https://ukraina.ru/20250820/ekonomika-ukrainy-i-voyna-goryaschaya-azerbaydzhanskaya-neft-udary-po-gts-i-mineralnaya-sdelka-v-1067270991.html

Экономика Украины и война: горящая азербайджанская нефть, удары по ГТС и минеральная сделка в действии

Экономика Украины и война: горящая азербайджанская нефть, удары по ГТС и минеральная сделка в действии - 20.08.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: горящая азербайджанская нефть, удары по ГТС и минеральная сделка в действии

В начале лета ВКС России изменили тактику применения БПЛА "Герань" и стали использовать десятки дронов для уничтожения отдельных предприятий. И вот в середине августа под снос попал целый букет объектов украинского ТЭК, в том числе имущество азербайджанской компании SOCAR.

2025-08-20T06:38

2025-08-20T06:38

2025-08-20T06:38

эксклюзив

украина

россия

киев

игорь коломойский

игорь суркис

вкс

ес

минэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1a/1055857743_0:219:1000:782_1920x0_80_0_0_c90a071a0088297331749646dca87250.jpg

Впрочем, не только ударами по нефтегазовой инфраструктуре была примечательна минувшая неделя: Киев поделился планами по реализации "минеральной сделки".Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Удары по нефтяной инфраструктуреНа минувшей неделе Азербайджан отправил на Украину первую партию электрооборудования из обещанной им помощи в 2 млн долларов. Киев получил 10 фур с 25 генераторами, 90 км кабелей и 7 комплектами трансформаторов.Тем временем ВКС России вновь нанесли удар по азербайджанским объектам на территории постУкраины.По уже подвергшейся ранее бомбардировке нефтебазе в Одесской области вновь нанесли удар: объект "добили", полностью выведя его из эксплуатации. Повреждены 17 топливных резервуаров, строение насосной станции, операторские и технические помещения и пункт взвешивания.Заодно ВКС ударили по нефтяному терминалу Sintez Oil в Одесском морском торговом порту, практически полностью уничтожив его: топливные резервуары сгорели, административные здания разрушены. SOCAR купила терминал в начале 2017 года у ФПГ "Приват" Игоря Коломойского* и братьев Суркисов.Объект крупный: 37 резервуаров общей вместимостью 247 тыс. м³, четыре причала, сливо-наливная эстакада и подъездные железнодорожные пути.Покупка терминала была частью более широких договорённостей, но терминалу отводилась важнейшая роль: он должен был ежегодно принимать по 1,3 млн тонн азербайджанской нефти, которая затем поступала на Кременчугский НПЗ "Привата" и там перерабатывалась в нефтепродукты. Во времена АТО именно Кременчугский НПЗ был крупным поставщиком топлива для ВСУ.А в ночь с 18 на 19 августа НПЗ в очередной раз атаковали БПЛА "Герань" . По нему били уже неоднократно во все годы с начала СВО, однако текущий удар был самым масштабным: в городе было зарево, а дым из Кременчуга дошёл до Херсона, между которыми 300 км. Можно предположить, что от завода мало что осталось.Проще говоря, ключевые объекты SOCAR на постУкраине уничтожены, и восстановить их не получится.Также — спустя примерно 10 дней — возобновились удары по газовой инфраструктуре Украины. Если в начале августа ВКС вывели из строя газоизмерительную и газокомпрессорную станцию "Орловка" на юге Одесской области, то теперь повторилась история начала зимы, и под удар попали газовые промыслы в Полтавской области.Целью стала компрессорная станция "Лубны" украинской газотранспортной системы, через которую в ГТС поступает газ с месторождений в Харьковской и Полтавской областях.После предыдущей волны атак добыча газа на Украине сократилась примерно в 2 раза. Какой ущерб причинён газовой инфраструктуре Украины сейчас — неясно. Однако можно не сомневаться, что накапливаемый с каждым ударом урон будет нарастать.И если буквально вчера глава Минэнерго Светлана Гринчук оценивала потребность Украины в импортном газе в объёме 4,6 млрд м³, то теперь качать придётся больше.ХАЭС без БолгарииГлава Минэнерго Светлана Гринчук сообщила, что ей не удалось договориться с Болгарией об отмене принятого ранее Софией решения об отказе от продажи Украине двух реакторных островов (реакторы плюс сопутствующее оборудование), которые Киев хотел использовать для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.А вот сотрудничество с Westinghouse продолжается в плановом режиме — компании, обанкротившейся на строительстве АЭС в США, реакторные острова не нужны, и вопросы экспортного контроля её не волнуют, так как она продаёт своё оборудование, тогда как Болгарии пришлось бы продавать оборудование, изготовленное "Росатомом", без его согласия.Поэтому власти Болгарии 15 апреля отказались от сделки под предлогом необходимости развития своей атомной энергетики.Таким образом, превратить Хмельницкую АЭС в украинский аналог Запорожской АЭС — то есть станции с установленной мощностью в 6000 МВт — у киевской власти в относительно разумные сроки и при небольших расходах не получится.