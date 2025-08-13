"Если европейцы ударят по Калининграду, мы вынуждены будем применить ядерное оружие" — Нагаев - 13.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250813/esli-evropeytsy-udaryat-po-kaliningradu-my-vynuzhdeny-budem-primenit-yadernoe-oruzhie--nagaev-1066818425.html
"Если европейцы ударят по Калининграду, мы вынуждены будем применить ядерное оружие" — Нагаев
"Если европейцы ударят по Калининграду, мы вынуждены будем применить ядерное оружие" — Нагаев - 13.08.2025 Украина.ру
"Если европейцы ударят по Калининграду, мы вынуждены будем применить ядерное оружие" — Нагаев
Попытки НАТО спровоцировать Россию на Балтике могут привести к ядерному конфликту, поскольку Калининградская область находится в непосредственной близости от границ ЕС. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев
2025-08-13T07:00
2025-08-13T07:00
новости
калининград
россия
калининградская область
владимир путин
александр лукашенко
дональд трамп
украина.ру
нато
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066676459_0:9:1252:713_1920x0_80_0_0_3817033c85269ab3d45c4449b5e655d4.jpg.webp
Эксперт предупреждает: "Если европейцы ударят по Калининграду, мы вынуждены будем применить ядерное оружие".Аналитик напомнил и про исторические параллели: "В Первую мировую войну Германия и Османская Империя перекрыли нам выход из Балтийского и Черного морей. Во Вторую мировую мы вновь оказались полностью запертыми"."Путин встретился с Лукашенко, чтобы сказать: "Орешник" запустили в серийное производство. Против "Орешника" у них аргументов нет", — подчеркивает Нагаев, отмечая сдерживающую роль нового оружия.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250806/sergey-sazonov-nato-razygraet-kurskiy-stsenariy-pod-kaliningradom-esli-ne-poverit-v-reshimost-rossii-1066562051.html
калининград
россия
калининградская область
германия
балтика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066676459_147:0:1107:720_1920x0_80_0_0_54d685f8e15e538ce60f612af3268d18.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, калининград, россия, калининградская область, владимир путин, александр лукашенко, дональд трамп, украина.ру, нато, ес, германия, балтика, "орешник", сво, прогнозы сво, спецоперация, война, главные новости, аналитика, аналитики
Новости, Калининград, Россия, Калининградская область, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Украина.ру, НАТО, ЕС, Германия, Балтика, "Орешник", СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, война, Главные новости, Аналитика, аналитики

"Если европейцы ударят по Калининграду, мы вынуждены будем применить ядерное оружие" — Нагаев

07:00 13.08.2025
 
© Украина.руБлицкриг, Калининградская область
Блицкриг, Калининградская область - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Попытки НАТО спровоцировать Россию на Балтике могут привести к ядерному конфликту, поскольку Калининградская область находится в непосредственной близости от границ ЕС. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев
"Командующий войсками США в Европе сказал: "У нас есть план, как разбабахать Калининградскую область с дикой скоростью, поэтому русские, чтобы ее спасти, ударят по Прибалтике", — отмечает Нагаев.
Эксперт предупреждает: "Если европейцы ударят по Калининграду, мы вынуждены будем применить ядерное оружие".
Аналитик напомнил и про исторические параллели: "В Первую мировую войну Германия и Османская Империя перекрыли нам выход из Балтийского и Черного морей. Во Вторую мировую мы вновь оказались полностью запертыми".
"Путин встретился с Лукашенко, чтобы сказать: "Орешник" запустили в серийное производство. Против "Орешника" у них аргументов нет", — подчеркивает Нагаев, отмечая сдерживающую роль нового оружия.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.
Читайте также: "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.
Сергей Сазонов интервью - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
6 августа, 18:01
Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость РоссииВозвращаясь к событиям в Курской области, можно сказать, что если бы за украинскими частями находился второй эшелон, и по нему не наносились бы удары ядерным оружием, то противник смог бы продвинуться на 400-500 километров в течение двух месяцев.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКалининградРоссияКалининградская областьВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоДональд ТрампУкраина.руНАТОЕСГерманияБалтика"Орешник"СВОпрогнозы СВОСпецоперациявойнаГлавные новостиАналитикааналитики
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:45Прорыв фронта под Покровском, ВС РФ заняли новые территории: расширение зоны контроля за сутки — карта
08:22Успехи ВС РФ под Харьковом, ВСУ жалуются на командование, американцы подозревают Трампа. Главное на 8:20
08:00Прорыв "Миус-фронта": 80 лет началу освобождения Донбасса
07:59Ограничения на полеты сняты в аэропорту Волгограда — Росавиация
07:35Ночью силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников над регионами РФ. Сводка по БПЛА на 7:30
07:00Алексей Кочетков: После встречи на Аляске США и Трампу придется выбирать между поражением и полным крахом
07:00"Если европейцы ударят по Калининграду, мы вынуждены будем применить ядерное оружие" — Нагаев
06:40"Первая птичка НАТО уже вьёт гнездо у наших границ" — эксперт о немецкой бригаде в Литве
06:20"Оборона противника трещит по швам": полковник Алехин рассказал о ситуации под Константиновкой
06:00"Готовы унизиться по первому жесту гегемона": Рэнкас про уровень делегации США на инаугурации Навроцкого
05:30"Моя виза закончилась, а бежать некуда" — как британский музыкант оказался в правовом вакууме в России
05:20"Хотят представить Белоруссию главным милитаристом" — Тиханский о планах Польши и ГУР против "Орешника"
05:00Удар по артериям снабжения ВСУ: как российские войска парализуют логистику противника
04:52За "бандеровский" флаг – смерть. Ультра-патриотов Украины отправят из Польши прямо на фронт
04:40"Я играю дьявола в костюме Дяди Сэма" — как британский музыкант неожиданно стал актёром в Петербурге
04:31Глава СБУ Малюк сообщил, что российская армия пыталась убить его двумя "Искандерами"
04:30Боятся лишиться возможности красть и опасаются за свой имидж на Западе. Что беспокоит украинскую элиту
04:25"Чтобы достичь турецкой мощи, полякам нужно долго стараться" — аналитик про амбиции Варшавы
04:22ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
04:20Экономика Украины и война: деградация внешней торговли, удар по интересам Азербайджана на Украине
Лента новостейМолния