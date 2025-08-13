https://ukraina.ru/20250813/samye-opasnye-dni-kakie-provokatsii-gotovyat-ukraina-i-es-pered-vstrechey-putina-i-trampa--fedosova-1066953117.html

Самые опасные дни! Какие провокации готовят Украина и ЕС перед встречей Путина и Трампа — Федосова

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру... Украина.ру, 13.08.2025

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру проанализировала действия стран Евросоюза и Украины перед встречей Путина и Трампа на Аляске, а также рассказала о последствиях политического кризиса в Молдавии: 00:29 – Подготовка неприглашённых к саммиту на Аляске; 05:49 – О военной эскалации европейских стран против России; 08:56 – О политическом кризисе в Молдавии; 13:09 – Фактор Закавказья в переговорах по Украине; 17:02 – О тарифной паузе Трампа.ТГ-канал Виктории Федосовой "Viclectica": https://t.me/viclecticasТГ-канал Метаметрика: https://t.me/Metametrica Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