А пока Украина продолжает импортировать электроэнергию из-за сезона ремонтов на объектах генерации. Так, в первой половине августа она импортировала электроэнергии в 1,5 раза больше, чем экспортировала: 206,2 тыс. МВт·ч против 135 тыс. МВт·ч.Минеральная сделкаПродолжается реализация положений "минеральной сделки" между Украиной и США. Соглашение 30 апреля подписала тогдашний экономический вице-премьер (а теперь уже и премьер-министр) Юлия Свириденко, а 8 мая пакет документов, включая две засекреченные части соглашения, ратифицировал украинский парламент.Новостей о ходе реализации сделки было мало, но об активной работе можно было судить по косвенным данным.В прошлые месяцы киевская власть выясняла, кто, что и как активно добывает из полезных ископаемых на Украине, лишив часть недропользователей соответствующих лицензий.А в сентябре из Вашингтона в Киев прилетит делегация, которая будет отбирать инвестиционные проекты для наполнения Американо-Украинского фонда восстановления. Заодно проведут первое заседание Совета фонда (его руководящего органа) и объявят о начале его полноценной работы.Примечательно, что представители фонда планируют в ближайший год совершить, как отмечает министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, "путешествие" по Украине, "чтобы посмотреть на проекты".А пока Минэкономики планирует провести аудит всех недропользователей, которые получили разрешения на добычу минералов на стратегически важных месторождениях.Прочие новостиГлава Минфина Сергей Марченко оценил потребность Украины во внешнем финансировании на следующий год в 45 млрд долларов, но вновь — как и его коллега из профильного парламентского комитета Рады Роксолана Пидласа — отметил, что финансовые потребности внешними партнёрами полностью не закрыты.При этом базовый сценарий при подготовке госбюджета на следующий год составлен из расчёта на то, что боевые действия прекратятся в 2025 году.На украинское сельское хозяйство начали влиять восстановленные этим летом квоты на поставки продукции в ЕС. Закрытие европейского рынка осложняет экспорт и приводит к снижению внутренних цен на продовольствие.В частности, отраслевое издание "Инфагро" прогнозирует снижение цен на сливочное масло: в прошлом месяце экспорт данного вида продукции в страны СНГ превысил объём поставок в ЕС. Однако резкого падения цен не будет — производители уже балансируют на грани рентабельности.Агентство АРМА продало за 23,5 млн гривен конфискованную партию российского металла. Вырученные деньги будут размещены на депозитном счёте АРМА и направлены на закупку облигаций внутреннего государственного займа, чтобы "усилить финансовую стойкость страны и поддержать обороноспособность Украины".Проще говоря, войну Украины с Россией продолжают финансировать за счёт самой России: ЕС вовсю использует доходы от арестованных российских золотовалютных резервов, а киевская власть распродаёт собственность российского бизнеса.В Киеве раскрыли схему по отмыванию денег на строительстве Подольского моста. 160 млн гривен украли на проведении работ по укреплению почвы под опорами моста, которые выполнили лишь на бумаге.Мост строят и всё никак не построят с 1993 года, и, как показывает практика, с таким подходом никакого восстановления Украины быть не может: все деньги потратят на машины, особняки и золотые унитазы.Агентство PlayCity — госрегулятор рынка азартных игр — заблокировало 1300 сайтов онлайн-казино, которые работали без лицензий, 7 аккаунтов в популярной соцсети картинок Марка Цукерберга, а заодно оштрафовало Telegram-каналы "Труха Украина" на 4,8 млн гривен за нелегальную рекламу.Данная новость является хорошим примером преодоления последствий проблемы, которую породила сама же киевская власть, легализовав онлайн-казино.Европейская Бизнес-Ассоциация (ЕБА) обратилась к депутатам Рады с просьбой поддержать законопроект №13439–3, предусматривающий увеличение размера Резервного фонда Госбюджета и выделение 8 млрд гривен "Укрзалізниці" на субсидирование пассажирских перевозок.В противном случае эти деньги придётся заплатить грузоотправителям, то есть бизнесу, из своего кармана, так как "Укрзалізниця" повысит тарифы на перевозку грузов.Сотовый оператор "Киевстар" провёл первичное размещение акций на американской бирже Nasdaq и теперь торгуется под тикером KYIV. Этим компания защитила себя от попыток новых рейдерских захватов со стороны киевской власти.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Экономика Украины и война: деградация внешней торговли, удар по интересам Азербайджана на Украине

https://ukraina.ru/20250819/energeticheskie-voyny-vengriya-i-slovakiya-bez-syrya-iz-rf-a-v-ssha-zhdut-neft-deshevle-50-1067233925.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, россия, киев, игорь коломойский, игорь суркис, вкс, ес, минэнерго