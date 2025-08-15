Зеленский в ловушке: политолог раскрыл, чего больше всего боится главарь киевского режима - 15.08.2025 Украина.ру
Зеленский в ловушке: политолог раскрыл, чего больше всего боится главарь киевского режима
Зеленский в ловушке: политолог раскрыл, чего больше всего боится главарь киевского режима
Зеленский оказался в крайне уязвимой позиции накануне важных международных переговоров, где решается судьба Украины. Он вынужден балансировать между интересами западных игроков, но больше всего опасается давления со стороны Британии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин
Эксперт отмечает, что в последнее время украинский президент пытается восстановить утраченные позиции в Вашингтоне. Однако, по словам Камкина, эти попытки пока не приносят желаемого результата. "В последние месяцы он пытался восстановить утраченное доверие со стороны американской администрации, но пока у него это сложно получается", — пояснил политолог.Аналитик подчеркивает, что сложившаяся ситуация ставит Зеленского перед непростым выбором. С одной стороны — необходимость демонстрировать лояльность западным партнерам, с другой — осознание собственной шаткой позиции. Особенно это касается отношений с Великобританией, которая, по мнению эксперта, может сыграть решающую роль в судьбе украинского лидера.Полный текст материала Дениса Рудометова "Александр Камкин: На Аляске Россия и США будут выстраивать подобие управляемой холодной войны" на сайте Украина.ру.О грядущей встрече президентов России и США - в статье Евгении Кондаковой Что будут обсуждать Путин и Трамп на Аляске - какие могут быть сценарии. Об Украине без Украины и Европы на сайте Украина.ру.
новости, украина, аляска, россия, великобритания, владимир зеленский, украина.ру, власти украины, киевский режим, валерий залужный, аналитика
Зеленский в ловушке: политолог раскрыл, чего больше всего боится главарь киевского режима

06:40 15.08.2025
 
Зеленский оказался в крайне уязвимой позиции накануне важных международных переговоров, где решается судьба Украины. Он вынужден балансировать между интересами западных игроков, но больше всего опасается давления со стороны Британии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин
"Больше всего он боится британцев, — констатирует Камкин. — Зеленский будет понимать, что один неосторожный шаг и его меняют на Залужного или на какого-то другого удобного кандидата".
Эксперт отмечает, что в последнее время украинский президент пытается восстановить утраченные позиции в Вашингтоне.
Однако, по словам Камкина, эти попытки пока не приносят желаемого результата. "В последние месяцы он пытался восстановить утраченное доверие со стороны американской администрации, но пока у него это сложно получается", — пояснил политолог.
Аналитик подчеркивает, что сложившаяся ситуация ставит Зеленского перед непростым выбором. С одной стороны — необходимость демонстрировать лояльность западным партнерам, с другой — осознание собственной шаткой позиции.
Особенно это касается отношений с Великобританией, которая, по мнению эксперта, может сыграть решающую роль в судьбе украинского лидера.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Александр Камкин: На Аляске Россия и США будут выстраивать подобие управляемой холодной войны" на сайте Украина.ру.
О грядущей встрече президентов России и США - в статье Евгении Кондаковой Что будут обсуждать Путин и Трамп на Аляске - какие могут быть сценарии. Об Украине без Украины и Европы на сайте Украина.ру.
13 августа, 15:24
"Цитируют неудачников": Трамп резко высказался о фейках про встречу на АляскеОчень несправедливые СМИ работают против встречи с Путиным, заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети TRUTH
Украина, Аляска, Россия, Великобритания, Владимир Зеленский, власти Украины, киевский режим, Валерий Залужный, Аналитика
 
Лента новостейМолния