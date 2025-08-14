СК расследует дело о диверсии, совершённой подростками в Тульской области - 14.08.2025 Украина.ру
СК расследует дело о диверсии, совершённой подростками в Тульской области
СК расследует дело о диверсии, совершённой подростками в Тульской области
Следственными органами СК России по Тульской области по материалам УФСБ России по региону возбуждено уголовное дело по факту диверсии, совершенной группой подростков. Об этом 14 августа сообщает СК РФ
Следствие установило, что 24 июля 2025 года двое 17-летних подростков, находясь вблизи железнодорожной станции Алексин, совершили поджог релейного шкафа. Юноши действовали по указанию третьих лиц, предположительно, со стороны украинских спецслужб.Несовершеннолетние задержаны и взяты под стражу. Им предъявлены обвинения в диверсии по п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ. Следственными органами во взаимодействии с другими правоохранительными структурами устанавливаются все обстоятельства произошедшего."Следственный комитет России призывает граждан быть бдительными и помнить о серьезных последствиях совершения преступлений против основ конституционного строя и безопасности страны. Подумайте об этом, прежде чем поддаться на уговоры и денежные предложения. За совершение подобных преступных деяний предусмотрено строгое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - предупредили в ведомстве.Больше новостей дня представлено в обзоре Украина наращивает удары. Главное на 13:00 14 августа Следите за новостями на сайте Украина.ру.
14:30 14.08.2025
 
© Фото : Следком / Telegram
- РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : Следком / Telegram
Следственными органами СК России по Тульской области по материалам УФСБ России по региону возбуждено уголовное дело по факту диверсии, совершенной группой подростков. Об этом 14 августа сообщает СК РФ
Следствие установило, что 24 июля 2025 года двое 17-летних подростков, находясь вблизи железнодорожной станции Алексин, совершили поджог релейного шкафа. Юноши действовали по указанию третьих лиц, предположительно, со стороны украинских спецслужб.
Несовершеннолетние задержаны и взяты под стражу. Им предъявлены обвинения в диверсии по п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ. Следственными органами во взаимодействии с другими правоохранительными структурами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Следственный комитет России призывает граждан быть бдительными и помнить о серьезных последствиях совершения преступлений против основ конституционного строя и безопасности страны. Подумайте об этом, прежде чем поддаться на уговоры и денежные предложения. За совершение подобных преступных деяний предусмотрено строгое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - предупредили в ведомстве.
Больше новостей дня представлено в обзоре Украина наращивает удары. Главное на 13:00 14 августа
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
Новости Россия Украина СК РФ криминал следствие Следственный Комитет РФ подростки РЖД железная дорога СВО спецслужба
 
Лента новостейМолния