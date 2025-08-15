https://ukraina.ru/20250815/zelenskiy-v-lovushke-politolog-raskryl-chego-bolshe-vsego-boitsya-glavar-kievskogo-rezhima-1066929450.html

Зеленский в ловушке: политолог раскрыл, чего больше всего боится главарь киевского режима

Зеленский оказался в крайне уязвимой позиции накануне важных международных переговоров, где решается судьба Украины. Он вынужден балансировать между интересами западных игроков, но больше всего опасается давления со стороны Британии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин

Эксперт отмечает, что в последнее время украинский президент пытается восстановить утраченные позиции в Вашингтоне. Однако, по словам Камкина, эти попытки пока не приносят желаемого результата. "В последние месяцы он пытался восстановить утраченное доверие со стороны американской администрации, но пока у него это сложно получается", — пояснил политолог.Аналитик подчеркивает, что сложившаяся ситуация ставит Зеленского перед непростым выбором. С одной стороны — необходимость демонстрировать лояльность западным партнерам, с другой — осознание собственной шаткой позиции. Особенно это касается отношений с Великобританией, которая, по мнению эксперта, может сыграть решающую роль в судьбе украинского лидера.Полный текст материала Дениса Рудометова "Александр Камкин: На Аляске Россия и США будут выстраивать подобие управляемой холодной войны" на сайте Украина.ру.О грядущей встрече президентов России и США - в статье Евгении Кондаковой Что будут обсуждать Путин и Трамп на Аляске - какие могут быть сценарии. Об Украине без Украины и Европы на сайте Украина.ру.

