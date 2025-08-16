В чём Западу ещё предстоит догонять Россию и как подготовиться к вооружённому конфликту — Ищенко - 16.08.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250816/v-chm-zapadu-esch-predstoit-dogonyat-rossiyu-i-kak-podgotovitsya-k-vooruzhnnomu-konfliktu--ischenko-1067116987.html
В чём Западу ещё предстоит догонять Россию и как подготовиться к вооружённому конфликту — Ищенко
В чём Западу ещё предстоит догонять Россию и как подготовиться к вооружённому конфликту — Ищенко - 16.08.2025 Украина.ру
В чём Западу ещё предстоит догонять Россию и как подготовиться к вооружённому конфликту — Ищенко
В последние годы крупные оборонные концерны Европы построили более 7 млн квадратных метров новых производственных площадей. И это они сами же называют "перевооружением исторического масштаба".
2025-08-16T17:28
2025-08-16T17:28
К чему стоит готовиться России, если страны НАТО собираются увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
видео, ростислав ищенко, украина, россия, европа, нато, война, рютте, армия, деньги, ввп, оружие, снаряды, вооружения, оборона, оборонный бюджет, евросоюз, ес, экономика
Видео, Ростислав Ищенко, Украина, Россия, Европа, НАТО, война, Рютте, Армия, деньги, ВВП, оружие, снаряды, вооружения, оборона, оборонный бюджет, Евросоюз, ЕС, экономика

В чём Западу ещё предстоит догонять Россию и как подготовиться к вооружённому конфликту — Ищенко

17:28 16.08.2025
 
В последние годы крупные оборонные концерны Европы построили более 7 млн квадратных метров новых производственных площадей. И это они сами же называют "перевооружением исторического масштаба".
К чему стоит готовиться России, если страны НАТО собираются увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
