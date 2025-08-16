Консерватория, караоке и судьбоносная встреча: как Финляндия стала испытанием для скрипачки из России - 16.08.2025 Украина.ру
Классическое музыкальное образование и годы упорных занятий скрипкой неожиданно привели Екатерину Барилову к работе ведущей караоке в финском баре. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Финляндии уроженка Санкт-Петербурга
После окончания консерватории в Финляндии Барилова столкнулась с профессиональными трудностями. Не сумев поступить в высшую музыкальную школу, она была вынуждена искать альтернативные пути заработка. Работа в баре, где она вела караоке, стала неожиданным, но важным этапом в ее жизни.Пять лет работы в заведении научили ее находить общий язык с самыми разными людьми. По словам Бариловой, этот опыт помог раскрепоститься и по-новому взглянуть на свои музыкальные способности.Именно в этом баре произошла судьбоносная встреча — знакомство с будущим мужем. "Если бы не эта работа, возможно, мы никогда бы не встретились", — подытожила собеседница издания.Полный текст материала Павла Волкова "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.Еще один материал в рамках данного проекта: "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге".
Консерватория, караоке и судьбоносная встреча: как Финляндия стала испытанием для скрипачки из России

Классическое музыкальное образование и годы упорных занятий скрипкой неожиданно привели Екатерину Барилову к работе ведущей караоке в финском баре. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Финляндии уроженка Санкт-Петербурга
После окончания консерватории в Финляндии Барилова столкнулась с профессиональными трудностями. Не сумев поступить в высшую музыкальную школу, она была вынуждена искать альтернативные пути заработка. Работа в баре, где она вела караоке, стала неожиданным, но важным этапом в ее жизни.
"Это был совершенно другой мир, — вспоминает Екатерина. — После строгой атмосферы консерватории бар с его непринужденностью казался глотком свежего воздуха".
Пять лет работы в заведении научили ее находить общий язык с самыми разными людьми. По словам Бариловой, этот опыт помог раскрепоститься и по-новому взглянуть на свои музыкальные способности.
Именно в этом баре произошла судьбоносная встреча — знакомство с будущим мужем. "Если бы не эта работа, возможно, мы никогда бы не встретились", — подытожила собеседница издания.
Полный текст материала Павла Волкова "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.
Еще один материал в рамках данного проекта: "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге".
Ирина Конюхова и Павел Сохацки - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
12 июля, 15:40Хочу жить в России!
Россия — страна художников. Как на берлинской выставке родилась российская семьяИра и Павел — художники. Она родилась в России, но 13 лет жила в Германии. Он родился в Польше и в Германию переехал ребенком. Они встретились на выставке в Берлине, а теперь живут в Москве. Уже втроем.
