Украина наращивает удары. Главное на 13:00 14 августа

Украина кратно нарастила количество ударов по России в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа

В Ростове-на-Дону днём ввели режим чрезвычайной ситуации, написал в своём телеграм-канале глава города Александр Скрябин.Об атаке БПЛА на жилые дома в Ростове-на-Дону сообщил утром в четверг врио губернатора Юрий Слюсарь. По последним данным, пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Двое из пострадавших в тяжёлом состоянии, повреждены около десяти квартир, во многих из них выбиты стекла.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале сообщил о переводе учреждений и организаций Белгорода на дистанционную работу."Государственным учреждениям, организациям, начиная с министерств и заканчивая подведомственными учреждениями, таким как МФЦ, всю работу в течение четверга и пятницы перевести максимально на дистанционную работу. Руководителям данных учреждений, дежурным группам и тем, кто не может не выполнить свою работу исходя из должностных обязанностей, предпринять меры для максимальной безопасности работников", — описал Гладков итоги заседания оперативного штаба.Частным предприятиям и федеральным учреждениям рекомендовали максимально обеспечить безопасность людей и при возможности перевести на дистанционную работу на четверг, 14 августа, и пятницу, 15, августа."Учреждениям общественного питания запретить предоставление услуг на улицах, на открытых площадках. Все мероприятия уличного характера должны быть запрещены в течение четверга, пятницы, субботы, воскресенья. Крупные торговые центры Белгорода, Белгородского района закрыть до субботы включительно", — также сообщил Гладков.Движение автобусов будут регламентировать исходя из доведения информации об опасности атаки БПЛА через диспетчерские службы и телеграм-каналы и в мессенджере MAX."Эта информация сейчас внедряется руководством ЕТК и в максимально короткий промежуток времени будет доведена до каждого водителя. В случае получения информации, что идёт атака на определенную часть города, водитель должен остановиться и высадить пассажиров в безопасном месте. Парки, скверы, пляжи, учреждения, где большое количество людей, в ближайшие двое суток работать не будут", — сообщил губернатор.Гладков лично попросил жителей Белгорода и Белгородского района, снизить количество времени, когда они находятся на улице и постараться увеличить контроль за нахождением детей на улице."Мы понимаем, что угроза очень большая и в первую очередь она для тех, кто находится в незащищенных, то есть уличных пространствах. Если вы находитесь дома, то, конечно, максимально смотрите за оперативной обстановкой, слушайте сигналы МЧС, информацию, которая поступает из наших открытых источников, опять же в телеграм-канале "Информация БПЛА Белгород, Белгородский район" и мессенджере MAX. Доверяйте только проверенной информации", — призвал Гладков.Он также сообщил, что власти будут представлять данную информацию об опасности БПЛА на радио "Мир Белогорья".В случае изменения оперативной обстановки губернатор пообещал максимально быстро стараться информировать жителей региона.До этого он сообщал об атаке на Белгород. В частности, о нанесённом ВСУ в четвёртый раз ударе по зданию правительства Белгородской области, а также о ещё одной атаке БПЛА."Белгород снова подвергся атаке беспилотника ВСУ. Три мирных жителя получили ранения. Мужчину в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В результате удара загорелся легковой автомобиль — сотрудники МЧС ликвидировали огонь", — писал Гладков в 08:14.Накануне, 13 августа, Белгород подвергся многочасовой атаке беспилотников ВСУ. Позднее Гладков сообщил о пятерых раненых бойцах "Орлана" и восьмерых раненых мирных жителях.Утром 14 августа Минобороны РФ рассказало о налётах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 20:00 13 августа до 07:00 по московскому времени 14 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 14 – над акваторией Чёрного моря, 9 – над территорией Волгоградской области, 7 – над территорией Республики Крым, 7 – над территорией Ростовской области, 4 – над территорией Краснодарского края, 2 – над территорией Белгородской области, 1 – над акваторией Азовского моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."В период с 08:00 до 11:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 7 БПЛА – над территорией Белгородской области и 1 БПЛА – над территорией Курской области", — заявило Минобороны России.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 28 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ осуществили 26 атак, на ясиноватском — 2 атаки, выпустив в общей сложности 30 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Также поступили сведения о жертвах среди гражданских лиц: 12 августа в Горловке — погиб один и один мирный житель ранен, 5 июня в Новоукраинке — двое ранено.Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 33 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 33 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 6; Каховка — 4; Малая Лепетиха — 3; Князе-Григоровка — 7; Великая Лепетиха — 5; Новая Каховка — 3; Великие Копани — 2; Козачьи Лагеря — 3", — указывалось в сообщении.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 12 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка и Днепряны.Также, как сообщили "Таврии" в экстренных службах, от удара ВСУ в Алёшках пострадал мирный житель."Мужчина 1966 года рождения госпитализирован в Алешковскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой пяточной области", — отмечалось в публикации.В 10:10 губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударе ВСУ по аквапарку в Железном Порту и опубликовал видео с места удара."В курортном селе Железный Порт Голопристанского округа боевики ВСУ атаковали дронoм аквапарк. Военного значения этот объект не имеет — удар пришёлся по месту, где отдыхают семьи с детьми. К счастью, никто не пострадал. На месте работают пожарные расчёты", — писал Сальдо в своём телеграм-канале.Он также призвал земляков к бдительности."Дорогие херсонцы, прошу вас быть максимально осторожными сегодня — и днём, и ночью. Мы прекрасно знаем коварство врага. Перед любыми переговорами киевский режим усиливает террористические удары по городам и мирным жителям. Это уже видно по аквапарку в Железном Порту, варварским ударам беспилотников по Белгородской и Ростовской областям", — заявил Сальдо.Он напомнил о встрече Путина и Трампа на Аляске."Завтра, 15 августа, наш Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин встретится на Аляске с Президентом США Дональдом Трампом. Это очередное подтверждение: Россия — часть глобального мира и важный центр силы в мировой политике. Наша позиция по украинскому вопросу твёрдая, но миролюбивая. Наша армия готова пресечь любые провокации", — подчеркнул Сальдо.Он также сообщил, что все экстренные службы региона работают в усиленном режиме, указав при этом, что "осторожность каждого — важная часть общей безопасности".О вероятной повестке переговоров Путина и Трампа — в статье Татьяны Стоянович ""Обмен землями" или полная военная победа России в Донбассе. Украина в международном контексте".

