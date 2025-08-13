Самые опасные дни! Какие провокации готовят Украина и ЕС перед встречей Путина и Трампа — Федосова - 13.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250813/samye-opasnye-dni-kakie-provokatsii-gotovyat-ukraina-i-es-pered-vstrechey-putina-i-trampa--fedosova-1066953117.html
Самые опасные дни! Какие провокации готовят Украина и ЕС перед встречей Путина и Трампа — Федосова
Самые опасные дни! Какие провокации готовят Украина и ЕС перед встречей Путина и Трампа — Федосова - 13.08.2025 Украина.ру
Самые опасные дни! Какие провокации готовят Украина и ЕС перед встречей Путина и Трампа — Федосова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру... Украина.ру, 13.08.2025
2025-08-13T23:10
2025-08-13T23:10
украина
аляска
молдавия
дональд трамп
владимир путин
ес
украина.ру
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0d/1066952997_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fc556eb5ca6dcc77085b40081c29b080.jpg
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру проанализировала действия стран Евросоюза и Украины перед встречей Путина и Трампа на Аляске, а также рассказала о последствиях политического кризиса в Молдавии: 00:29 – Подготовка неприглашённых к саммиту на Аляске; 05:49 – О военной эскалации европейских стран против России; 08:56 – О политическом кризисе в Молдавии; 13:09 – Фактор Закавказья в переговорах по Украине; 17:02 – О тарифной паузе Трампа.ТГ-канал Виктории Федосовой "Viclectica": https://t.me/viclecticasТГ-канал Метаметрика: https://t.me/Metametrica Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
украина
аляска
молдавия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0d/1066952997_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_61e56582e09ef6fe6dab75d35f165152.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, аляска, молдавия, дональд трамп, владимир путин, ес, украина.ру, вконтакте, видео
Украина, Аляска, Молдавия, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, Украина.ру, Вконтакте

Самые опасные дни! Какие провокации готовят Украина и ЕС перед встречей Путина и Трампа — Федосова

23:10 13.08.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру проанализировала действия стран Евросоюза и Украины перед встречей Путина и Трампа на Аляске, а также рассказала о последствиях политического кризиса в Молдавии:
00:29 – Подготовка неприглашённых к саммиту на Аляске;
05:49 – О военной эскалации европейских стран против России;
08:56 – О политическом кризисе в Молдавии;
13:09 – Фактор Закавказья в переговорах по Украине;
17:02 – О тарифной паузе Трампа.
ТГ-канал Виктории Федосовой "Viclectica": https://t.me/viclecticas
ТГ-канал Метаметрика: https://t.me/Metametrica
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаАляскаМолдавияДональд ТрампВладимир ПутинЕСУкраина.руВконтакте
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
01:26Ограничения на работу ввели в аэропортах Саратова и Волгограда
01:19ВСУ безуспешно контратакуют под Добропольем
00:45Угроза атаки БПЛА на российские регионы и работа ПВО: сводка по состоянию на 0:30
00:16Российские войска серьёзно продвинулись на Покровском направлении
23:51Бесконечная война: Европа требует полной милитаризации Украины
23:42Прорыв на фронте: российские войска ведут уличные бои в Купянске
23:27Евросоюз бросает спасательный круг: Украина получит рекордные €500 млн на газ к зиме
23:19Володин прибыл в Пхеньян: российско-корейские отношения на подъеме
23:10Самые опасные дни! Какие провокации готовят Украина и ЕС перед встречей Путина и Трампа — Федосова
22:59Киев вводит штрафы за отказ от эвакуации: новые репрессии против мирных жителей
22:51Польша в шоке: задержан украинский подросток за осквернение памятника жертвам Волынской резни
22:23Российские войска выбивают ВСУ из Щербиновки: перелом на Константиновском направлении
22:18Рекорд вместо урожая: под Киевом выкосили гигантскую бутылку водки на пшеничном поле
22:14Белый дом опровергает The Times: США не поддерживают российский контроль над освобожденными территориями
21:53Российские войска усиливают наступление: ключевые успехи на Волчанском направлении
21:41Харьковские руины как инструмент пропаганды: власти города сознательно сохраняют разруху
21:37Ключевые успехи ВС РФ на Покровском направлении
21:33Российские войска усиливают наступление на Северском направлении
21:23Бойцы "Орлана" ранены, ПВО сбивает украинские дроны
21:20Путин, Трамп и Зеленский решат судьбу Украины
Лента новостейМолния