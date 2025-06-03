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Почему фильм "Тимур и его команда" стал нашумевшим ещё до премьеры — режиссёр картины Семёнов

Почему фильм "Тимур и его команда" стал нашумевшим ещё до премьеры — режиссёр картины Семёнов - 03.06.2025 Украина.ру

Почему фильм "Тимур и его команда" стал нашумевшим ещё до премьеры — режиссёр картины Семёнов

Режиссёр фильма "Тимур и его команда", сценарист и продюсер Андрей Семёнов в эфире Украина.ру рассказал о своём кино, объяснил, почему он решил обратиться к... Украина.ру, 03.06.2025

2025-06-03T17:46

2025-06-03T17:46

2025-06-03T17:46

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Режиссёр фильма "Тимур и его команда", сценарист и продюсер Андрей Семёнов в эфире Украина.ру рассказал о своём кино, объяснил, почему он решил обратиться к творчеству Аркадия Гайдара и снять фильм по мотивам его повести, о настроениях в творческой среде России и о поиске новых смыслов. Актёр театра и кино Алексей Онежен, исполнивший роль Тимура, объяснил, как перекликаются события этого фильма с его собственной жизнью и рассказал о том, что он хотел передать зрителям. А актёр театра и кино Никита Кологривый, исполнивший роль капитана танковых войск Константина Александрова, брата главной героини, рассказал о своём персонаже и объяснил, почему патриотическое кино очень важно для России. Народная артистка России Елена Цыплакова, сыгравшая в фильме бабушку Тимура, рассказала об опыте работы с режиссёром Андреем Семёновым и об атмосфере на съёмочной площадке фильма "Тимур и его команда". 00:26 – Что связывает Андрея Семёнова с Украиной и какие воспоминания у него остались от Киева;05:34 – Фильм "Тимур и его команда": как возникла идея сценария для этого кино? 11:36 – Почему творчество Аркадия Гайдара актуально и сейчас и по какому принципу отбирали актёров?26:46 – О "ждунах" в российской творческой элите;27:55 – Целевая аудитория фильма "Тимур и его команда" и принцип, по которому выбирали место действия; 38:41 – Почему допремьерный показ фильма "Тимур и его команда" состоится именно в Курской области?45:12 – Проблемы авторского права и новые сюжеты для фильмов.*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ. **Журналист Александр Невзоров внесён министерством юстиции РФ в перечень иностранных агентов. #Семёнов #режиссёр #Россия #Москва #Киев #Украина #язык #Гайдар #война Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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