Почему фильм "Тимур и его команда" стал нашумевшим ещё до премьеры — режиссёр картины Семёнов - 03.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250603/pochemu-film-timur-i-ego-komanda-stal-nashumevshim-esch-do-premery--rezhissr-kartiny-semnov-1063606219.html
Почему фильм "Тимур и его команда" стал нашумевшим ещё до премьеры — режиссёр картины Семёнов
Почему фильм "Тимур и его команда" стал нашумевшим ещё до премьеры — режиссёр картины Семёнов - 03.06.2025 Украина.ру
Почему фильм "Тимур и его команда" стал нашумевшим ещё до премьеры — режиссёр картины Семёнов
Режиссёр фильма "Тимур и его команда", сценарист и продюсер Андрей Семёнов в эфире Украина.ру рассказал о своём кино, объяснил, почему он решил обратиться к... Украина.ру, 03.06.2025
2025-06-03T17:46
2025-06-03T17:46
видео
новости
россия
украина
киев
украина.ру
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/03/1063606097_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_42f63e6661290cd339154a6463d8ffd1.jpg
Режиссёр фильма "Тимур и его команда", сценарист и продюсер Андрей Семёнов в эфире Украина.ру рассказал о своём кино, объяснил, почему он решил обратиться к творчеству Аркадия Гайдара и снять фильм по мотивам его повести, о настроениях в творческой среде России и о поиске новых смыслов. Актёр театра и кино Алексей Онежен, исполнивший роль Тимура, объяснил, как перекликаются события этого фильма с его собственной жизнью и рассказал о том, что он хотел передать зрителям. А актёр театра и кино Никита Кологривый, исполнивший роль капитана танковых войск Константина Александрова, брата главной героини, рассказал о своём персонаже и объяснил, почему патриотическое кино очень важно для России. Народная артистка России Елена Цыплакова, сыгравшая в фильме бабушку Тимура, рассказала об опыте работы с режиссёром Андреем Семёновым и об атмосфере на съёмочной площадке фильма "Тимур и его команда". 00:26 – Что связывает Андрея Семёнова с Украиной и какие воспоминания у него остались от Киева;05:34 – Фильм "Тимур и его команда": как возникла идея сценария для этого кино? 11:36 – Почему творчество Аркадия Гайдара актуально и сейчас и по какому принципу отбирали актёров?26:46 – О "ждунах" в российской творческой элите;27:55 – Целевая аудитория фильма "Тимур и его команда" и принцип, по которому выбирали место действия; 38:41 – Почему допремьерный показ фильма "Тимур и его команда" состоится именно в Курской области?45:12 – Проблемы авторского права и новые сюжеты для фильмов.*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ. **Журналист Александр Невзоров внесён министерством юстиции РФ в перечень иностранных агентов. #Семёнов #режиссёр #Россия #Москва #Киев #Украина #язык #Гайдар #война Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
https://ukraina.ru/20250603/ermak-golovnogo-mozga-ukrainskikh-neonatsistov-on-khochet-spasti-vlast-libo-dlya-zelenskogo-libo-dlya-1063597552.html
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/03/1063606097_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b22b056d02bbadf1bf24b1d945d82853.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, новости, россия, украина, киев, украина.ру, вконтакте
Видео, Новости, Россия, Украина, Киев, Украина.ру, Вконтакте

Почему фильм "Тимур и его команда" стал нашумевшим ещё до премьеры — режиссёр картины Семёнов

17:46 03.06.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Режиссёр фильма "Тимур и его команда", сценарист и продюсер Андрей Семёнов в эфире Украина.ру рассказал о своём кино, объяснил, почему он решил обратиться к творчеству Аркадия Гайдара и снять фильм по мотивам его повести, о настроениях в творческой среде России и о поиске новых смыслов.

Актёр театра и кино Алексей Онежен, исполнивший роль Тимура, объяснил, как перекликаются события этого фильма с его собственной жизнью и рассказал о том, что он хотел передать зрителям.

А актёр театра и кино Никита Кологривый, исполнивший роль капитана танковых войск Константина Александрова, брата главной героини, рассказал о своём персонаже и объяснил, почему патриотическое кино очень важно для России.

Народная артистка России Елена Цыплакова, сыгравшая в фильме бабушку Тимура, рассказала об опыте работы с режиссёром Андреем Семёновым и об атмосфере на съёмочной площадке фильма "Тимур и его команда".

00:26 – Что связывает Андрея Семёнова с Украиной и какие воспоминания у него остались от Киева;
05:34 – Фильм "Тимур и его команда": как возникла идея сценария для этого кино?
11:36 – Почему творчество Аркадия Гайдара актуально и сейчас и по какому принципу отбирали актёров?
26:46 – О "ждунах" в российской творческой элите;
27:55 – Целевая аудитория фильма "Тимур и его команда" и принцип, по которому выбирали место действия;
38:41 – Почему допремьерный показ фильма "Тимур и его команда" состоится именно в Курской области?
45:12 – Проблемы авторского права и новые сюжеты для фильмов.

*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.

**Журналист Александр Невзоров внесён министерством юстиции РФ в перечень иностранных агентов.

#Семёнов #режиссёр #Россия #Москва #Киев #Украина #язык #Гайдар #война

Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643

Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118

ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
15:43
Ермак головного мозга украинских неонацистов. Он хочет спасти власть либо для Зеленского, либо для себяИнсайдерская информация о том, что перед встречей украинской и российской делегаций в Стамбуле 2 июня 2025 года первую серьезно нахлобучили из США, чтобы не кочевряжилась и не срывала переговоры, получила неожиданное подтверждение.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоНовостиРоссияУкраинаКиевУкраина.руВконтакте
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Подрывы назвали терактами, атака на Крымский мост. Итоги 3 июня
18:00Полковник Геннадий Алехин: "Герани", "Ланцеты" и "Искандеры" рвут логистику ВСУ под Харьковом
17:51Гарантии безопасности. Как Ермак может сменить Зеленского
17:46Почему фильм "Тимур и его команда" стал нашумевшим ещё до премьеры — режиссёр картины Семёнов
17:40Тёмно-бордовая Бербок: Генассамблею ООН возглавила внучка ветерана СС
16:54Вкусно поесть на фронте: пять любимых блюд бойцов СВО
16:15Михаил Павлив: Пока Киев переживает вау-эффект, самый одаренный генерал ВСУ бежит от катастрофы на фронте
15:58Обмен пленными вместо мира. Мировые СМИ о переговорах в Стамбуле и загадки "Радио Судного дня"
15:43Ермак головного мозга украинских неонацистов. Он хочет спасти власть либо для Зеленского, либо для себя
14:47Попытку атаки Крымского моста комментирует "Рыбарь"
14:41Получит ли Киев возмездие? Эксперты разошлись лишь в уточнении способа
14:41"Ворота в ад". Судьба Украины, отраженная в истории одного населенного пункта
14:38Украинец Артём Тимофеев, причастный к воскресной атаке дронов на аэродромы РФ, уехал в Казахстан
14:32СБУ заявила о подрыве Крымского моста
13:51Кто и зачем переманивает кадры из Донецка и как противостоять пропаганде с Украины — Никитина
13:47Встреча в Стамбуле состоялась, что дальше? Мнения экспертов
13:43Песков дал оценку прошедшим переговорам и отреагировал на оскорбление Зеленского
13:25Дмитрий Песков: Ожидать сиюминутных прорывов на переговорах России и Украины в Стамбуле было бы неверно
13:01БпЛА-камикадзе атаковали объекты ВСУ в пригороде Харькова — местные СМИ сообщили о взрывах
13:00Возмездие неизбежно, смотрины Ермака, удары и налёты. Главное на 13:00 3 июня
Лента новостейМолния