Освобождение запада ДНР: российская армия под Покровском прорвала фронт на 12 км в сторону Доброполья - 12.08.2025
Освобождение запада ДНР: российская армия под Покровском прорвала фронт на 12 км в сторону Доброполья
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, как развивается российское наступление на Покровском и Константиновском фронтах
2025-08-12T17:53
2025-08-12T17:53
Российская армия после освобождения пгт Роднинское (на севере от Покровска) прорвала фронт в сторону Доброполья (северное направление) на рекордные 12 км. Можно осторожно говорить о том, что на этом участке произошел фактический обвал украинского фронта. Резервов у ВСУ явно не хватает, что и стало причиной нашего стремительного наступления. Учитывая, что от Покровска до Доброполья, где находится эвакуированная из первого администрация города, всего 16 км, это очень серьезный прорыв."Покровск фактически нами окружен. Если не физически, то во всяком случае все дороги, которые ведут в Покровско-Мирноградскую агломерацию, находятся под нашим огневым контролем, тут и артиллерия, и дроны. Если мы возьмем эту агломерацию и Доброполье, то можно будет говорить о полном освобождении запада ДНР. Тогда за врагом останется только север республики: Дружковка, Красный Лиман, Краматорск и Славянск.Понимая это, бандеровцы сопротивляются. В район Покровска прибыли подразделения "Азова" и недобитые нами в Часов Яре остатки отряда БПЛА "Птахи Мадьяра". Наше продвижение там пытаются задержать дроны-"ждуны" последнего. Тяжелый украинский дрон "Баба-Яга" разбрасывает "ждунов", которых невозможно обнаружить с помощью дрон-детекторов, так как "ждуны", лежащие в траве, находятся ниже уровня обнаружения, на которых работают эти детекторы, которые держат бойцы в руках", - рассказал Александр "Варяг" Матюшин.По его словам, у наших бойцов есть 5-6 секунд, чтобы из охотничьего карабина подбить, "ждуна". Дело в том, что у операторов "Птах Мадьяра" есть свой своеобразный почерк: они перед тем, как ударить по нашей машине, делают в воздухе своеобразный пируэт – что-то вроде росчерка пера, своего автографа. На это уходит 5-6 секунд. Вот в этот момент у нашего бойца есть время сбить украинский дрон.Что касается Константиновки, то, по информации Матюшина, под Клебан-Быком на Константиновском фронте попали в котел порядка 3000 бойцов ВСУ, которые пытаются прорваться к своим, стараясь переправится через одноименное озеро."Константиновка находится уже в полуокружении. Ее падение будет означать непосредственный переход к освобождению Краматорска и Славянска. Освобождение последнего для нас очень важно, так как именно там находилась насосная станция которая качала воду из Северского Донца в водоканал "Северский Донец-Донбасс", но которую разрушили украинцы.После освобождения Славянска, когда мы сможем отбросить врага от города хотя бы на 30 км, чтобы не доставали его гражданские объекты ни вражеская артиллерия, ни дроны, сразу же начнем восстанавливать эту насосную станцию, и Донецк после этого сразу же будет с водой", - не сомневается Матюшин.
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, как развивается российское наступление на Покровском и Константиновском фронтах
Российская армия после освобождения пгт Роднинское (на севере от Покровска) прорвала фронт в сторону Доброполья (северное направление) на рекордные 12 км. Можно осторожно говорить о том, что на этом участке произошел фактический обвал украинского фронта. Резервов у ВСУ явно не хватает, что и стало причиной нашего стремительного наступления. Учитывая, что от Покровска до Доброполья, где находится эвакуированная из первого администрация города, всего 16 км, это очень серьезный прорыв.
"Покровск фактически нами окружен. Если не физически, то во всяком случае все дороги, которые ведут в Покровско-Мирноградскую агломерацию, находятся под нашим огневым контролем, тут и артиллерия, и дроны. Если мы возьмем эту агломерацию и Доброполье, то можно будет говорить о полном освобождении запада ДНР. Тогда за врагом останется только север республики: Дружковка, Красный Лиман, Краматорск и Славянск.
Александр Матюшин
9 августа 2021, 10:47
Александр "Варяг" Матюшин: кто онОдин из организаторов русского движения Донбасса, ополченец, лидер донецкого отделения российской общественной организации «Новые скифы»
Понимая это, бандеровцы сопротивляются. В район Покровска прибыли подразделения "Азова" и недобитые нами в Часов Яре остатки отряда БПЛА "Птахи Мадьяра". Наше продвижение там пытаются задержать дроны-"ждуны" последнего. Тяжелый украинский дрон "Баба-Яга" разбрасывает "ждунов", которых невозможно обнаружить с помощью дрон-детекторов, так как "ждуны", лежащие в траве, находятся ниже уровня обнаружения, на которых работают эти детекторы, которые держат бойцы в руках", - рассказал Александр "Варяг" Матюшин.
По его словам, у наших бойцов есть 5-6 секунд, чтобы из охотничьего карабина подбить, "ждуна". Дело в том, что у операторов "Птах Мадьяра" есть свой своеобразный почерк: они перед тем, как ударить по нашей машине, делают в воздухе своеобразный пируэт – что-то вроде росчерка пера, своего автографа. На это уходит 5-6 секунд. Вот в этот момент у нашего бойца есть время сбить украинский дрон.
Что касается Константиновки, то, по информации Матюшина, под Клебан-Быком на Константиновском фронте попали в котел порядка 3000 бойцов ВСУ, которые пытаются прорваться к своим, стараясь переправится через одноименное озеро.
7 августа, 22:34
Голыми руками против дронов ВСУ: удивительные истории с фронта от полковника "Ямахи"
"Константиновка находится уже в полуокружении. Ее падение будет означать непосредственный переход к освобождению Краматорска и Славянска. Освобождение последнего для нас очень важно, так как именно там находилась насосная станция которая качала воду из Северского Донца в водоканал "Северский Донец-Донбасс", но которую разрушили украинцы.
После освобождения Славянска, когда мы сможем отбросить врага от города хотя бы на 30 км, чтобы не доставали его гражданские объекты ни вражеская артиллерия, ни дроны, сразу же начнем восстанавливать эту насосную станцию, и Донецк после этого сразу же будет с водой", - не сомневается Матюшин.
Смотрите также видео интервью Александра Чаленко с командиром БАРСа
