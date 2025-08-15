Путин в Магадане, Лавров в Анкоридже, Аляска готовится. Главное на утро 15 августа - 15.08.2025 Украина.ру
Путин в Магадане, Лавров в Анкоридже, Аляска готовится. Главное на утро 15 августа
Путин в Магадане, Лавров в Анкоридже, Аляска готовится. Главное на утро 15 августа - 15.08.2025 Украина.ру
Путин в Магадане, Лавров в Анкоридже, Аляска готовится. Главное на утро 15 августа
Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан. Часть российской делегации уже прилетела в Анкоридж. На Аляске продолжаются приготовления к встрече лидеров
Президент России Владимир Путин прилетел в Магадан перед встречей с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске, сообщил корреспондент РИА Новости.Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, в этом регионе президент осмотрит объекты благоустройства и промышленности, а также проведет беседу с губернатором Сергеем Носовым."Затем он отправится уже на Аляску, приступит уже к российско-американским делам", — отмечал Песков.Расстояние между Магаданом и Анкориджем составляет по прямой около трех тысяч километров или почти две тысячи миль. Полётное время между городами — порядка четырёх часов."Президент Путин прилетел в Магадан. Там дозаправка самолетов. Именно …ОВ. Их несколько. Следующая остановка - Анкоридж. Трамп прилетит одним взлётом - посадкой. Расстояние меньше. Вот такая большая у нас страна", — прокомментировал прилёт Путина в Магадан политолог Марат Баширов.Тем временем на Аляску прибыли министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол РФ в США Александр Дарчиев. Кроме того, в этот штат США прибыл глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничество с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, а также глава Минфина Антон Силуанов."Главное - на политическом треке решить вопросы. Экономику мы обсудим обязательно", — ответил Силуанов на вопрос репортёра Павла Зарубина, какие экономические вопросы планируется обсудить на встрече в Анкоридже.Лавров же на вопрос журналиста Александра Юмашева, испытывает ли он мандраж перед встрече, ответил вопросом."А что это такое?" — недоумевал Лавров.Примечательно, что во время заселения в отель в Анкоридже Лавров был в свитере с надписью "СССР". Также он сообщил, что уже бывал на Аляске.Агентство Bloomberg рассказало о том, с какими сложностями сталкивается обеспечение встречи лидеров России и США на Аляске. По информации агентства, когда неделю назад Трамп объявил о встрече, единственный агент в должности Секретной службы на "последнем рубеже" (Аляске – ред.) начал подготовку к приему сотен сотрудников в ближайшие дни.По информации агентства, миссия службы оказалась чрезвычайно сложной, ведь речь идётоб одновременной защите американского и российского президентов в одной точке с учётом, что каждый из них окружен собственной хорошо вооружённой охраной."Операция превратилась в настоящий спринт", — сообщило агентство.Так, несмотря на то, что Секретная служба на территории США может без ограничений перевозить оружие, оборудование связи и медицинское снаряжение, "географическое положение Аляски создает проблемы", указывалось в публикации Bloomberg.Сложности связаны и стем, что в Анкоридже ограничено количество гостиничных номеров и небольшой рынок проката автомобилей. Таким образом, транспортные средства и другие ресурсы доставляют самолётами и перемещаются из других районов штата. Кроме того, автомобили для кортежей доставляют из континентальной части США грузовыми самолётами.Агентство также описало базу Элмендорф-Ричардсон, которое является крупнейшей военной базой Аляски."Эта база... расположена менее чем за тысячу миль от России, имеет контролируемое воздушное пространство, укреплённые ворота и мгновенный доступ к военным подразделениям. И как действующая база закрыта для общественности", — отмечалось в публикации.Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что проведение саммита на военной базе "закрывает много вопросов". Он заявил, что на Аляске разгар туристического сезона, а потому отели и автомобили в дефиците.Также Данливи отметил, что хотя Анкоридж в прошлом принимал Папу Римского и бывшего президента США Рональда Рейгана, этот саммит является "одним из величайших событий" в истории города.Как рассказали агентству чиновники Госдепа, согласно протоколу, в двусторонних встречах высочайшего уровня действуют правила взаимности: любую привилегию, предоставленную одному президенту, следует обеспечить и другому. Как сообщило агентство, прямые перемещения Путина будет контролировать российская охрана, тогда как Секретная служба США будет поддерживать внешний контроль за ситуацией.Один из собеседников Bloomberg сказал, что ни одна из сторон не будет открывать дверь другой и не будет пользоваться её транспортом. Если десять американских агентов будут стоять перед переговорным залом, то с другой стороны будут стоять десять российских – всё совпадает "тело в тело, оружие к оружию".Такая же симметрия будет касаться во всём: от кортежей по прибытию до рассадки переводчиков в зале переговоров. Обе стороны привезут команды переводчиков. Даже количество и размер комнат ожидания – безопасных зон для каждого из лидеров – согласовываются отдельно.Также источники агентства сообщили, что Секретная служба США ожидает, чтобы Россия официально утвердила полный план безопасности.В Анкоридж прибыли сотни агентов. Отели в центре города заполнены, а пункты проката авто расчищены для кортежей.Агенты в костюмах и с наушниками дежурят на перекрестках, другие в гражданской одежде сливаются с посетителями кафе и парковок, сообщило Bloomberg.Государственная полиция Аляски и местная полиция интегрированы в маршруты кортежей, которые распланированы вплоть до каждого поворота.Каждое движение автомобилей обоих лидеров тщательно планируется, чтобы не допустить их пересечения и одновременно обеспечить полную безопасность каждого из них.Аляска готовится к исторической встрече двух лидеров.О том, что готовит украинская диаспора к приезду Путина на Аляску — в статье Евгении Кондаковой "Американская парадигма: украинцы Аляски к приезду Путина либо молятся за мир, либо готовят провокации".
аляска
сша
россия
Путин в Магадане, Лавров в Анкоридже, Аляска готовится. Главное на утро 15 августа

10:15 15.08.2025 (обновлено: 10:40 15.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Аляска перед встречей президентов РФ и США - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан. Часть российской делегации уже прилетела в Анкоридж. На Аляске продолжаются приготовления к встрече лидеров
Президент России Владимир Путин прилетел в Магадан перед встречей с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске, сообщил корреспондент РИА Новости.
Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, в этом регионе президент осмотрит объекты благоустройства и промышленности, а также проведет беседу с губернатором Сергеем Носовым.
"Затем он отправится уже на Аляску, приступит уже к российско-американским делам", — отмечал Песков.
Расстояние между Магаданом и Анкориджем составляет по прямой около трех тысяч километров или почти две тысячи миль. Полётное время между городами — порядка четырёх часов.
"Президент Путин прилетел в Магадан. Там дозаправка самолетов. Именно …ОВ. Их несколько. Следующая остановка - Анкоридж. Трамп прилетит одним взлётом - посадкой. Расстояние меньше. Вот такая большая у нас страна", — прокомментировал прилёт Путина в Магадан политолог Марат Баширов.
Тем временем на Аляску прибыли министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол РФ в США Александр Дарчиев. Кроме того, в этот штат США прибыл глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничество с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, а также глава Минфина Антон Силуанов.
"Главное - на политическом треке решить вопросы. Экономику мы обсудим обязательно", — ответил Силуанов на вопрос репортёра Павла Зарубина, какие экономические вопросы планируется обсудить на встрече в Анкоридже.
Лавров же на вопрос журналиста Александра Юмашева, испытывает ли он мандраж перед встрече, ответил вопросом.
"А что это такое?" — недоумевал Лавров.
Примечательно, что во время заселения в отель в Анкоридже Лавров был в свитере с надписью "СССР". Также он сообщил, что уже бывал на Аляске.
- РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Вчера, 19:00
"И дольше века длится день": что ожидает мир на встрече Путина и Трампа. Итоги 14 августаПрезидент России Владимир Путин провёл совещание о подготовке российско-американской встречи в верхах, которая пройдет 15 августа в Анкоридже
Агентство Bloomberg рассказало о том, с какими сложностями сталкивается обеспечение встречи лидеров России и США на Аляске. По информации агентства, когда неделю назад Трамп объявил о встрече, единственный агент в должности Секретной службы на "последнем рубеже" (Аляске – ред.) начал подготовку к приему сотен сотрудников в ближайшие дни.
По информации агентства, миссия службы оказалась чрезвычайно сложной, ведь речь идётоб одновременной защите американского и российского президентов в одной точке с учётом, что каждый из них окружен собственной хорошо вооружённой охраной.
"Операция превратилась в настоящий спринт", — сообщило агентство.
Так, несмотря на то, что Секретная служба на территории США может без ограничений перевозить оружие, оборудование связи и медицинское снаряжение, "географическое положение Аляски создает проблемы", указывалось в публикации Bloomberg.
Сложности связаны и стем, что в Анкоридже ограничено количество гостиничных номеров и небольшой рынок проката автомобилей. Таким образом, транспортные средства и другие ресурсы доставляют самолётами и перемещаются из других районов штата. Кроме того, автомобили для кортежей доставляют из континентальной части США грузовыми самолётами.
Агентство также описало базу Элмендорф-Ричардсон, которое является крупнейшей военной базой Аляски.
"Эта база... расположена менее чем за тысячу миль от России, имеет контролируемое воздушное пространство, укреплённые ворота и мгновенный доступ к военным подразделениям. И как действующая база закрыта для общественности", — отмечалось в публикации.
Украинские террористы нанесли удар по жилому дому в центре Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Вчера, 13:25
Украина наращивает удары. Главное на 13:00 14 августаУкраина кратно нарастила количество ударов по России в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что проведение саммита на военной базе "закрывает много вопросов". Он заявил, что на Аляске разгар туристического сезона, а потому отели и автомобили в дефиците.
Также Данливи отметил, что хотя Анкоридж в прошлом принимал Папу Римского и бывшего президента США Рональда Рейгана, этот саммит является "одним из величайших событий" в истории города.
Как рассказали агентству чиновники Госдепа, согласно протоколу, в двусторонних встречах высочайшего уровня действуют правила взаимности: любую привилегию, предоставленную одному президенту, следует обеспечить и другому. Как сообщило агентство, прямые перемещения Путина будет контролировать российская охрана, тогда как Секретная служба США будет поддерживать внешний контроль за ситуацией.
Один из собеседников Bloomberg сказал, что ни одна из сторон не будет открывать дверь другой и не будет пользоваться её транспортом. Если десять американских агентов будут стоять перед переговорным залом, то с другой стороны будут стоять десять российских – всё совпадает "тело в тело, оружие к оружию".
Такая же симметрия будет касаться во всём: от кортежей по прибытию до рассадки переводчиков в зале переговоров. Обе стороны привезут команды переводчиков. Даже количество и размер комнат ожидания – безопасных зон для каждого из лидеров – согласовываются отдельно.
Также источники агентства сообщили, что Секретная служба США ожидает, чтобы Россия официально утвердила полный план безопасности.
В Анкоридж прибыли сотни агентов. Отели в центре города заполнены, а пункты проката авто расчищены для кортежей.
Агенты в костюмах и с наушниками дежурят на перекрестках, другие в гражданской одежде сливаются с посетителями кафе и парковок, сообщило Bloomberg.
Государственная полиция Аляски и местная полиция интегрированы в маршруты кортежей, которые распланированы вплоть до каждого поворота.
Каждое движение автомобилей обоих лидеров тщательно планируется, чтобы не допустить их пересечения и одновременно обеспечить полную безопасность каждого из них.
Аляска готовится к исторической встрече двух лидеров.
О том, что готовит украинская диаспора к приезду Путина на Аляску — в статье Евгении Кондаковой "Американская парадигма: украинцы Аляски к приезду Путина либо молятся за мир, либо готовят провокации".
ЭксклюзивХроникиСергей ЛавровВладимир ПутинДональд ТрампbloombergМинфинАляскаСШАРоссия
 
