Кто хочет сорвать мирный план Трампа и могут ли ликвидировать Зеленского — Ордуханян

Кто хочет сорвать мирный план Трампа и могут ли ликвидировать Зеленского — Ордуханян - 18.08.2025

Кто хочет сорвать мирный план Трампа и могут ли ликвидировать Зеленского — Ордуханян

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру рассказал о том, как могут развиваться события по урегулированию украинского конфликта после саммита... Украина.ру, 18.08.2025

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру рассказал о том, как могут развиваться события по урегулированию украинского конфликта после саммита на Аляске: 00:35 - Итоги саммита на Аляске; 07:56 - Стратегия "Коалиции желающих" по Украине; 11:28 - На каком этапе Россию попробуют обмануть? 15:01 - Политическая засада для Зеленского; 18:21 - Кто хочет сорвать мирный план Трампа по Украине? ТГ-канал "Америка Light": https://t.me/AmericaLight

