Положительный герой для современных подростков. Готовится премьера нового фильма "Тимур и его команда"

Положительный герой для современных подростков. Готовится премьера нового фильма "Тимур и его команда"

В Москве, в кинотеатре "Космос" на ВДНХ 28 августа состоится премьера фильма Андрея Семенова "Тимур и его команда", снятого по мотивам одноименной повести Аркадия Гайдара

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/14/1067328025_0:0:3380:1901_1920x0_80_0_0_680ba7f6af28377b9d743b29f955c8d9.jpg

Картина является не экранизацией повести советского классика, а его адаптацией в соответствии с современными реалиями. При этом в сюжете фильма легко узнается главная сюжетная линия повести – семнадцатилетняя школьница Женя приезжает из Санкт-Петербурга в приграничный поселок Белгородской области, чтобы встретиться со своим братом-добровольцем перед его отбытием в зону проведения СВО. Там она знакомится с командой юных волонтеров, которую возглавляет местный неформальный лидер с позывным Тимур. Эта встреча постепенно меняет мировоззрение Жени и помогает ей определить новые жизненные ориентиры.Идея адаптировать известное произведение советской литературы для своего фильма пришла к режиссеру Андрею Семенову зимой 2023 года, когда он и его команда в Курске снимали документальный проект, в котором одним из героев стала девушка, организовавшая швейное производство для пошивки маскхалатов. Изделия, которые шили по ночам курские швеи, уходили российским военным на фронт."Меня это так поразило. Я спросил: вас кто-то попросил? Нет, мы сами, ответила она. Потом она сказала – пойдемте, я вам покажу склад гуманитарки. Мы пришли на склад. В кино мы практически скопировали то, что я видел тогда в Курске. Там действительно было все – от парацетамола до носков и консервации", - рассказал Семенов 19 августа, в ходе выступления в пресс-центре МИА "Россия сегодня", посвященного предстоящей премьере.По словам режиссера картины, в Москве он ничего подобного пока не видел. Тем более в 2023 году, когда с начала СВО прошло меньше года и когда Москва жила совершенно по-другому, отметил он."Курск уже тогда жил как прифронтовой город. Хозяйка этого склада рассказала нам, что у нее кафе, и она всю ночь стояла и жарила котлеты для ребят. Вывели их за ленточку, а на довольствие пока не поставили. Танкисты сидят в танках, она им утром везет котлеты", - рассказал Семенов.Он добавил, что в Курске почти в каждом храме видел ящики с надписями: "На раненых", "Семьям погибших", "На сирот", "На эвакуированных", "На беженцев"."И все пускают туда деньги. Может я не туда хожу, но в Москве я этого не видел. Меня это поразило, и я подумал – вот они, эти самые тимуровцы!", - поделился автор картины.По словам Семенова, дата выхода фильма в прокат символический совпала с 85-летием выхода повести Аркадия Гайдара, на основе которой был разработан его сценарий. Эта повесть была опубликована 27 августа 1940 года. Примечательно то, что Гайдар сначала написал сценарий для фильма, по нему был снят фильм, а только потом он выпустил повесть, напомнил Семенов."На тот момент в Советском Союзе шла война с Финляндией. Это была война, которая чем-то была похожа на сегодняшнюю СВО, потому что ее официально никто не объявил, но при этом погибали люди, приходили похоронки. В старом советском фильме тимуровцы помогали семьям солдат, которые ушли на фронт, семьям погибших. Кому-то они таскали воду, кому-то кололи дрова", - рассказал он.Однако современная молодежь живет совершенно другими интересами, и поэтому сюжет нового фильма адаптирован уже к их жизни, продолжил Семенов. По его словам, задача состояла в том, чтобы сделать сюжет, который будет интересен подросткам, которым сегодня от 12 до 16 лет."На сегодняшний день отечественное кино в огромном долгу перед отечественным зрителем. У нас практический нет кино, которое работает на эту аудиторию. Это такой вакуум, который у нас сейчас есть шанс заполнить, и заполнить именно примером положительного героя на экране", - подчеркнул автор картины.Рассказывая о трудностях, с которым столкнулся творческая команда при создании фильма, Семенов признался, что актер на роль главного героя – Тимура был найден только после начала съемок. Несколько актеров частично соответствовали требованиям режиссера, но не было такого, который пришел бы на пробы и сразу стало бы понятно, что это Тимур."