Задержание в Римини, в ожидании интересных времён. Итоги 21 августа - 21.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250821/zaderzhanie-v-rimini-v-ozhidanii-interesnykh-vremn-itogi-21-avgusta-1067410914.html
Задержание в Римини, в ожидании интересных времён. Итоги 21 августа
Задержание в Римини, в ожидании интересных времён. Итоги 21 августа - 21.08.2025 Украина.ру
Задержание в Римини, в ожидании интересных времён. Итоги 21 августа
В Италии задержали украинца по делу о терактах на "Северных потоках. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждёт интересные времена на Украине
2025-08-21T18:37
2025-08-21T18:37
эксклюзив
хроники
дональд трамп
джо байден
марат баширов
украина
германия
италия
ес
кпсс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047473154_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_a7e0abe1ae69981ddb5c4c4783b73abe.jpg
В Италии в ночь на четверг задержали украинца Сергея К. по делу о теракте на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в 2022 году, заявила прокуратура ФРГ."Федеральная прокуратура в ночь на сегодняшний день по Европейскому ордеру на арест, выданному следственным судьей Федерального суда 18 августа 2025 года, задержала украинского гражданина Сергея К. в провинции Римини (Италия)", — отмечалось в пресс-релизе.По информации СМИ, 49-летний мужчина прибыл в страну несколько дней назад на отдых с семьей.Ему вменяют соучастие в организации взрыва и антиконституционной диверсии.По данным немецкой прокуратуры, Сергей К. входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установили взрывные устройства на "Северных потоках"."Подозреваемый &lt;...&gt; был одним из координаторов операции. Для транспортировки он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока. Яхта ранее была арендована через посредников у немецкой компании с использованием поддельных документов. Взрывные устройства сдетонировали 26 сентября 2022 года. В результате взрывов оба газопровода были серьёзно повреждены", — рассказали в прокуратуре.Отмечается, что после экстрадиции из Италии задержанного доставят в Федеральный суд Германии.Как сообщило издание Quotidiano Nazionale, задержанного доставили в тюрьму."Его доставили в тюрьму и сейчас он находится в распоряжении Апелляционного суда Болоньи во исполнение европейского ордера на арест", - говорится в сообщении.Информацию подтвердило РИА Новости со ссылкой на итальянские правоохранительные органы."Гражданин Украины по постановлению генеральной прокуратуры при Апелляционном суде Болоньи был доставлен в тюрьму Римини", — заявили карабинеры.В соцсетях уже появилось имя задержанного."Сочно пошло. В Италии по ордеру прокуратуры ФРГ задержан украинец Сергей К., которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северные потоки". Их подорвали в 2022 году. Дополнение: Сергей Кузнецов - офицер отдела экологической охраны и гражданской защиты Управления экологической безопасности и противоминной деятельности МО Украины", — написал в своём телеграм-канале политолог Марат Баширов.Позднее он предположил, что за задержанием могут стоять Соединённые Штаты Америки."США начали не с коррупции на Украине, а с терактов. Косвенный вывод: Трампу нужны "Северные потоки", вернее доля европейцев в проекте. Для этого надо перевести террористические стрелки на Украину, поставить власти ФРГ в зависимое положение в этом вопросе (запугать: а что молчали-то?) и понудить европейских акционеров продать актив", — отметил Баширов.Автор одного из популярных российских исторических телеграм-каналов также отметил, что задержание украинца в Италии может быть свидетельством изменения политики США."Вот и стали проступать контуры негласных договорённостей с Трампом. Три года все делали вид, что никакого теракта против энергетической инфраструктуры ФРГ не было. Газопроводы взорвала атмосфера ненависти. И это она очень хорошо сделала, потому что немцам русский газ давно поперек горла стоял", — отметил он.Также автор указал на то, что задержанному может грозить опасность."Сергей К. сидел себе на территории Евросоюза, явно чувствовал себя в безопасности. И вот все резко поменялось. Сейчас будет вынужден давать показания, на основании которых могут появятся вопросики к одному там новому Черчиллю. Если, конечно, Сергей К. скоропостижно не скончается в камере, например, подавится приставкой PlayStation, которые, как известно, обильно расставлены по европейским тюрьмам. Такой вариант тоже нельзя исключать", — подытоживалось в публикации.Пока дополнительных данных о задержанном в Римини нет.Интересные временаПрезидент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал заявление о грядущих на Украине "интересных временах"."Очень трудно, если вообще возможно, выиграть войну, не нападая на страну-захватчика. Это как великая команда в спорте, у которой фантастическая защита, но которой не разрешают играть в нападении. Шансов на победу нет! Так и с Украиной и Россией. Криворукий и чудовищно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине дать отпор, а только защищаться. И что из этого вышло? Независимо от этого, это война, которая никогда бы не случилась, если бы я был президентом — ноль шансов. Впереди интересные времена!!!" — написал он.На это заявление обратил внимание ряд комментаторов."Трамп интригует. Слова о том, что Байден дал Украине недостаточно оружия для победы Украины и ограничил его использование могут говорить о том, что он, Трамп, готовится к более решительным мерам. Это может быть сигналом Москве — не пойдете на мир, вооружу Украину. Но может быть и обычным трамповским словоблудием", — отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Также в своей соцсети Трамп опубликовал фотографии переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и снимок встречи первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с Ричардом Никсоном в Москве в 1959 году, когда тот ещё занимал должность вице-президента.Трамп не привел никаких комментариев к фотографиям. На обоих изображениях американские политики запечатлены со схожими жестами: их указательные пальцы направлены прямо на собеседников.Фотография Хрущева и Никсона была сделана 24 июля 1959 года во время его визита в Советский Союз на открытие американской выставки "Промышленная продукция США". Те диалоги вошли в историю как "Кухонные дебаты", поскольку частично проходили рядом с моделью американской кухни.Об усилиях Украины по срыву достигнутых Путиными и Трампом договорённостей — в статье Павла Котова "Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял".
