"Если европейцы ударят по Калининграду, мы вынуждены будем применить ядерное оружие" — Нагаев
Попытки НАТО спровоцировать Россию на Балтике могут привести к ядерному конфликту, поскольку Калининградская область находится в непосредственной близости от границ ЕС. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев
"Командующий войсками США в Европе сказал: "У нас есть план, как разбабахать Калининградскую область с дикой скоростью, поэтому русские, чтобы ее спасти, ударят по Прибалтике", — отмечает Нагаев.
Эксперт предупреждает: "Если европейцы ударят по Калининграду, мы вынуждены будем применить ядерное оружие".
Аналитик напомнил и про исторические параллели: "В Первую мировую войну Германия и Османская Империя перекрыли нам выход из Балтийского и Черного морей. Во Вторую мировую мы вновь оказались полностью запертыми".
"Путин встретился с Лукашенко, чтобы сказать: "Орешник" запустили в серийное производство. Против "Орешника" у них аргументов нет", — подчеркивает Нагаев, отмечая сдерживающую роль нового оружия.
