, евразийская интеграция, интеграция