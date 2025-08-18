https://ukraina.ru/20250818/kto-khochet-sorvat-mirnyy-plan-trampa-i-mogut-li-likvidirovat-zelenskogo--ordukhanyan-1067207364.html
Кто хочет сорвать мирный план Трампа и могут ли ликвидировать Зеленского — Ордуханян
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру рассказал о том, как могут развиваться события по урегулированию украинского конфликта после саммита... Украина.ру, 18.08.2025
видео
аляска
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
рафаэль ордуханян
политолог
эксперты
международные отношения
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру рассказал о том, как могут развиваться события по урегулированию украинского конфликта после саммита на Аляске: 00:35 - Итоги саммита на Аляске; 07:56 - Стратегия "Коалиции желающих" по Украине; 11:28 - На каком этапе Россию попробуют обмануть? 15:01 - Политическая засада для Зеленского; 18:21 - Кто хочет сорвать мирный план Трампа по Украине? ТГ-канал "Америка Light": https://t.me/AmericaLight
видео, аляска, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, рафаэль ордуханян, политолог, эксперты, международные отношения, международная политика, международное право, сво, завершение сво, прогнозы сво, дзен новости сво, когда закончится сво: прогнозы, переговоры по украине 2025, результаты переговоров путина и трампа, итоги переговоров, чем закончились переговоры, нато, украина-нато, видео
Кто хочет сорвать мирный план Трампа и могут ли ликвидировать Зеленского — Ордуханян
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру рассказал о том, как могут развиваться события по урегулированию украинского конфликта после саммита на Аляске:
00:35 - Итоги саммита на Аляске;
07:56 - Стратегия "Коалиции желающих" по Украине;
11:28 - На каком этапе Россию попробуют обмануть?
15:01 - Политическая засада для Зеленского;
18:21 - Кто хочет сорвать мирный план Трампа по Украине?
ТГ-канал "Америка Light": https://t.me/AmericaLight