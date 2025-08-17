https://ukraina.ru/20250817/kontrnastup-vsu-pod-sumami-ekspert-onufrienko-otsenil-realnye-masshtaby-atak-protivnika-1066998650.html

"Контрнаступ" ВСУ под Сумами: эксперт Онуфриенко оценил реальные масштабы атак противника

"Контрнаступ" ВСУ под Сумами: эксперт Онуфриенко оценил реальные масштабы атак противника

"Контрнаступ" ВСУ под Сумами: эксперт Онуфриенко оценил реальные масштабы атак противника

Недавние контратаки ВСУ в Сумской области привели к локальным изменениям линии фронта, однако эксперты не считают эти успехи стратегически значимыми. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

"Они контратаковали и сумели отбить Козатовку и Андреевку, вынудив наши войска отойти севернее", — констатировал эксперт. Однако он сразу же подчеркнул, что эти изменения носят исключительно тактический характер.Онуфриенко отметил, что российские войска сохраняют инициативу на других участках: "Есть наше продвижение в Юнаковке и южнее Горналя (Курская область) уже в Сумской области. Есть продвижение возле Теткино в Бессаловке".При этом аналитик подчеркнул, что все эти действия не имеют отношения к возможному наступлению на областной центр: "Но это успехи тактического уровня. Они не имеют отношения к наступлению на областной центр Сумы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск" на сайте Украина.ру.О том, как развивается российское наступление под Красноармейском и Константиновкой — в материале Александра Чаленко "Освобождение запада ДНР: российская армия под Покровском прорвала фронт на 12 км в сторону Доброполь" на сайте Украина.ру.

