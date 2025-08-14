https://ukraina.ru/20250814/v-polshe-mogut-vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-demonstratsiyu-simvoliki-oun-upa---navrotskiy-1066975330.html
В Польше могут ввести уголовную ответственность за демонстрацию символики ОУН-УПА* - Навроцкий
В Польше могут ввести уголовную ответственность за демонстрацию нацисткой символики. Об этом президент Польши Кароль Навроцкий рассказал в интервью телеканалу Polsat News
Навроцкий призвал ввести уголовную ответственность за демонстрацию чёрно-красного бандеровского флага ОУН-УПА*. Предложение было выдвинуто после концерта белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве, на котором украинские зрители показывали нацистскую символику."В польских общественных местах они (Бандеровские символы. – Ред.) неприемлемы, и мы должны реагировать на подобные вещи, просто высылая таких людей", — заявил президент.Во время концерта 9 августа один из участников развернул флаг ОУН-УПА*, а другой – сине-желтый, с нацистским символом. Польша намерена депортировать 57 украинцев за эти действия. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "если [украинцы] не уедут добровольно, их заставят покинуть страну".*Запрещённая в России экстремистская организация.О настроениях в Польше в материале — Конрад Рэнкас: "Навроцкий без колебаний одобрил бы приказ Запада о нападении на Россию".
11:43 14.08.2025 (обновлено: 12:07 14.08.2025)
В Польше могут ввести уголовную ответственность за демонстрацию нацисткой символики. Об этом президент Польши Кароль Навроцкий рассказал в интервью телеканалу Polsat News
Навроцкий призвал ввести уголовную ответственность за демонстрацию чёрно-красного бандеровского флага ОУН-УПА*. Предложение было выдвинуто после концерта белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве, на котором украинские зрители показывали нацистскую символику.
"В польских общественных местах они (Бандеровские символы. – Ред.) неприемлемы, и мы должны реагировать на подобные вещи, просто высылая таких людей", — заявил президент.
Во время концерта 9 августа один из участников развернул флаг ОУН-УПА*, а другой – сине-желтый, с нацистским символом. Польша намерена депортировать 57 украинцев за эти действия. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "если [украинцы] не уедут добровольно, их заставят покинуть страну".
*Запрещённая в России экстремистская организация.