Членкор НАН Белоруссии распространил на форуме в Волгограде фейковую цитату Сталина
23:07 30.04.2025 (обновлено: 23:09 30.04.2025)
© Украина.ру / Алексей ТумановФорсайт-форум "Хочу жить в России!", организованный мультимедийным изданием "Украина.ру"
Белорусский историк Игорь Марзалюк цитировал 29 апреля на международном форуме в Волгограде пропагандистскую фальшивку времён Великой Отечественной войны. Об этом 30 апреля заявил завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
"Белорусский историк-депутат Марзалюк на форуме в Волгограде привел оценку роли белорусского народа в ВОВ, которую в 1944 г. якобы дал Сталин", - рассказал Скориков.
Он привёл приписанную Иосифу Сталину цитату из выступления Марзалюка на форуме. При этом он сослался на публикацию в печатном органе Администрации президента Белоруссии – газете "СБ. Беларусь сегодня" (в недавнем прошлом – "Советская Белоруссия").
"Игорь Марзалюк также привел оценку роли белорусского народа в противостоянии с коричневой чумой, которую в 1944 году дал Иосиф Сталин", - сказано в публикации белорусского государственного издания.
Президентская газета воспроизвела фрагмент выступления Марзалюка с цитатой, приписанной Сталину. Автор заметки и главный редактор не обратили внимание на то, что заметил Скориков.
Заметил он публикацию в этой же газете от 27 марта 2013 года под заголовком "Обращение Сталина, которого не было". В ней белорусский историк Геннадий Баркун рассказал о том, как приписанная Сталину фальшивка стала предметом расследования и была запрещена к распространению ещё во время войны.
"В докладной записке от 3 мая 1944 года на имя секретаря ЦК КП(б)Б Пономаренко все тот же Роман Наумович Мачульский считает, что "Обращение товарища Сталина к белорусскому народу" сочинено в бригаде Гудкова комиссаром 2-го отряда Короткевичем М. Д. совместно с комиссаром 5-го отряда Ильиным В. П. и с ведома комиссара бригады Игнатовича Ф. П.", - сказано в публикации.
Бывший директор минского Музея Великой Отечественной войны Баркун ещё тогда констатировал, что в "Обращении Сталина к белорусскому народу", которое Марзалюк цитировал в Волгограде на форуме с участием Путина и Лукашенко, есть ошибки как в содержании, так и в грамматике.
Баркун отметил, помимо прочего, что никак не могло быть в то время лозунга "Выше знамя белорусской национальности!", тем более высказанного самим Сталиным.
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