Членкор НАН Белоруссии распространил на форуме в Волгограде фейковую цитату Сталина - 30.04.2025 Украина.ру
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Членкор НАН Белоруссии распространил на форуме в Волгограде фейковую цитату Сталина
Членкор НАН Белоруссии распространил на форуме в Волгограде фейковую цитату Сталина - 30.04.2025 Украина.ру
Членкор НАН Белоруссии распространил на форуме в Волгограде фейковую цитату Сталина
Белорусский историк Игорь Марзалюк цитировал 29 апреля на международном форуме в Волгограде пропагандистскую фальшивку времён Великой Отечественной войны. Об этом 30 апреля заявил завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
2025-04-30T23:07
2025-04-30T23:09
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"Белорусский историк-депутат Марзалюк на форуме в Волгограде привел оценку роли белорусского народа в ВОВ, которую в 1944 г. якобы дал Сталин", - рассказал Скориков.Он привёл приписанную Иосифу Сталину цитату из выступления Марзалюка на форуме. При этом он сослался на публикацию в печатном органе Администрации президента Белоруссии – газете "СБ. Беларусь сегодня" (в недавнем прошлом – "Советская Белоруссия")."Игорь Марзалюк также привел оценку роли белорусского народа в противостоянии с коричневой чумой, которую в 1944 году дал Иосиф Сталин", - сказано в публикации белорусского государственного издания.Президентская газета воспроизвела фрагмент выступления Марзалюка с цитатой, приписанной Сталину. Автор заметки и главный редактор не обратили внимание на то, что заметил Скориков.Заметил он публикацию в этой же газете от 27 марта 2013 года под заголовком "Обращение Сталина, которого не было". В ней белорусский историк Геннадий Баркун рассказал о том, как приписанная Сталину фальшивка стала предметом расследования и была запрещена к распространению ещё во время войны."В докладной записке от 3 мая 1944 года на имя секретаря ЦК КП(б)Б Пономаренко все тот же Роман Наумович Мачульский считает, что "Обращение товарища Сталина к белорусскому народу" сочинено в бригаде Гудкова комиссаром 2-го отряда Короткевичем М. Д. совместно с комиссаром 5-го отряда Ильиным В. П. и с ведома комиссара бригады Игнатовича Ф. П.", - сказано в публикации.Бывший директор минского Музея Великой Отечественной войны Баркун ещё тогда констатировал, что в "Обращении Сталина к белорусскому народу", которое Марзалюк цитировал в Волгограде на форуме с участием Путина и Лукашенко, есть ошибки как в содержании, так и в грамматике.Баркун отметил, помимо прочего, что никак не могло быть в то время лозунга "Выше знамя белорусской национальности!", тем более высказанного самим Сталиным.Тем временем президент России выступил в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе перед участниками федерального просветительского марафона "Знание.Первые". Владимир Путин рассказал о важности сохранения исторической правды в современных реалиях. Подробности в публикации "День Победы - это триумф нашего народа" - Путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, белоруссия, россия, украина, иосиф сталин, иван скориков, владимир путин, снг, администрация президента, александр лукашенко, союзное государство, палата представителей белоруссии, постсоветское пространство, исторические мифы, исторические реконструкции, фейк
Новости, Белоруссия, Россия, Украина, Иосиф Сталин, Иван Скориков, Владимир Путин, СНГ, Администрация президента, Александр Лукашенко, Союзное государство, Палата представителей Белоруссии, постсоветское пространство, исторические мифы, исторические реконструкции, фейк

Членкор НАН Белоруссии распространил на форуме в Волгограде фейковую цитату Сталина

23:07 30.04.2025 (обновлено: 23:09 30.04.2025)
 
© Украина.ру / Алексей ТумановФорсайт-форум "Хочу жить в России!", организованный мультимедийным изданием "Украина.ру"
Форсайт-форум Хочу жить в России!, организованный мультимедийным изданием Украина.ру - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Украина.ру / Алексей Туманов
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Белорусский историк Игорь Марзалюк цитировал 29 апреля на международном форуме в Волгограде пропагандистскую фальшивку времён Великой Отечественной войны. Об этом 30 апреля заявил завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
"Белорусский историк-депутат Марзалюк на форуме в Волгограде привел оценку роли белорусского народа в ВОВ, которую в 1944 г. якобы дал Сталин", - рассказал Скориков.
Он привёл приписанную Иосифу Сталину цитату из выступления Марзалюка на форуме. При этом он сослался на публикацию в печатном органе Администрации президента Белоруссии – газете "СБ. Беларусь сегодня" (в недавнем прошлом – "Советская Белоруссия").
"Игорь Марзалюк также привел оценку роли белорусского народа в противостоянии с коричневой чумой, которую в 1944 году дал Иосиф Сталин", - сказано в публикации белорусского государственного издания.
Президентская газета воспроизвела фрагмент выступления Марзалюка с цитатой, приписанной Сталину. Автор заметки и главный редактор не обратили внимание на то, что заметил Скориков.
Заметил он публикацию в этой же газете от 27 марта 2013 года под заголовком "Обращение Сталина, которого не было". В ней белорусский историк Геннадий Баркун рассказал о том, как приписанная Сталину фальшивка стала предметом расследования и была запрещена к распространению ещё во время войны.
"В докладной записке от 3 мая 1944 года на имя секретаря ЦК КП(б)Б Пономаренко все тот же Роман Наумович Мачульский считает, что "Обращение товарища Сталина к белорусскому народу" сочинено в бригаде Гудкова комиссаром 2-го отряда Короткевичем М. Д. совместно с комиссаром 5-го отряда Ильиным В. П. и с ведома комиссара бригады Игнатовича Ф. П.", - сказано в публикации.
Бывший директор минского Музея Великой Отечественной войны Баркун ещё тогда констатировал, что в "Обращении Сталина к белорусскому народу", которое Марзалюк цитировал в Волгограде на форуме с участием Путина и Лукашенко, есть ошибки как в содержании, так и в грамматике.
Баркун отметил, помимо прочего, что никак не могло быть в то время лозунга "Выше знамя белорусской национальности!", тем более высказанного самим Сталиным.
Тем временем президент России выступил в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе перед участниками федерального просветительского марафона "Знание.Первые". Владимир Путин рассказал о важности сохранения исторической правды в современных реалиях. Подробности в публикации "День Победы - это триумф нашего народа" - Путин
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23:07Членкор НАН Белоруссии распространил на форуме в Волгограде фейковую цитату Сталина
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