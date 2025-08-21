https://ukraina.ru/20250821/zaderzhanie-v-rimini-v-ozhidanii-interesnykh-vremn-itogi-21-avgusta-1067410914.html

Задержание в Римини, в ожидании интересных времён. Итоги 21 августа

Задержание в Римини, в ожидании интересных времён. Итоги 21 августа - 21.08.2025 Украина.ру

Задержание в Римини, в ожидании интересных времён. Итоги 21 августа

В Италии задержали украинца по делу о терактах на "Северных потоках. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждёт интересные времена на Украине

2025-08-21T18:37

2025-08-21T18:37

2025-08-21T18:37

эксклюзив

хроники

дональд трамп

джо байден

марат баширов

украина

германия

италия

ес

кпсс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047473154_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_a7e0abe1ae69981ddb5c4c4783b73abe.jpg

В Италии в ночь на четверг задержали украинца Сергея К. по делу о теракте на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в 2022 году, заявила прокуратура ФРГ."Федеральная прокуратура в ночь на сегодняшний день по Европейскому ордеру на арест, выданному следственным судьей Федерального суда 18 августа 2025 года, задержала украинского гражданина Сергея К. в провинции Римини (Италия)", — отмечалось в пресс-релизе.По информации СМИ, 49-летний мужчина прибыл в страну несколько дней назад на отдых с семьей.Ему вменяют соучастие в организации взрыва и антиконституционной диверсии.По данным немецкой прокуратуры, Сергей К. входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установили взрывные устройства на "Северных потоках"."Подозреваемый <...> был одним из координаторов операции. Для транспортировки он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока. Яхта ранее была арендована через посредников у немецкой компании с использованием поддельных документов. Взрывные устройства сдетонировали 26 сентября 2022 года. В результате взрывов оба газопровода были серьёзно повреждены", — рассказали в прокуратуре.Отмечается, что после экстрадиции из Италии задержанного доставят в Федеральный суд Германии.Как сообщило издание Quotidiano Nazionale, задержанного доставили в тюрьму."Его доставили в тюрьму и сейчас он находится в распоряжении Апелляционного суда Болоньи во исполнение европейского ордера на арест", - говорится в сообщении.Информацию подтвердило РИА Новости со ссылкой на итальянские правоохранительные органы."Гражданин Украины по постановлению генеральной прокуратуры при Апелляционном суде Болоньи был доставлен в тюрьму Римини", — заявили карабинеры.В соцсетях уже появилось имя задержанного."Сочно пошло. В Италии по ордеру прокуратуры ФРГ задержан украинец Сергей К., которого подозревают в координации диверсии на газопроводах "Северные потоки". Их подорвали в 2022 году. Дополнение: Сергей Кузнецов - офицер отдела экологической охраны и гражданской защиты Управления экологической безопасности и противоминной деятельности МО Украины", — написал в своём телеграм-канале политолог Марат Баширов.Позднее он предположил, что за задержанием могут стоять Соединённые Штаты Америки."США начали не с коррупции на Украине, а с терактов. Косвенный вывод: Трампу нужны "Северные потоки", вернее доля европейцев в проекте. Для этого надо перевести террористические стрелки на Украину, поставить власти ФРГ в зависимое положение в этом вопросе (запугать: а что молчали-то?) и понудить европейских акционеров продать актив", — отметил Баширов.Автор одного из популярных российских исторических телеграм-каналов также отметил, что задержание украинца в Италии может быть свидетельством изменения политики США."Вот и стали проступать контуры негласных договорённостей с Трампом. Три года все делали вид, что никакого теракта против энергетической инфраструктуры ФРГ не было. Газопроводы взорвала атмосфера ненависти. И это она очень хорошо сделала, потому что немцам русский газ давно поперек горла стоял", — отметил он.Также автор указал на то, что задержанному может грозить опасность."Сергей К. сидел себе на территории Евросоюза, явно чувствовал себя в безопасности. И вот все резко поменялось. Сейчас будет вынужден давать показания, на основании которых могут появятся вопросики к одному там новому Черчиллю. Если, конечно, Сергей К. скоропостижно не скончается в камере, например, подавится приставкой PlayStation, которые, как известно, обильно расставлены по европейским тюрьмам. Такой вариант тоже нельзя исключать", — подытоживалось в публикации.Пока дополнительных данных о задержанном в Римини нет.Интересные временаПрезидент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал заявление о грядущих на Украине "интересных временах"."Очень трудно, если вообще возможно, выиграть войну, не нападая на страну-захватчика. Это как великая команда в спорте, у которой фантастическая защита, но которой не разрешают играть в нападении. Шансов на победу нет! Так и с Украиной и Россией. Криворукий и чудовищно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине дать отпор, а только защищаться. И что из этого вышло? Независимо от этого, это война, которая никогда бы не случилась, если бы я был президентом — ноль шансов. Впереди интересные времена!!!" — написал он.На это заявление обратил внимание ряд комментаторов."Трамп интригует. Слова о том, что Байден дал Украине недостаточно оружия для победы Украины и ограничил его использование могут говорить о том, что он, Трамп, готовится к более решительным мерам. Это может быть сигналом Москве — не пойдете на мир, вооружу Украину. Но может быть и обычным трамповским словоблудием", — отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Также в своей соцсети Трамп опубликовал фотографии переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и снимок встречи первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с Ричардом Никсоном в Москве в 1959 году, когда тот ещё занимал должность вице-президента.Трамп не привел никаких комментариев к фотографиям. На обоих изображениях американские политики запечатлены со схожими жестами: их указательные пальцы направлены прямо на собеседников.Фотография Хрущева и Никсона была сделана 24 июля 1959 года во время его визита в Советский Союз на открытие американской выставки "Промышленная продукция США". Те диалоги вошли в историю как "Кухонные дебаты", поскольку частично проходили рядом с моделью американской кухни.Об усилиях Украины по срыву достигнутых Путиными и Трампом договорённостей — в статье Павла Котова "Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял".

https://ukraina.ru/20250821/russkie-mogut-govorit-chto-ugodno-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-21-avgusta-1067385663.html

https://ukraina.ru/20250821/ssha-opredelili-svoyu-rol-na-ukraine-evropa-dumaet-o-nato-layt-glavnoe-na-utro-21-avgusta-1067374777.html

украина

германия

италия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, джо байден, марат баширов, украина, германия, италия, ес, кпсс, северный поток