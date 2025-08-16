Какой козырь против Киева держит Трамп и почему Украину ждёт "ночь длинных ножей" — Гаспарян - 16.08.2025 Украина.ру
Какой козырь против Киева держит Трамп и почему Украину ждёт "ночь длинных ножей" — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:24 – Ожидания от встречи Путина и Трампа.24:46 – Как страны Европы примут поражение Украины?* В материале говорится об Андрее Билецком и Игоре Мосийчуке, которые внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.* А также упоминается военнослужащий дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунька), который объявлен в России в международный розыск. *Кроме того, упоминаются батальоны "Азов", "Кракен", "Волки да Винчи" и "СИЧ-С14", признанные террористическими организациями и запрещённые в РФ
Какой козырь против Киева держит Трамп и почему Украину ждёт "ночь длинных ножей" — Гаспарян

09:27 16.08.2025
 
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:24 – Ожидания от встречи Путина и Трампа.

24:46 – Как страны Европы примут поражение Украины?

* В материале говорится об Андрее Билецком и Игоре Мосийчуке, которые внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

* А также упоминается военнослужащий дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунька), который объявлен в России в международный розыск.

*Кроме того, упоминаются батальоны "Азов", "Кракен", "Волки да Винчи" и "СИЧ-С14", признанные террористическими организациями и запрещённые в РФ

ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
