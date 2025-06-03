Почему фильм "Тимур и его команда" стал нашумевшим ещё до премьеры — режиссёр картины Семёнов
Режиссёр фильма "Тимур и его команда", сценарист и продюсер Андрей Семёнов в эфире Украина.ру рассказал о своём кино, объяснил, почему он решил обратиться к творчеству Аркадия Гайдара и снять фильм по мотивам его повести, о настроениях в творческой среде России и о поиске новых смыслов.
Актёр театра и кино Алексей Онежен, исполнивший роль Тимура, объяснил, как перекликаются события этого фильма с его собственной жизнью и рассказал о том, что он хотел передать зрителям.
А актёр театра и кино Никита Кологривый, исполнивший роль капитана танковых войск Константина Александрова, брата главной героини, рассказал о своём персонаже и объяснил, почему патриотическое кино очень важно для России.
Народная артистка России Елена Цыплакова, сыгравшая в фильме бабушку Тимура, рассказала об опыте работы с режиссёром Андреем Семёновым и об атмосфере на съёмочной площадке фильма "Тимур и его команда".
00:26 – Что связывает Андрея Семёнова с Украиной и какие воспоминания у него остались от Киева;
05:34 – Фильм "Тимур и его команда": как возникла идея сценария для этого кино?
11:36 – Почему творчество Аркадия Гайдара актуально и сейчас и по какому принципу отбирали актёров?
26:46 – О "ждунах" в российской творческой элите;
27:55 – Целевая аудитория фильма "Тимур и его команда" и принцип, по которому выбирали место действия;
38:41 – Почему допремьерный показ фильма "Тимур и его команда" состоится именно в Курской области?
45:12 – Проблемы авторского права и новые сюжеты для фильмов.
*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
**Журналист Александр Невзоров внесён министерством юстиции РФ в перечень иностранных агентов.
#Семёнов #режиссёр #Россия #Москва #Киев #Украина #язык #Гайдар #война
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Актёр театра и кино Алексей Онежен, исполнивший роль Тимура, объяснил, как перекликаются события этого фильма с его собственной жизнью и рассказал о том, что он хотел передать зрителям.
А актёр театра и кино Никита Кологривый, исполнивший роль капитана танковых войск Константина Александрова, брата главной героини, рассказал о своём персонаже и объяснил, почему патриотическое кино очень важно для России.
Народная артистка России Елена Цыплакова, сыгравшая в фильме бабушку Тимура, рассказала об опыте работы с режиссёром Андреем Семёновым и об атмосфере на съёмочной площадке фильма "Тимур и его команда".
00:26 – Что связывает Андрея Семёнова с Украиной и какие воспоминания у него остались от Киева;
05:34 – Фильм "Тимур и его команда": как возникла идея сценария для этого кино?
11:36 – Почему творчество Аркадия Гайдара актуально и сейчас и по какому принципу отбирали актёров?
26:46 – О "ждунах" в российской творческой элите;
27:55 – Целевая аудитория фильма "Тимур и его команда" и принцип, по которому выбирали место действия;
38:41 – Почему допремьерный показ фильма "Тимур и его команда" состоится именно в Курской области?
45:12 – Проблемы авторского права и новые сюжеты для фильмов.
*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
**Журналист Александр Невзоров внесён министерством юстиции РФ в перечень иностранных агентов.
#Семёнов #режиссёр #Россия #Москва #Киев #Украина #язык #Гайдар #война
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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