https://ukraina.ru/20250821/russkie-mogut-govorit-chto-ugodno-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-21-avgusta-1067385663.html
https://ukraina.ru/20250821/ssha-opredelili-svoyu-rol-na-ukraine-evropa-dumaet-o-nato-layt-glavnoe-na-utro-21-avgusta-1067374777.html
украина
германия
италия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047473154_0:0:926:694_1920x0_80_0_0_f0ca6ff6d90807e9ab0e0b67c5ed96b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дональд трамп, джо байден, марат баширов, украина, германия, италия, ес, кпсс, северный поток
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Джо Байден, Марат Баширов, Украина, Германия, Италия, ЕС, КПСС, Северный поток

Задержание в Римини, в ожидании интересных времён. Итоги 21 августа

18:37 21.08.2025
 
© Фото : Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : Командование обороны Дании
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Италии задержали украинца по делу о терактах на "Северных потоках. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждёт интересные времена на Украине
В Италии в ночь на четверг задержали украинца Сергея К. по делу о теракте на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в 2022 году, заявила прокуратура ФРГ.
"Федеральная прокуратура в ночь на сегодняшний день по Европейскому ордеру на арест, выданному следственным судьей Федерального суда 18 августа 2025 года, задержала украинского гражданина Сергея К. в провинции Римини (Италия)", — отмечалось в пресс-релизе.
По информации СМИ, 49-летний мужчина прибыл в страну несколько дней назад на отдых с семьей.
Ему вменяют соучастие в организации взрыва и антиконституционной диверсии.
По данным немецкой прокуратуры, Сергей К. входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установили взрывные устройства на "Северных потоках".
"Подозреваемый <...> был одним из координаторов операции. Для транспортировки он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока. Яхта ранее была арендована через посредников у немецкой компании с использованием поддельных документов. Взрывные устройства сдетонировали 26 сентября 2022 года. В результате взрывов оба газопровода были серьёзно повреждены", — рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что после экстрадиции из Италии задержанного доставят в Федеральный суд Германии.
Как сообщило издание Quotidiano Nazionale, задержанного доставили в тюрьму.
"Его доставили в тюрьму и сейчас он находится в распоряжении Апелляционного суда Болоньи во исполнение европейского ордера на арест", - говорится в сообщении.
Информацию подтвердило РИА Новости со ссылкой на итальянские правоохранительные органы.
"Гражданин Украины по постановлению генеральной прокуратуры при Апелляционном суде Болоньи был доставлен в тюрьму Римини", — заявили карабинеры.
- РИА Новости, 1920, 21.08.2025
13:40
"Русские могут говорить, что угодно", обстрелы и налёты. Главное на 13:00 21 августаВладимир Зеленский сделал дерзкое заявление о России. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
В соцсетях уже появилось имя задержанного.
"Сочно пошло. В Италии по ордеру прокуратуры ФРГ задержан украинец Сергей К., которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северные потоки". Их подорвали в 2022 году. Дополнение: Сергей Кузнецов - офицер отдела экологической охраны и гражданской защиты Управления экологической безопасности и противоминной деятельности МО Украины", — написал в своём телеграм-канале политолог Марат Баширов.
Позднее он предположил, что за задержанием могут стоять Соединённые Штаты Америки.
"США начали не с коррупции на Украине, а с терактов. Косвенный вывод: Трампу нужны "Северные потоки", вернее доля европейцев в проекте. Для этого надо перевести террористические стрелки на Украину, поставить власти ФРГ в зависимое положение в этом вопросе (запугать: а что молчали-то?) и понудить европейских акционеров продать актив", — отметил Баширов.
Автор одного из популярных российских исторических телеграм-каналов также отметил, что задержание украинца в Италии может быть свидетельством изменения политики США.