Господь наверное увидел, смилостивился над нами, и послал нам Лешу (Алексей Онежен, - ред.). Когда Леша пришел на первую пробу, у меня вопросов больше не было. Было понятно, что это он. Как говорят, титры пишут на небесах. Я считаю, что это большая его актерская удача и удача фильма. Без него кино было бы совсем другое", - поделился Семенов.По словам исполнителя главной роли Алексея Онежена, на съемки он пришел, потому что увидел, что "режиссеру есть что рассказать" в этом фильме. Актер рассказал, что судьба его семьи связана с специальной военной операцией и он воспринимает свое участие в фильме как "некий долг по отношению к семье"."Я считаю, что люди должны увидеть, как живут наши соотечественники сейчас, через что они проходят. Я заходил в кадр с чувством долга, который я отдаю, и я надеюсь, что тот, которому я это адресовал, в той или иной форме эту ленту увидит", - рассказал Онежен журналистам в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Популярная российская актриса театра и кино Алина Ланина в фильме "Тимур и его команда" исполняет роль Ольги, сестры главной героини Жени. По словам Ланиной, ее героиня в картине представляет тех членов нашего общества, которые придерживаются нейтральной позиции."Таких в нашей стране до сих пор достаточно. Моя героиня с первых кадров говорит – зачем ты это делаешь, куда ты поехала, это тебе не касается, это где-то там, а мы здесь. Я думаю, что каждый из нас за последние годы слышал что-то подобное от друзей и близких", - рассказала актриса.По сюжету героиня Ланиной все-таки оказалась в Белгороде, где она, столкнувшись с действительностью, переоценила все происходящее. По словам исполнительницы роли Ольги, это как раз самое ценное, что есть в этом образе."Интересно наблюдать как разные герои, пришедшие с разных сторон и с разными взглядами, меняются с развитием сюжета. Когда люди разговаривают в каких-то далеких городах о том, что происходит, они могут только говорить об этом. А наша задача – актерская, режиссерская - придать этим разговорам мясо, вкус, эмоции для того, чтобы было проще понять и ощутить происходящее", - отметила Ланина.Молодой актер Никита Буреев в фильме исполняет роль Гудвина, которого в оригинальной повести не было. По замыслу автора, этот персонаж появился в сценарии для того, чтобы приблизить картину к современным подросткам, и чтобы они могли отождествляться с ее героями."Гудвин – волшебник, который выполняет любую просьбу Тимура. Он искренний и добрый парень, который стремиться помочь всем, кто в этом нуждается. Без него многое не получилось бы, так как его золотые руки – это руки всей команды. Он очень хороший техник и все, что есть на базе Тимура, это все его работа", - рассказал Буреев.Фильм "Тимур и его команда", который на днях выйдет в прокат, является адаптацией советской классики, на которой выросли поколения российских граждан. Поэтому многие под объявлениями о предстоящей премьере оставляют в соцсетях осуждающие комментарии, которые коротко можно описать фразой "испоганили классиков". При этом широкая публика еще не видела фильм и подобные осуждения основываются в основном на предубеждении. Что сказал бы режиссер и съемочная команда таким критикам, поинтересовалась в ходе пресс-конференции руководитель отдела видео и социальных сетей Украина.ру Татьяна Чугаенко.По словам Ланиной, любую адаптацию классического произведения общество всегда будет принимать с осторожностью. Это касается адаптаций мировой и российской или советской классики в ровной степени, полагает она. Но это не значит, что не будут появляться новые "Гордость и предубеждение" или "Война и мир", добавила Ланина."Всегда вырастает новая аудитория, а с современными подростками невозможно разговаривать прежним языком. Не потому, что с ними что-то не так, а потому что им нужны их собственные воспоминания, собственные герои, собственные фильмы. А не наши воспоминания и наше прошлое", - отметила актриса.На вопрос размышляет ли режиссер о том, чтобы снять продолжение картины "Тимур и его команда", Семенов ответил, что это подскажет сама жизнь. По его словам, продолжение нельзя делать по продолжению повести, которое написал сам Гайдар в 1941 году, а в соответствии с современными реалиями, о которых речь идет в новой картине. Если в нем действие связано с СВО, тогда от того, как будет развиваться специальная военная операция и зависит продолжение фильма, резюмировал Андрей Семенов.Режиссер картины Андрей Семенов ранее рассказал о своем новом фильме в интервью Украина.ру Почему фильм "Тимур и его команда" стал нашумевшим ещё до премьеры — режиссёр картины Семёнов

