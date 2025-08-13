Самые опасные дни! Какие провокации готовят Украина и ЕС перед встречей Путина и Трампа — Федосова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру проанализировала действия стран Евросоюза и Украины перед встречей Путина и Трампа на Аляске, а также рассказала о последствиях политического кризиса в Молдавии:
00:29 – Подготовка неприглашённых к саммиту на Аляске;
05:49 – О военной эскалации европейских стран против России;
08:56 – О политическом кризисе в Молдавии;
13:09 – Фактор Закавказья в переговорах по Украине;
17:02 – О тарифной паузе Трампа.