"Вот и стали проступать контуры негласных договорённостей с Трампом. Три года все делали вид, что никакого теракта против энергетической инфраструктуры ФРГ не было. Газопроводы взорвала атмосфера ненависти. И это она очень хорошо сделала, потому что немцам русский газ давно поперек горла стоял", — отметил он.
Также автор указал на то, что задержанному может грозить опасность.
"Сергей К. сидел себе на территории Евросоюза, явно чувствовал себя в безопасности. И вот все резко поменялось. Сейчас будет вынужден давать показания, на основании которых могут появятся вопросики к одному там новому Черчиллю. Если, конечно, Сергей К. скоропостижно не скончается в камере, например, подавится приставкой PlayStation, которые, как известно, обильно расставлены по европейским тюрьмам. Такой вариант тоже нельзя исключать", — подытоживалось в публикации.
Пока дополнительных данных о задержанном в Римини нет.
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
10:24
США определили свою роль на Украине, Европа думает о "НАТО-лайт". Главное на утро 21 августаСМИ сообщили о предупреждении по Украине, которое США сделали её европейским союзникам. Европейцы прорабатывают варианты помощи Украине
Интересные времена
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал заявление о грядущих на Украине "интересных временах".
"Очень трудно, если вообще возможно, выиграть войну, не нападая на страну-захватчика. Это как великая команда в спорте, у которой фантастическая защита, но которой не разрешают играть в нападении. Шансов на победу нет! Так и с Украиной и Россией. Криворукий и чудовищно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине дать отпор, а только защищаться. И что из этого вышло? Независимо от этого, это война, которая никогда бы не случилась, если бы я был президентом — ноль шансов. Впереди интересные времена!!!" — написал он.
На это заявление обратил внимание ряд комментаторов.
"Трамп интригует. Слова о том, что Байден дал Украине недостаточно оружия для победы Украины и ограничил его использование могут говорить о том, что он, Трамп, готовится к более решительным мерам. Это может быть сигналом Москве — не пойдете на мир, вооружу Украину. Но может быть и обычным трамповским словоблудием", — отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.
Также в своей соцсети Трамп опубликовал фотографии переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и снимок встречи первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с Ричардом Никсоном в Москве в 1959 году, когда тот ещё занимал должность вице-президента.
Трамп не привел никаких комментариев к фотографиям. На обоих изображениях американские политики запечатлены со схожими жестами: их указательные пальцы направлены прямо на собеседников.
Фотография Хрущева и Никсона была сделана 24 июля 1959 года во время его визита в Советский Союз на открытие американской выставки "Промышленная продукция США". Те диалоги вошли в историю как "Кухонные дебаты", поскольку частично проходили рядом с моделью американской кухни.
Об усилиях Украины по срыву достигнутых Путиными и Трампом договорённостей — в статье Павла Котова "Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиДональд ТрампДжо БайденМарат БашировУкраинаГерманияИталияЕСКПСССеверный поток
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:26В Полтаве уклонистов перевели на положение скота: видео
19:14Первосортные и второсортные. Почему власти Молдавии не нуждаются в избирателях из Приднестровья
19:01США послали Зеленскому сигнал, в чьих руках теперь судьба Украины
18:59Купянское направление: на переправе разгромлены подразделения ВСУ
18:38ВСУ нанесли удар по жилому массиву в Енакиево, есть погибшие и раненые: видео
18:37Задержание в Римини, в ожидании интересных времён. Итоги 21 августа
18:27ВС РФ выходят к Константиновке, ВСУ атакуют Белгород дронами. Новости к 18.30
18:19Народные деньги для ВСУшника ушли на машину для его бывшей жены
18:15Профессор МГУ Манойло: Трампу нужен не столько мир, сколько факт встречи Путина и Зеленского
18:12Армия России продвигается в направлении Красноармейск (Покровск) - Доброполье
18:10Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Красный Лиман, чтобы выбить ВСУ из Славянска и Краматорска
18:09Украина и засуха: почему в ДНР так плохо с водой?
18:02ВСУ атаковали беспилотниками жилой квартал в Енакиево в ДНР
17:56Трамп обещает "интересные времена" на переговорах по Украине
17:34Вынесен приговор боевикам ВСУ за убийства мирных жителей и обстрелы гражданской инфраструктуры в ДНР
17:24Владимир Орлов: Россия накрыла важный завод в Мукачево, но до прорыва фронта ВСУ в Донбассе еще далеко
17:06Сорвать переговоры – эту цель для Украины никто не отменял
16:51Будапешт 2.0? Действительно ли готовится встреча Путина и Зеленского
16:39Польша не будет высылать свои войска на Украину и готова предоставить только логистическую поддержку НАТО
16:25Латвийский пограничник подорвался на одной из мин, устанавленных для "сдерживания России"
Лента новостейМолния