Консерватория, караоке и судьбоносная встреча: как Финляндия стала испытанием для скрипачки из России

Классическое музыкальное образование и годы упорных занятий скрипкой неожиданно привели Екатерину Барилову к работе ведущей караоке в финском баре. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Финляндии уроженка Санкт-Петербурга

2025-08-16T07:40

После окончания консерватории в Финляндии Барилова столкнулась с профессиональными трудностями. Не сумев поступить в высшую музыкальную школу, она была вынуждена искать альтернативные пути заработка. Работа в баре, где она вела караоке, стала неожиданным, но важным этапом в ее жизни.Пять лет работы в заведении научили ее находить общий язык с самыми разными людьми. По словам Бариловой, этот опыт помог раскрепоститься и по-новому взглянуть на свои музыкальные способности.Именно в этом баре произошла судьбоносная встреча — знакомство с будущим мужем. "Если бы не эта работа, возможно, мы никогда бы не встретились", — подытожила собеседница издания.Полный текст материала Павла Волкова "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.Еще один материал в рамках данного проекта: "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге".

