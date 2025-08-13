https://ukraina.ru/20250813/esli-evropeytsy-udaryat-po-kaliningradu-my-vynuzhdeny-budem-primenit-yadernoe-oruzhie--nagaev-1066818425.html

"Если европейцы ударят по Калининграду, мы вынуждены будем применить ядерное оружие" — Нагаев

Попытки НАТО спровоцировать Россию на Балтике могут привести к ядерному конфликту, поскольку Калининградская область находится в непосредственной близости от границ ЕС. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев

Эксперт предупреждает: "Если европейцы ударят по Калининграду, мы вынуждены будем применить ядерное оружие".Аналитик напомнил и про исторические параллели: "В Первую мировую войну Германия и Османская Империя перекрыли нам выход из Балтийского и Черного морей. Во Вторую мировую мы вновь оказались полностью запертыми"."Путин встретился с Лукашенко, чтобы сказать: "Орешник" запустили в серийное производство. Против "Орешника" у них аргументов нет", — подчеркивает Нагаев, отмечая сдерживающую роль нового оружия.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.

