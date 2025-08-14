В Польше могут ввести уголовную ответственность за демонстрацию символики ОУН-УПА* - Навроцкий - 14.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250814/v-polshe-mogut-vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-demonstratsiyu-simvoliki-oun-upa---navrotskiy-1066975330.html
В Польше могут ввести уголовную ответственность за демонстрацию символики ОУН-УПА* - Навроцкий
В Польше могут ввести уголовную ответственность за демонстрацию символики ОУН-УПА* - Навроцкий - 14.08.2025 Украина.ру
В Польше могут ввести уголовную ответственность за демонстрацию символики ОУН-УПА* - Навроцкий
В Польше могут ввести уголовную ответственность за демонстрацию нацисткой символики. Об этом президент Польши Кароль Навроцкий рассказал в интервью телеканалу Polsat News
2025-08-14T11:43
2025-08-14T12:07
новости
польша
варшава
россия
кароль навроцкий
оун-упа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066877377_2:0:797:447_1920x0_80_0_0_e9217ae9f070ef096428e92e1858ef6b.jpg
Навроцкий призвал ввести уголовную ответственность за демонстрацию чёрно-красного бандеровского флага ОУН-УПА*. Предложение было выдвинуто после концерта белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве, на котором украинские зрители показывали нацистскую символику."В польских общественных местах они (Бандеровские символы. – Ред.) неприемлемы, и мы должны реагировать на подобные вещи, просто высылая таких людей", — заявил президент.Во время концерта 9 августа один из участников развернул флаг ОУН-УПА*, а другой – сине-желтый, с нацистским символом. Польша намерена депортировать 57 украинцев за эти действия. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "если [украинцы] не уедут добровольно, их заставят покинуть страну".*Запрещённая в России экстремистская организация.О настроениях в Польше в материале — Конрад Рэнкас: "Навроцкий без колебаний одобрил бы приказ Запада о нападении на Россию".
https://ukraina.ru/20250812/1066858539.html
польша
варшава
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066877377_102:0:698:447_1920x0_80_0_0_1d39b243ed0b2c42380b9321788eeaa8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, варшава, россия, кароль навроцкий, оун-упа
Новости, Польша, Варшава, Россия, Кароль Навроцкий, ОУН-УПА

В Польше могут ввести уголовную ответственность за демонстрацию символики ОУН-УПА* - Навроцкий

11:43 14.08.2025 (обновлено: 12:07 14.08.2025)
 
© telegram ukr_2025_ru
- РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
В Польше могут ввести уголовную ответственность за демонстрацию нацисткой символики. Об этом президент Польши Кароль Навроцкий рассказал в интервью телеканалу Polsat News
Навроцкий призвал ввести уголовную ответственность за демонстрацию чёрно-красного бандеровского флага ОУН-УПА*. Предложение было выдвинуто после концерта белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве, на котором украинские зрители показывали нацистскую символику.
"В польских общественных местах они (Бандеровские символы. – Ред.) неприемлемы, и мы должны реагировать на подобные вещи, просто высылая таких людей", — заявил президент.
Во время концерта 9 августа один из участников развернул флаг ОУН-УПА*, а другой – сине-желтый, с нацистским символом. Польша намерена депортировать 57 украинцев за эти действия. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "если [украинцы] не уедут добровольно, их заставят покинуть страну".
*Запрещённая в России экстремистская организация.
О настроениях в Польше в материале — Конрад Рэнкас: "Навроцкий без колебаний одобрил бы приказ Запада о нападении на Россию".
- РИА Новости, 1920, 12.08.2025
12 августа, 12:17
Польша до сих пор в шоке от нацистского шабаша, который устроили на концерте Коржа украинские ухилянтыПольская общественность продолжает возмущаться поведением украинских мигрантов в Варшаве. Об этом 12 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаВаршаваРоссияКароль НавроцкийОУН-УПА
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:11Видео с кадрами боёв за освобождение Щербиновки в ДНР публикует Минобороны России
13:10В сети публикуют новые кадры прилета украинского дрона по жилому дому в Белгороде
13:06Атака бандеровских дронов на Белгород не прекращается
12:59Подразделения "Южной" группировки войск освободили Щербиновку в ДНР
12:54Суперкатастрофа Зеленского, унижение Урсулы и Вэнс: "Мы, Америка, покончили с финансированием этой войны"
12:43Подготовка встречи Путина и Трампа вступила в завершающую фазу - Ушаков
12:37Сообщение о массовом увольнении сотрудников на Кубани для трудоустройства ветеранов СВО — фейк
12:35Стармер принял Зеленского накануне встречи Путина с Трампом на Аляске
12:30Главные события к 12:30 14 августа
12:27Спецборт Ил-76 вылетел из аэропорта Внуково и направляется на базу Элмендорф-Ричардсон на Аляске
12:11Российские ударные БПЛА уничтожили колонну нацбатальона ВСУ у Купянска
12:00Покровский аргумент
12:00Российские военные освободили населенный пункт Искра в ДНР
11:52Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Ростове-на-Дону, жильцов эвакуируют
11:43В Польше могут ввести уголовную ответственность за демонстрацию символики ОУН-УПА* - Навроцкий
11:37Киев бьет по мирному населению, нарушая все нормы права: Москалькова об атаках на Белгород
11:11ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, повредило дома, есть раненые - видео
10:50ВСУ ударили по аквапарку. Новости к 10:50 14 августа
10:22Новости с Константиновского направления
10:13Россия прирастёт месторождениями Арктики, "Сапсану" обрезали крылья. Главное на утро 14 августа
Лента новостейМолния