В чём Западу ещё предстоит догонять Россию и как подготовиться к вооружённому конфликту — Ищенко

В последние годы крупные оборонные концерны Европы построили более 7 млн квадратных метров новых производственных площадей. И это они сами же называют "перевооружением исторического масштаба".

К чему стоит готовиться России, если страны НАТО собираются увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.

