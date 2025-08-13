https://ukraina.ru/20250813/trampa-nominirovali-na-nobelevskuyu-frantsuzy-shutyat-za-shashlyk-iz-zelenskogo-1066920891.html

Трампа номинировали на Нобелевскую. Французы шутят: за шашлык из Зеленского

Президента США Дональда Трампа официально номинировали на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома с социальной сети Х

Среди иностранных лидеров, поддержавших это решение, руководители Азербайджана, Армении, Камбоджи, Габона, Израиля, правительство Пакистана и глава МИД Руанды .Французский литературно-художественный журнал политической сатиры Charlie Hebdo выпустил карикатурную обложку, где Трамп и Путин зажаривают Зеленского на мангале. Озаглавили они это так: "Трамп и Путин: Нобелевская премия за шашлык".Лидер США известен миротворческой риторикой. Он активно принимает участие в урегулировании конфликта между Украиной и Россией.15 августа Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в Анкоридже на Аляске (США). Стороны обсудят заключение мирного договора по урегулированию конфликта на Украине.Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выдвинул кандидатуру президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. "Он устанавливает мир". Трампу подложили нобелевскую свинью.

