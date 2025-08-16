https://ukraina.ru/20250816/kakoy-kozyr-protiv-kieva-derzhit-tramp-i-pochemu-ukrainu-zhdt-noch-dlinnykh-nozhey--gasparyan-1067098807.html
Какой козырь против Киева держит Трамп и почему Украину ждёт "ночь длинных ножей" — Гаспарян
Какой козырь против Киева держит Трамп и почему Украину ждёт "ночь длинных ножей" — Гаспарян - 16.08.2025 Украина.ру
Какой козырь против Киева держит Трамп и почему Украину ждёт "ночь длинных ножей" — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
2025-08-16T09:27
2025-08-16T09:27
2025-08-16T09:27
видео
россия
украина
киев
армен гаспарян
дональд трамп
переговоры
новости переговоров
переговоры по украине 2025
галичина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/10/1067098685_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_abb3897a29e1a896867092a9ec812482.jpg
00:24 – Ожидания от встречи Путина и Трампа.24:46 – Как страны Европы примут поражение Украины?* В материале говорится об Андрее Билецком и Игоре Мосийчуке, которые внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.* А также упоминается военнослужащий дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунька), который объявлен в России в международный розыск. *Кроме того, упоминаются батальоны "Азов", "Кракен", "Волки да Винчи" и "СИЧ-С14", признанные террористическими организациями и запрещённые в РФТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
россия
украина
киев
галичина
европа
аляска
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/10/1067098685_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1fe12715448eb0fdf43eec9e9e177535.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, киев, армен гаспарян, дональд трамп, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, галичина, "азов", кракен, европа, владимир путин, аляска, видео
Видео, Россия, Украина, Киев, Армен Гаспарян, Дональд Трамп, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, Галичина, "Азов", Кракен, Европа, Владимир Путин, Аляска
Какой козырь против Киева держит Трамп и почему Украину ждёт "ночь длинных ножей" — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:24
– Ожидания от встречи Путина и Трампа.
24:46
– Как страны Европы примут поражение Украины?
* В материале говорится об Андрее Билецком и Игоре Мосийчуке, которые внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
* А также упоминается военнослужащий дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунька), который объявлен в России в международный розыск.
*Кроме того, упоминаются батальоны "Азов", "Кракен", "Волки да Винчи" и "СИЧ-С14", признанные террористическими организациями и запрещённые в РФ
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan