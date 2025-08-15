Американская парадигма: украинцы Аляски к приезду Путина либо молятся за мир, либо готовят провокации

https://ukraina.ru/20250815/amerikanskaya-paradigma-ukraintsy-alyaski-k-priezdu-putina-libo-molyatsya-za-mir-libo-gotovyat-provokatsii-1066996753.html

Предстоящий первый в истории визит российского президента на Аляску вызвал диаметрально противоположную реакцию внутри украинского сообщества самого северного штата США

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1067003669_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_122408e3e70b0ce758cd5698bde2886c.jpg

Аляска – это идеальная переговорная площадка для президентов РФ и США не только потому, что находится на стыке двух государств, но и позволит исключить вмешательство третьих сил, желающих помешать процессу мирного урегулирования украинского конфликта. Как говорят источники газеты The Wall Street Journal, Дональд Трамп отказался приглашать Владимира Зеленского на Аляску из опасений, что его присутствие с самого начала может сорвать переговоры.Однако это не означает, что деструктивные действия и заявления исключены полностью.Неправительственная организация Stand Up Alaska ("Вставай, Аляска") призывает местных жителей выйти на акции протеста в Анкоридже под лозунгом "Аляска с Украиной" против присутствия в штате российского президента."С одобрения губернатора президент пригласил Владимира Путина, и мы здесь, чтобы послать чёткий сигнал и Дональду Трампу, и Путину: Аляска решительно выступает против авторитаризма", – говорится в сообщении организаторов.С начала недели они публикуют в соцсетях баннеры с анонсом акции. Ничего в них примечательного, гораздо интереснее комментарии, которые оставляют пользователи.Один из них призвал жителей определённого района разместить на домах, во дворах и на улицах цвета украинского флага при помощи всех подручных средств, вплоть до бумаги, чтобы Путин и Трамп увидели, подлетая к Аляске, какова поддержка Украины. В ответ другой человек предложил просто написать "добро пожаловать в Киев". И пошло – поехало, стали обсуждать, кто может заказать большое количество украинских флагов, чтобы заполонить ими всю Аляску."Похоже, встреча пройдёт на военной базе Элмендорф. Ребята, нужен огромный флаг Украины на подлёте к взлётно-посадочной полосе (с каждой стороны) и надпись большими буквами "Добро пожаловать в Киев", чтобы Путин это увидел, он, скорее всего, будет смотреть в окно. Просто нужно выяснить, когда прибывает его самолёт, и прогноз погоды подскажет вам, какая взлётно-посадочная полоса используется. Flight Radar также даст некоторые подсказки", - написал один из участников дискуссии.Стоит понимать, что в обсуждение активно включились не столько те, кто собирается выйти на объявленную акцию протеста на Аляске, сколько люди из других американских городов и разных европейских стран, включая украинских беженцев.В связи с чем кто-то отметил: "Украинцы, которые разлезлись по миру и призывающие не прекращать войну на каких-либо условиях, а почему бы вам не поехать на Родину и не стоять вместе с пенсионерам и юношами (т.к. мужиков уже нет взрослых)?? Слабо??? Вот и засуньте свой патриотизм куда подальше и дайте людям начать мирную жизнь. Диванные, блин, пэрэможци...".А далее комментаторы выразили надежду, что собравшиеся на акцию будут протестовать против насильственной мобилизации, или, как её называют в народе, бусификации, а для наглядности прикрепили видео, как она проходит на Украине.Среди многочисленных сообщений с жёлтыми и голубыми сердечками, фраз "мы с Украиной" и "спасибо за поддержку" на украинском и английском языках голос разума всё же прорывался. Одна девушка призвала прекратить все митинги, которые не ведут к миру и соглашению, но в ответ её послали спать. Нашёлся человек, который также поддерживает дипломатические методы и выступает против войны. Другой выразил недоумение в адрес стран, поддерживающих нацистский украинский режим, который убивает собственных граждан с 2014 года, в том числе в Доме профсоюзов в Одессе."Вы настолько глупы, что думаете, будто в этом есть смысл, - обратился один из пользователей к тем, кто намерен участвовать в акции протеста против приезда Путина на Аляску. - А что, если вас завербуют на военную службу на Украине?". На что в комментариях отметили, что даже украинцы не хотят воевать за Украину.И последовал такой интересный диалог:- Я надеюсь, у вас есть документы, чтобы протестующие могли записаться в украинскую армию- Тссс… они не знают, что Украина – это праворадикальная страна, а бедные прогрессисты только усугубляют ситуацию."Я думаю, что по меркам Аляски это будет довольно масштабная акция протеста, потому что люди недовольны этим вторжением и недовольны президентом Трампом. Многие его действия и политика нанесли ущерб Аляске. Так что оба президента, можно сказать, встретят здесь "тёплый приём", – заявил сенатор-демократ от Аляски Билл Величковски в эфире Times Radio.Однако многие местные жители в беседе с иностранными журналистами, прибывшими для освещения предстоящего саммита, говорят, что не следят за политическими событиями, хотя в курсе, что в их штат прилетят Путин и Трамп.Русско-американский бизнесмен из Анкориджа, занимающийся строительным бизнесом, который не пожелал называть своё имя, сказал корреспонденту РИА Новости: "Война на Украине здесь никого не интересовала и не интересует. Людей больше волнует количество рыбы, идущей в реку. Для многих это запасы еды на зиму".Он также упомянул, что с началом СВО на Аляску приехало много украинцев (по оценкам социальной службы Католической церкви, сейчас в штате проживает более 1000 украинских беженцев), в первое время они высказывали недовольство, что там холодно и темно, однако сейчас эти люди не хотят возвращаться домой."Украинцы приехали сюда в последние несколько лет с семьями, но многих высылают обратно, я слышала. Поэтому не думаю, что они пойдут на какие-то митинги, если хотят закрепиться на Аляске", - считает Ирина Дергулёва, которая работает в туристической сфере Аляски с 2011 года.Но если местные украинцы не захотят рисковать, то к провокациям можно привлечь других их соотечественников. Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предупреждает, что значительную опасность для администрации Трампа и ключевых членов его администрации представляет украинская диаспора Соединённых Штатов и Канады."Мы не можем исключать, что, например, против целого ряда ключевых фигур, которые определяют политику и взгляд Трампа, могут быть использованы те или иные акции. Я полагаю, надо полностью перекрыть границу с Канадой на время саммита, взять под плотный оперативный контроль любые украинские диаспоры, те украинские организации, которые действуют на территории Северной Америки, то есть заблокировать и исключить любые провокации, которые могут быть совершены против Дональда Трампа и Владимира Путина с целью сорвать саммит", – заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в программе "60 минут".В Канаде проживает одна из самых многочисленных украинских диаспор, а её влияние настолько сильно, что под него, как подметил в недавнем интервью "Известиям" посол РФ в Оттаве Олег Степанов, попали даже канадские власти, на происходящее на Украине и на Россию правящий класс и ведущие СМИ смотрят глазами украинских националистов и потомков нацистов.А пока одни прикладывают все усилия, чтобы создать негативный фон для предстоящих переговоров президентов РФ и США, 10 августа в церкви "Новый шанс" в Анкоридже группа украинских беженцев Аляски провела общий молебен о том, чтобы Путин и Трамп достигли соглашения о прекращении вооружённого конфликта на Украине. Многие украинцы привезли с собой истории об ужасах, свидетелями которых они стали на Родине."Это просто слёзы и ужас. Границы всегда менялись, и страны менялись, но наша главная цель — остановить войну и прекратить бомбёжки", - сказал местной газете Alaska украинский беженец Андрей Якемец.Подробнее о самом северном штате США читайте в статье Краткая история Аляски. Почему Трамп едет в Россию

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

