"Контрнаступ" ВСУ под Сумами: эксперт Онуфриенко оценил реальные масштабы атак противника
Недавние контратаки ВСУ в Сумской области привели к локальным изменениям линии фронта, однако эксперты не считают эти успехи стратегически значимыми. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-08-17T08:40
2025-08-17T08:40
"Они контратаковали и сумели отбить Козатовку и Андреевку, вынудив наши войска отойти севернее", — констатировал эксперт. Однако он сразу же подчеркнул, что эти изменения носят исключительно тактический характер.Онуфриенко отметил, что российские войска сохраняют инициативу на других участках: "Есть наше продвижение в Юнаковке и южнее Горналя (Курская область) уже в Сумской области. Есть продвижение возле Теткино в Бессаловке".При этом аналитик подчеркнул, что все эти действия не имеют отношения к возможному наступлению на областной центр: "Но это успехи тактического уровня. Они не имеют отношения к наступлению на областной центр Сумы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск" на сайте Украина.ру.О том, как развивается российское наступление под Красноармейском и Константиновкой — в материале Александра Чаленко "Освобождение запада ДНР: российская армия под Покровском прорвала фронт на 12 км в сторону Доброполь" на сайте Украина.ру.
новости, сумская область, сумы, харьков, михаил онуфриенко, юнаковка, курская область, теткино, наступление, украина наступление
Новости, Сумская область, Сумы, Харьков, Михаил Онуфриенко, Юнаковка, Курская область, Теткино, наступление, Украина наступление, ВСУ наступают, наступление России на Украину, наступление России

"Контрнаступ" ВСУ под Сумами: эксперт Онуфриенко оценил реальные масштабы атак противника

08:40 17.08.2025
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© AP / Vadim Ghirda
Недавние контратаки ВСУ в Сумской области привели к локальным изменениям линии фронта, однако эксперты не считают эти успехи стратегически значимыми. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"Они контратаковали и сумели отбить Козатовку и Андреевку, вынудив наши войска отойти севернее", — констатировал эксперт. Однако он сразу же подчеркнул, что эти изменения носят исключительно тактический характер.
Онуфриенко отметил, что российские войска сохраняют инициативу на других участках: "Есть наше продвижение в Юнаковке и южнее Горналя (Курская область) уже в Сумской области. Есть продвижение возле Теткино в Бессаловке".
При этом аналитик подчеркнул, что все эти действия не имеют отношения к возможному наступлению на областной центр: "Но это успехи тактического уровня. Они не имеют отношения к наступлению на областной центр Сумы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск" на сайте Украина.ру.
О том, как развивается российское наступление под Красноармейском и Константиновкой — в материале Александра Чаленко "Освобождение запада ДНР: российская армия под Покровском прорвала фронт на 12 км в сторону Доброполь" на сайте Украина.ру.
