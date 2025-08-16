Консерватория, караоке и судьбоносная встреча: как Финляндия стала испытанием для скрипачки из России
Екатерина с мужем
Классическое музыкальное образование и годы упорных занятий скрипкой неожиданно привели Екатерину Барилову к работе ведущей караоке в финском баре. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Финляндии уроженка Санкт-Петербурга
После окончания консерватории в Финляндии Барилова столкнулась с профессиональными трудностями. Не сумев поступить в высшую музыкальную школу, она была вынуждена искать альтернативные пути заработка. Работа в баре, где она вела караоке, стала неожиданным, но важным этапом в ее жизни.
"Это был совершенно другой мир, — вспоминает Екатерина. — После строгой атмосферы консерватории бар с его непринужденностью казался глотком свежего воздуха".
Пять лет работы в заведении научили ее находить общий язык с самыми разными людьми. По словам Бариловой, этот опыт помог раскрепоститься и по-новому взглянуть на свои музыкальные способности.
Именно в этом баре произошла судьбоносная встреча — знакомство с будущим мужем. "Если бы не эта работа, возможно, мы никогда бы не встретились", — подытожила собеседница издания.
