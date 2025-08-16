https://ukraina.ru/20250816/kakoy-kozyr-protiv-kieva-derzhit-tramp-i-pochemu-ukrainu-zhdt-noch-dlinnykh-nozhey--gasparyan-1067098807.html

Какой козырь против Киева держит Трамп и почему Украину ждёт "ночь длинных ножей" — Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

2025-08-16T09:27

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/10/1067098685_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_abb3897a29e1a896867092a9ec812482.jpg

00:24 – Ожидания от встречи Путина и Трампа.24:46 – Как страны Европы примут поражение Украины?* В материале говорится об Андрее Билецком и Игоре Мосийчуке, которые внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.* А также упоминается военнослужащий дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунька), который объявлен в России в международный розыск. *Кроме того, упоминаются батальоны "Азов", "Кракен", "Волки да Винчи" и "СИЧ-С14", признанные террористическими организациями и запрещённые в РФТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan

2025

Новости

